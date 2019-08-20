Прогноз и ставки Пера — Стрыцова (20.08.19)

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Прогноз и ставки Пера — Стрыцова (20.08.19)

Б.Пера

Пэра провела всего две игры по началу нового хардового сезона. И обе встречи американка провела с россиянкой Кудерметовой. В первой игре ей уступила на турнире в Цинциннати, а во второй игре уже победила, соответственно на турнире в Нью-Йорке.

Б.Стрыцова

Стрыцова также провела всего три матча на харде в новом хардовом сезоне. Обыграла Канепи в квалификации турнира Цинциннати, но затем уступила Петерсон в финале квалификации. После чего в основной сетке потерпела поражение от россиянки Касаткиной.

Прогноз

Фаворит здесь небольшой чешка. Я готов согласиться. Примерно на одном уровне сейчас теннисистки. Однако чешка, все же, по опытнее своей американской соперницы. Стрыцова, хоть и провалила турнир в Цинциннати, проиграв Касаткиной в первом круге, однако чешка побилась с Дарьей очень славно и показала свою борьбу до конца. Особенно отметилась во второй партии, уступая на тай-брейке несколько мячей, имея несколько матч-болов, однако сумела догнать и обогнать Касаткину чешка, но вот в итоге до конца дело не довела. Пэра после трех поражений к ряду прервала свою серию. Обыграла Кудерметову, но чуть ранее ей же уступила. Что интересно, Кудерметова выиграла американку в «сухую» и уступила ей затем уже также в «сухую». Но стоит отметить и тот факт, что Стрыцова знает как обыгрывать Пэру на харде. Так, в прошлом году теннисистки встречались между собой на открытом чемпионате Австралии и, тогда чешка в двух партиях одолела американку. Да и в рейтинге Стрыцова по выше находится, что и говорит о том, что на фоне своей соперницы она более опытная. Думаю, пройдя Кудерметову, более опытную Стрыцову американка уже, врят ли, обыграет, хотя возможную борьбу я, конечно же, исключать не буду. Но в общем и целом рискну предположить успех более опытной чешки.

Бернарда Пера — Барбора Стрыцова 20.08.2019

Бернарда Пера — Барбора Стрыцова 20.08.2019

19.08.2019 18 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Барбора Стрыцова, которая дошла до полуфинала Уимблдона в одиночном разряде и выиграла турнир в парном, начинает новый путь к успеху. В 1/8 финала New York Open она сыграет против Бернарды Перы.

П1 (2.28) П2 (1.63) Бернарда Пера Барбора Стрыцова New York Open. Нью-Йорк (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала Nassau Veterans Memorial Coliseum. Хард. 20.08.2019 17:00

Бернарда Пера

Пера на том же Уимблдоне, где Стрыцова заявила о себе на весь мир, вылетела в первых же матчах как одиночного, так и парного разрядов. Дальше у нее был Swiss Open, где Бернарда сумела добраться до полуфинала, но уровень соперниц там был в разы ниже, чем у полуфиналистки Уимблдона – Гатто-Монтиконе, Каролин Гарсия, Хань Синьюнь, а вылетела американка от Фионы Ферро. Такая же картина была и на Baltic Open – тоже полуфинал и тоже слабые соперницы. Зато на Cincinnati Masters Бернарда вылетела в первом же матче от Вероники Кудерметовой. После этого уже ни у кого нет сомнений насчет истинного уровня Перы.

Барбора Стрыцова

Стрыцова намного лучше Перы. На том же Уимблдоне она выиграла у Леси Цуренко, Лауры Зигемунд, Кики Бернетс, Элизе Мертенс и Йоханны Конты, а проиграла только Серене Уильямс за шаг до финала. В парном разряде она вместе с Шувэй Се выиграла турнир. На том же Cincinnati Masters Стрыцова вышла в 1/32 финала через квалификацию и уступила Дарье Касаткиной, что все равно лучше, чем у Перы.

Прогноз на матч

Стрыцова на голову выше нынешней Перы, так что Барбора должна побеждать в двух сетах.

Лучшими ставками на матч New York Open. Нью-Йорк (США). Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала между Бернардой Перой и Барборой Стрыцовой, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Бернарда Пера — Барбора Стрыцова Ставка: Победа: Стрыцова Барбора (П2) Коэфф: 1.63 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Бернарда Пера — Барбора Стрыцова Ставка: Счет: 0:2 Коэфф: 2.37 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Б.Пера

Бернарда нетипичная американская теннисистка, так как больше тяготеет к грунту. Однако, стиль и техническое оснащение Пера позволяет демонстрировать хорошую игру и на других покрытиях. После Уимблдона американка вернулась на грунт, где отметилась двумя полуфиналами на турнирах в Лозанне и Юрмале. Возвращение на хард в Цинциннати прошло болезненно для Бернарды и она уступила Кудерметовой. Однако, спустя неделю уже на здешних кортах на прошлой стадии она взяла уверенный реванш у Вероники, «катком» пройдясь по россиянке. К слову, Кудерметовой удалось взять всего два гейма у Пера.

Б.Стрыцова

Барбора провалила старт сезона на харде. Все-таки чешская теннисистка многое времени уделяет парному разряду, где на сегодняшний день возглавляет рейтинг, да и возраст дает о себе знать. Тем не менее во время грунтовой серии турниров Стрыцова набрала более менее хорошую форму, но главным успехом для нее стало выступление на Уимблдоне, где ей впервые в карьере покорилась стадия полуфинала на ТБШ, хотя ранее дальше четвертого круга ей пройти не удавалось. После этого Барбора сыграла на прошедшем турнире в Цинциннати, где по ходу квалификации с разгром уступила Петерсон. В основную сетку чешка все-таки попала в качестве «лаки лузера», но сразу же проиграла в двух сетах Касаткиной, чья игра в нынешнем сезоне, мягко говоря, далека от оптимальной.

Прогноз

В единственной личной встрече на Australian Open, которая состоялась в прошлом году, Барбора уверенно «разобралась» с Пера. Тем не менее текущая форма опытной чешки оставляет желать лучшего, тогда как Бернарда показала отличную игру на прошлой стадии и явно подошла ко второму турниру на харде, прибившись к покрытию, в более оптимальных кондициях. Против более острых атак американки Стрыцовой трудно придется на задней линии, чтобы надежно на протяжение всей встречи действовать в розыгрышах. Да и подача Барборы дает на сегодняшний момент «сбои», чем явно будет пользоваться Пера. На фоне всего вышеперечисленного, считаю, что в этой паре стоит присмотреться в сторону андердога, которая по-моему имеет такой статус лишь «на бумаге». В связи с этим, склоняюсь к выходу в следующий круг американской теннисистки при поддержке местных болельщиков, но предлагаю сыграть надежнее и взять победу в одной из партий Бернарды.

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