Прогноз Шеффилд Уэнсдей — Лутон Таун (20.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Шеффилд Уэнсдей — Лутон Таун (20.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Шеффилд Уэнсдей — Лутон Таун

После фееричной результативной ничьи с “Мидлсбро” (3:3) новичок Чемпионшипа — “Лутон Таун” не оправдал ожиданий и потерпел два поражения кряду. Как итог: одно очко и 20-ое место в турнирной таблице. Что это? Начало конца? Или же “шляпники” еще не нашли свою игру в новой для них лиге? Это будет понятно после очередной игры на выезде, которую “Лутон” проведет с “Шеффилдом”, идущим на шестой позиции после двух победных поединков в стартовых матчах.

Ориентировочные составы на матч Шеффилд — Лутон:

“Шеффилд” (4-4-2): Вествуд — Фокс, Эктор, Лис, Палмер — Форестъери, Ли, Пелупесси, Матиаш — Флетчер, Жоао

Не сыграют:

“Лутон” (4-1-2-1-2): Слуга — Поттс, Брэдли, Пирсон, Крэйни — Раддок — Баттерфилд, Танниклифф — Макманаман — Корник, Коллинз.

Не сыграют:

Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Лутон Таун:

“Шеффилд” выглядит куда предпочтительней “Лутона” после первых трех туров Чемпионшипа. Хозяева показали отличное соотношение атакующих качеств и игры в обороне, забив пять голов и пропустив в свои ворота всего два мяча. “Шляпники” же, умудрились пропустить семь раз за три матча, но также реализовали пять голевых моментов.  

“Лутон” тяжело вкатывается в сезон. Видно, что команде непросто адаптироваться в Чемпионшипе и она пока не соответствует уровню этой лиги. Мы считаем, что “Шеффилду” не составит особого труда добыть три очка в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на П1 за 2,06

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«Шеффилд Уинсдей» — «Лутон». Прогноз на матч 20 августа. Чемпионат Англии

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Во вторник 20 августа в английском Чемпионшипе состоится ряд матчей четвертого тура. В одном из них «Шеффилд Уэнсдей» принимает «Лутон» — об этом дальше в прогнозе.
Шеффилд Уэнсдэй

«Шефиилд Уэнсдей» неплохо стартовал в нынешнем чемпионате. «Совы» одержали две кряду победы. Сначала удалось набрать три очка на выезде в матче с «Редингом» (3:1), после чего команда отпраздновала успех дома в поединке против «Барнсли» (2:0). Однако развить успех не удалось. На минувших выходных выезд в Лондон к «Миллуолу» оказался неудачным – поражение 0:1.

В турнирной таблице после трех туров «Шеффилд» занимает шестое место.

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