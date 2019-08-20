«Бирмингем» — «Барнсли». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Бирмингем» — «Барнсли». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Бирмингем — Барнсли

После разгромного поражения в Ноттингеме “Бирмингем Сити” возвращается домой, чтобы “зализать рану”. В рамках четвертого тура Чемпионшипа “синие” примут на своем поле “Барнсли” из одноименного города. Оба клуба успели заработать четыре очка за три предыдущих тура — весьма средний результат. Но в этой встрече как хозяева, так и гости могут значительно укрепить свои позиции, ведь на старте сезона даже одно очко может изменить турнирную ситуацию к лучшему. 

Ориентировочные составы на матч Бирмингем — Барнсли:

“Бирмингем” (4-4-2): Кэмп — Педерсен, Хардинг, Робертс, Колин — Шуньич, Лакин, Гарднер, Хота — Юткевич, Кроули.

Не сыграют: Кифтенбелд, Магома, Мрабти, Кейта

“Барнсли” (4-2-3-1): Дэвис — Пинильос, Линдсей, Пиннок, Уильямс — Моуэтт, Макгиэн —  Тиам, Баре, Браун — Вудроу

Не сыграют:

Прогноз на матч Бирмингем Сити — Барнсли:

По происшествию первых трех туров оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы, а их результаты абсолютно идентичны. Напомним, что “Барнсли” только вернулся в Чемпионшип после провала сезона 2017/2018 и клубу есть что доказывать. К тому же, “шахтеры” не проигрывали “Бирмингему” на протяжении последних пяти очных встреч как дома, так и в гостях. Вдобавок ко всему, у хозяев имеются кадровые проблемы — целый ряд игроков находится в лазарете и, вероятно, пропустит этот матч. 

Мы считаем, что команда гостей вновь не “ударит в грязь лицом” и, как минимум, не уступит в этом поединке. Наш прогноз: 2Х за 1,71. 

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