Прогноз редакции на матч Спартак 2 — Енисей

Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Енисей (20.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва 2 — Енисей (20.08.19)

Спартак-2 — Енисей. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (20.08.2019)

Спартак-2 — Енисей. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (20.08.2019)
Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Спартак-2 — Енисей состоится во вторник 20 августа в 16:00 (МСК) на стадионе Спартак. Девятый тур чемпионата второго по силе дивизиона России завершится матчем между Спартаком-2 и Енисеем. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. Спартак-2 после восьми туров делит шестое место с Шинником, набрав 12 очков. В своем последнем матче он уступил дома Текстильщику со счетом 1:2. Перед этим москвичи не проигрывали в четырех поединках кряду — две победы и две ничьи. В то же время в седьмой раз подряд им не удалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. Само поражение стало для них лишь вторым за девять последних матчей в ФНЛ. На своем поле Спартак-2 проиграл только один из шести предыдущих поединков. В то же время победить ему удалось лишь дважды за 11 последних матчей в ФНЛ в родных стенах при четырех ничейных исходах и пяти поражениях.

Енисей — это один из аутсайдеров чемпионата. В турнирной таблице он идет на предпоследнем месте с шестью набранными очками (не считая матча Факела в гостях у Луча в воскресенье утром). В прошлом туре красноярцы сыграли вничью 0:0 на выезде с Шинником. Это была их третья подряд ничья. А не побеждают они уже семь встреч кряду — три ничьи и четыре поражения. Кроме того, в пяти из шести последних матчей Енисей не забивал ни одного гола. На выезде красноярский клуб не выиграл ни одного из четырех предыдущих матчей, набрав в них всего два очка. В трех последних поединках на чужом поле он не забивал ни одного гола. В сезоне 2017/18 Енисей дважды обыграл Спартак-2 с одинаковым счетом 2:1. Перед этим он потерпел от москвичей четыре подряд поражения с общим счетом 1:13. В предстоящей игре, как полагают эксперты сайта , Енисей вполне может остаться без набранных очков. В данном случае наиболее выгодной будет ставка на победу Спартака-2 с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Спартак-2 — Енисей:

Победа Спартака-2 — 2.46, ничья — 3.30, победа Енисея — 2.84.

Спартак-2 — Енисей. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 20 августа):

Победа Спартака-2 с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется победа Спартака-2 со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш хозяев поля с форой (0) предлагается с коэффициентом 1.79.

Спартак-2 Москва

Для Спартака-2 главное подготовить футболистов для первой команды. Это по утверждениям руководства. На практике же, просто для перепродажи. Молодежь уходит в другие клубы и растворяется. За некоторым исключением. Не пойму одного — почему Руденко так и не дают шансы сыграть за первую команду, почему в первой играет Мелкадзе? Поражение в прошлом туре от Текстильщика стало всего вторым в сезоне. «Красно-белые» забивают много, даже слишком много в последних матчах и явно имеют больше шансов на то чтобы одержать победу на своем поле.

Енисей

Это уже не может быть неудачным началом первенства. Посмотрим что получится у Газзаева. При наличии таких футболистов как Зотов, Буйволов, Клещенко, при трансферной стоимости в 10 млн ( второй показатель в ФНЛ), находится на предпоследней строчки в чемпионате — позор! С атакой просто безобразие.

За восемь проведенных поединков Енисей смог отличиться всего в двух. Да и то на старте сезона. У гостей просто нет игры. Нет командных действий. И улучшений, судя по всему, не ожидается. Так за счет чего коэффициент на нулевую фору гостей составляет чуть больше двух?

Прогноз

Ставка скорее не на Спартак-2, а против «игры» нынешнего Енисея, который транзитом через ФНЛ может за сезон попасть в ПФЛ. Интересная позиция, судя по заявлениям руководства гостей, — главное не проиграть, но и выигрывать не обязательно. На ничейных результатах далеко не уедешь. Да, молодые футболисты Спартака-2 не так хороши в защите, но в атаке дружина Булатова смотрится. Было бы странно проиграть два матча кряду на своем поле

Прогноз редакции на матч Спартак 2 — Енисей

На закуску в 9-м туре сыграют московский “Спартак-2” и красноярский “Енисей”.  Обе команды прилично удивляют, надо сказать, но если “красно-белые” положительно, занимая 6-е место, то “Енисей”, который только “упал” из РПЛ, рискует транзитом сразу очутиться в ПФЛ. Неужели уход пресс-секретаря так плохо повлиял на команду, что она не может победить уже в семи матчах подряд? Куцая победа над “Текстильщиком” (1:0) в первом туре не в счет. Да не, бред. Но проблему как-то решать надо, причем в ближайшее время.

Ориентировочные составы на матч Спартак-2 — Енисей:

“Спартак-2” (4-2-3-1): Акмурзин — Баду, Петрунин, Гапонов, Маслов — Воропаев, Бакалюк — Бакаев, Игнатов, Нимели — Руденко.

Не сыграют: — 

“Енисей”: (4-4-2) Филлипов — Бугаев, Рожков, Гасанов, Киреев — Песиков, Ланин, Зотов, Савичев — Харитонов, Саркисов.

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Спартак-2 — Енисей:

“Спартак-2” после четырехматчевой беспроигрышной серии уступил дома “Текстильщику”, но есть шанс реабилитироваться в игре с красноярцами, которые не похожи сами на себя. За пять выездных матчей “львы” забили только два гола, пропустив восемь. У “красно-белых”, конечно, не идеальная оборона, но за счет атаки хозяева могут еще наподдать сопернику, на ряду с другими командами.  Личные встречи между москвичами и красноярцами редко бывают скучными, что тоже дает повод на результативность выше среднего. Удивляем и берем ТБ 2.5 с коэффициентом — 2.1

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