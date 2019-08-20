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«Мидлсбро» — «Уиган». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Мидлсбро — Уиган



“Мидлсбро” неудачно начал сезон. За три предыдущих тура хозяева не смогли одержать ни одной победы и на данный момент занимают промежуточную 21-ую строчку в турнирной таблице. Конечно, это не тот результат, которого Вудгейт ждал от своей команды, но стоит понимать, что это лишь начало сезона и всё еще впереди. “Путь исправления” йоркширский клуб может начать с домашнего поединка с “Уиганом”, который также испытал немало проблем с самого начала сезона, но всё же добыл одну победу в матче с “Кардиффом”, который и принес гостям их единственные на данный момент очки.

Ориентировочные составы на матч Мидлсбро — Уиган:

“Мидлсбро” (4-2-3-1): Рэндольф — Френд, Шоттон, Айяла, Бола — Уинг, Макнейр — Ассомбалонга, Хаусон, Джонсон — Флетчер.

Не сыграют: Флай, Руди

“Уиган” (4-2-3-1): Уолтон — Робинсон, Ольссон, Данкли, Кипре — Джеймс, Эванс — Найсмит, Пауэлл, Виндэсс — Мур

Не сыграют: Уильямс, Морси, Пилкингтон, Гарнер

Прогноз на матч Мидлсбро — Уиган Атлетик:

“Мидлсбро” пора исправлять ситуацию и где как не в домашнем матче сделать это? Два поражения подряд не должны выбить из колеи опытных игроков, к тому же, “Уиган” не самый грозный соперник.

За всю историю очных поединков “смогги” проиграли “Уигану” на домашнем поле всего лишь один раз. Мы думаем, что от гостей, пропустивших за последние два матча пять безответных голов не стоит ожидать особенной прыти. Ставим на победу "Мидлсбро" за 1,85.

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«Мидлсбро» — «Уиган». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 4-й тур.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»

Стадион: «Риверсайд». Мидлсбро, Англия

20.08.2019. 21:45 (МСК)

Судья: Кейт Страуд (Англия)

В матче четвёртого тура Чемпионшипа встретятся «Мидлсбро» и «Уиган Атлетик». Обе команды пока не могут похвастаться хорошими выступлениями в нынешнем сезоне. Клубы находятся в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа. Как команды сыграли свои последние матчи?

Форма «Мидлсбро»

В дебютном матче нового розыгрыша Чемпионшипа «Мидлсбро» на выезде встретился с «Лутон Таун». Команды на двоих забили шесть мячей, но не смогли выявить победителя. Во втором туре «Мидлсбро» не смог справиться с «Брентфордом» и потерпел поражение со счётом 0:1, несмотря на игровой перевес. Команда была лучше соперника по многим важным показателям, но своими моментами лучше воспользовались футболисты «Брентфорда».

После неудач в Чемпионшипе команда под руководством Джонатана Вудгейта провалилась в матче 1/64 финала Кубка английской лиги, проиграв «Крю Александра» (вторая лига Англии) в серии пенальти. Далее «Боро» отправились в гости к «Блэкберну» и потерпели уже третье поражение подряд (0:1). В данный момент «Мидлсбро» имеет в своём активе лишь один балл и находится в зоне вылета – 22 место в турнирной таблице.

Форма «Уиган Атлетик»

Подопечные Пола Кука также не блещут на старте нового сезона. После трёх матчей «латикс» набрали три очка и располагаются на 19 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Единственный положительный результат для «Уиган Атлетик» — победа над «Кардифф Сити» в первом туре со счётом 3:2.

После этого матча последовали поражения от «Престона» и «Лидс Юнайтед». Команда в этих матчах пропустила пять голов и не смогла поразить ворота соперников. Помимо этого, «Уиган Атлетик» завершил выступления в рамках Кубка английской лиги. Команда Кука проиграла «Сток Сити» (0:1). Если Вудгейт ставит схему 4-3-3, то Кук отдаёт предпочтение расстановке 4-2-3-1.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: результаты личных матчей

В минувшем сезоне Чемпионшипа «Мидлсбро» огорчил «Уиган Атлетик» в родных стенах. «Боро» забили два гола и ничего не позволили создать футболистам «латикс». Матч второго круга на стадионе «Уигана» завершился ничейным результатом 0:0. В общей сложности команды встречались 15 раз: здесь преимущество по победам на стороне «Мидслбро» — шесть против двух. В семи матчах команды не смогли выявить победителя. Лишь в двух матчах было забито 4+ гола.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: ситуация с травмированными футболистами

Под вопросом участие в предстоящей игре двух футболистов «Мидлсбро» — Хэйдена Коулсена и Руди Жестеда. В расположении «Уиган Атлетик» травмированы Джо Уильямс и Энтони Пилкингтон. Не исключается, что на поле выйдет Джо Гарнер.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: возможные основные составы клубов

Состав «Мидлсбро»: Рэндолф, Айяла, Шоттон, Хаусон, Клейтон, Уинг, Макнейр, Джонсон, Флетчер, Ассомболанга.

Состав «Уиган Атлетик»: Маршалл, Бёрн, Кипре, Данкли, Робинсон, Маклауд, Эванс, Лоу, Уиндасс, Джейкобс, Мур.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»

«Мидлсбро» попытается исправить положение в турнирной таблице и наконец-то порадовать своих поклонников добротной игрой. «Уиган Атлетик», естественно, составит конкуренцию сопернику. На предстоящий матч «Мидлсбро» – «Уиган Атлетик» можно выбрать следующие варианты.

«Уиган» ТБ 1,5 с коэффициентом 3,56 в

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