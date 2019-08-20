Прогноз АПОЭЛ — Аякс (20.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз АПОЭЛ — Аякс (20.08.19), ставки и коэффициенты

АПОЭЛ

АПОЭЛ чуть было снова, как и в прошлом году, раньше времени не сошёл с дистанции Лиги Чемпионов УЕФА, изрядно попортив нервы собственным поклонникам на прошлой стадии квалификации в двухматчевом противоборстве с довольно-таки посредственным азербайджанским Карабахом. Даже позволив своему традиционно слабому противнику сначала сенсационно выиграть в Никосии со счётом 2:1.

Но затем всё встало на свои места в ответном матче, в котором киприоты уже не допустили недооценки кавказцев, одержав убедительную викторию с результатом 2:0. Причём карабахцам ещё повезло, что в их ворота влетело только два, а не, к примеру, 5 мячей и т.п.!

Кстати, в стане АПОЭЛ сразу же сменился главный тренер после вышеупомянутого поражения от Карабаха, что, как мы видим, мгновенно встряхнуло «легенды». Надеюсь, что подобного запала островитянам хватит и на этот матч с грозным Аяксом, с которым обязательно надо стараться играть активно именно в атаке, так как с нулём в графе «забитые голы» на ответку в Амстердам можно уже и не ехать!

Аякс

Что касается самого Аякса, то полуфиналист прошлой ЛЧ произвёл не самое благоприятное впечатление в крайних дуэлях отбора с ПАОКом. Где голландцев самым натуральным образом судьи тащили в следующий раунд, назначив, в частности, аж три пенальти в ворота несчастных греков в Амстердаме, два из которых вызывают серьёзные сомнения!

Прогноз

И ещё больше мне не понравилась нынешняя игра обороны «аяксидов», которая за 2 спарринга с ПАОКом пропустила аж 4 мяча в личные врата (2:2 в гостях и 3:2 дома)…Считаю, что АПОЭЛ ничем не слабее сегодняшнего ПАОКа, и тоже должен здесь хотя бы один раз отличиться впереди.

«Аякс» столкнется с сопротивлением


АПОЭЛ будет принимать «Аякс» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе ГСП 20 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Аякс».


Затем было домашнее поражение от «Карабаха» (1:2), а чуть позже в ответной игре на выезде подопечные Томаса Долля смогли пробиться в финал квалификационного раунда, победив азербайджанцев (0:2).


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Довольно противоречивые результаты действующих чемпионов Кипра свидетельствуют об их проблемах в обороне. В то же время в официальных турнирах на своей арене АПОЭЛ редко обходится без забитого гола. В восьми из десяти последних матчей на стадионе ГСП команда минимум раз распечатывала ворота соперников.


«Аякс»



Подопечные Эрика тен Хага, несмотря на потерю очков в игре с «Витессом» (2:2), отлично стартовали в нидерландском первенстве. Добыв в последующих двух матчах уверенные победы над «Эмменом» (5:0) и «Венло» (1:4), «аяксиды» располагаются на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми и 3 пропущенными голами за 3 игры.



На своем еврокубковом пути «Аякс» столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые им обеспечил ПАОК, однако, амстердамский коллектив прошел греков благодаря домашней победе (3:2).



Сейчас команда находится в прекрасной форме, линия атаки в полном порядке. Особенно ярко в начале сезона себя проявляют Тадич, Ван де Беек и Зиеш. Тяжело представить Лигу чемпионов без полуфиналистов прошедшего розыгрыша турнира.


Прогноз



На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничью — 4,70, а на победу «Аякса» — 1,50.



Наш прогноз на матч — «Аякс» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89.

Прогноз на
матч
АПОЭЛ – «Аякс» 20 августа

Прогноз на матч АПОЭЛ – «Аякс»

У «Аякса» мог быть другой соперник, но АПОЭЛ отскочил. До 95-й минуты «Карабах» вел со счетом 2:0 на выезде, однако позволил сопернику сократить отставание до одного мяча. Два гостевых гола давали азербайджанцам хорошее преимущество, однако в ответке они пропустили два мяча (один с пенальти), тогда как сами в нападении провалились и ничего не забили.

«Аякс» хочет поскорее пробраться в групповой этап, поэтому играет на выезде так же убойно, как и дома, что на самом деле необходимо, учитывая не самую уверенную игру в обороне. В домашнем матче ПАОК вел со счетом 2:1, но «аяксиды» вышли на ничью, хотя при 17 ударах по воротам они претендовали на большее, а дома команда тен Хага одержала победу со счетом 3:2.

Прогноз

«Аякс» хорошо распределяет силы, поэтому плотный график ему не мешает. Матчи с ПАОКом игрались на второй и третий день после игр чемпионата, так что чемпиону Нидерландов хватит очередного двухдневного отдыха, чтобы результативно провести выездную игру. БК «1хСтавка» оценивает ИТ«Аякса» больше 1,5 в 1.53.

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АПОЭЛ — «Аякс». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги чемпионов, плей-офф, первый матч.

АПОЭЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды)

Стадион: «ГСП». Никосия, Кипр

20.08.2019. 22:00 МСК

Судья: Матеу Лаос (Испания)

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своей арене примет амстердамский «Аякс». Обе команды с трудом пробились в текущую стадию европейского турнира. В предстоящем матче тренерский штаб кипрской команды не сможет рассчитывать на нескольких футболистов основного состава. В каком состоянии клубы подходят к этому матчу?

АПОЭЛ: команда прибавляет в нужный момент

АПОЭЛ неудачно начал новый сезон. В матче за Суперкубок Кипра подопечные Томаса Долля встретились с АЕЛ из Лимассола. «Легенды» не смогли показать лучшую игру и потерпели поражение со счётом 0:2. После неудачного матча с АЕЛом «легенды» провели три товарищеских матча:

«Жилина» – 1:2;

«Риека» – 1:4;

«Шахтёр» Донецк – 1:0.

Кипрский клуб начал кампанию на европейской арене со второго раунда квалификации. АПОЭЛ встретился с «Сутьеской». Кипрский клуб на выезде обыграл соперника со счётом 1:0, а в родных стенах нанёс разгромное поражение – 3:0. В ответной игре «легенды» доминировали над черногорской командой, не позволив гостям нанести даже один точный удар по своим воротам.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов АПОЭЛ провёл две встречи с «Карабахом». Азербайджанская команда добилась победы на поле «легенд» со счётом 1:2. В ответной игре Томас Долль провёл работу над ошибками и поменял тактику. С 4-3-3 Долль перешёл на игровую модель 3-4-3, которая дала плоды. В гостях АПОЭЛ отправил два безответных гола и вышел в следующий раунд квалификации.

«Аякс» Амстердам: подопечные тен Хаага набирают форму

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «аяксиды» встретились с греческим клубом ПАОК. Голландский клуб не смог испортить статистику соперника на его же поле, в Греции команды не выявили сильнейшего, сыграв со счётом 2:2. В Амстердаме подопечные Эрика тен Хаага владели преимуществом и забили три гола. В концовке матча гости сократили отставание до минимума и хорошенько напрягли «аяксидов». В итоге, амстердамский клуб удержал минимальный перевес и пробился в раунд плей-офф.

В чемпионате Нидерландов «Аякс» набирает ход. После ничейного результата на выезде с «Витессом» команда тен Хаага забила пять и четыре гола в последующих матчах, соответственно. «Аякс» на своей арене уничтожил «Эммен» и разгромил «Венло» в гостевом матче. Вероятно, что Квинси Промес получит свой шанс в предстоящем матче, вингер заявил о готовности показать мастерство при первой же возможности. В отличной форме находятся Донни ван де Бек и Душан Тадич, они попытаются сделать разницу на поле предстоящего соперника.

АПОЭЛ — «Аякс»: результаты личных матчей

Команды провели очные матчи в групповой стадии Лиги чемпионов в 2014 году. На поле кипрской команды был зафиксирован ничейный результат. В Амстердаме «аяксиды» не оставили шанса своему сопернику, отправив в его ворота четыре безответных гола.

АПОЭЛ — «Аякс»: травмированные футболисты

В составе кипрского клуба травмированы полузащитники Алеф и Георгиос Эфрем, а также Праксителис Вурос, который выступает в обороне.

«Аяксу» в предстоящем матче на выезде не поможет полузащитник Карел Эйтинг. Справедливости ради, 21-летний футболист не часто получает место в составе «аяксидов».

АПОЭЛ — «Аякс»: ориентировочные составы команд

Состав АПОЭЛа: Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Аль-Тамари, Гентсоглу, Матич, Михайлович, Безяк, Павлович, Де Винченти.

Состав «Аякса»: Онана, Мазрауи, Велтман, Мартинес, Тальяфико, Марин, ван де Бек, Блинд, Зиеш, Тадич, Нерес.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч АПОЭЛ — «Аякс»

Скорее всего, на предстоящий матч Томас Долль и Эрик тен Хааг выберут схему 4-3-3. АПОЭЛ не слишком убедительно играет в нынешнем сезоне, несмотря на последние результаты на европейской арене. Амстердамский клуб прибавляет с каждым матчем. На предстоящую встречу АПОЭЛ – «Аякс» предлагаем взять следующие линии.

«Аякс» тотал больше 2 с коэффициентом 1,95 в

Прогноз редакции на матч АПОЭЛ — Аякс

Главная сенсация прошлого европейского сезона продирается в основной турнир через колючую проволоку квалификации. «Аякс» не без проблем идет к цели, а на пути крепкий орех из Кипра, о который уже ломали зубы и плоскогубцы многие гранды. Будет ли еще одна сенсация на заказ? АПОЭЛ специалист по отправлению в кювет богатых и высокомерных.

Ориентировочные составы на матч АПОЭЛ – Аякс:

АПОЭЛ (3-4-3): Берк – Меркис, Лафранс, Иоанну —  Аль-Тамари, Гентсоглу, Татич, Михайлович – Бизяк, Павлович, Де Винчети

Не сыграют: –

«Аякс» (4-3-3): Онана – Мазрауи, Велтман, Мартинес, Тальяфико – Блинд, Дан Де Бек, Марин – Тадич, Нерес, Зиеш

Не сыграют: —

Прогноз на матч АПОЭЛ – Аякс:

Команда с Кипра верит в мечту и идет к ней. Два этапа уже позади. В последнем матче квалификации звучит гимн ЛЧ, а это уже совсем другой настрой. АПОЭЛу пока везло со жребием. Они убрали с пути «Сутьеску» и «Карабах».

 На фоне «Аякса» это выглядит немного смешно, но АПОЭЛ умеет удивлять. Если «Аякс» выйдет на игру слишком расслаблено, то будут проблемы. В первом матче уж точно. В прошлом этапе «Аякс» прилично потрепал нервы своим болельщикам, пройдя дальше за счет нескольких пенальти. Поверим в ответственность голландцев. К тому же такая грозная атака просто обязана делать приличную разницу перед ответной игрой. Тем более, что все форварды находятся в прекрасной форме. Наш прогноз – победа «Аякса» с форой (-1) за 2.

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