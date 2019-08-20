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«ЛАСК» — «Брюгге». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги чемпионов ЛАСК Линц — Брюгге состоится во вторник 20 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Линцер. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы ЛАСК. Австрийский клуб готовится к матчу после ничьей с Ваттенсом в чемпионате страны 1:1. Перед этим он одержал шесть подряд побед с общим счетом 17:4. В Лиге чемпионов ЛАСК играет впервые и стартовал с третьего отборочного раунда. Его соперником был Базель и, хотя клуб из Линца был номинальным аутсайдером пары, он дважды победил — 2:1 в гостях и 3:1 дома. Кстати, все семь голов в том противостоянии были забиты во вторых таймах.

Брюгге в пятницу принимал на своем поле Эйпен в чемпионате Бельгии и сыграл вничью 0:0. Это была его вторая подряд ничья. А перед этим он выиграл все четыре матча сезона, забив в них 12 голов и пропустив лишь один. В Лиге чемпионов, как и ЛАСК, он стартовал с третьего отборочного раунда и оказался сильнее киевского Динамо, сыграв вничью 3:3 на выезде после домашней победы 1:0. В прошлом сезоне Брюгге дошел до групповой стадии и в квартете с дортмундской Боруссией, Монако и Атлетико набрал шесть очков, одержав всего одну победу. В то же время в трех из шести поединков он не пропускал ни одного гола. За 18 последних матчей в главном Еврокубке Брюгге одержал лишь две победы. В гостях он проиграл 11 из 16 предыдущих матчей, победив только два раза. При этом ему удалось избежать поражений в трех последних встречах на чужом поле. Аналитики сайта считают, что Брюгге не проиграет и в Австрии — наиболее вероятным исходом в данном случае выглядит ничья. При этом выгодной будет ставка на низкий тотал матча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ЛАСК Линц — Брюгге:

Победа ЛАСК — 2.41, ничья — 3.43, победа Брюгге — 2.93.

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз на матч (Лига чемпионов, отборочный плей-офф, первый матч, 20 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 или 0:0 (коэффициенты 6.00 и 7.70 соответственно). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.91.

ЛАСК — Брюгге: прогноз на Лигу Чемпионов

20 августа, Лига Чемпионов УЕФА

20-го августа ЛАСК на своем поле встретится с Брюгге. Поединок пройдет в рамках плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Обе команды сенсационно пробились на данную стадию. Букмекер больше верит в победу австрийцев в первом матче.

ЛАСК

ЛАСК с Третьего раунда стартовал в ЛЧ. Соперником был Базель. Изначально никто не сомневался в победе швейцарцев, но уже после первого матча расстановка сил изменилась — подопечные Вальерьена Исмаэля победили на выезде — 1:2. В ответной же игре австрийцы снова оказались сильнее, и на этот раз победа получилась еще более уверенной — 3:1. Да, без везения не обошлось, особенно, в первом поединке. Но как мы знаем, везет сильнейшим!

Если «черно-белые» выйдут в плей-офф, это станет настоящей сенсацией. В Лиге Чемпионов они участвовали последний раз еще в сезоне 1965/1966. Самое любопытное, что сейчас у них в составе нет звезд, и даже большого количества легионеров. Играют преимущественно австрийские футболисты.

ЛАСК в прекрасной форме находится, о чем свидетельствует также внутренне первенство. В 3-х поединках команда заработала 9 баллов. Забито 6 голов, и ни одного не пропущено.

В предстоящем поединке Исмаэль, вероятно, не сможет выпустить на поле Кристиана Рамcебнера, Ох Ин-Пью Фабиана Бенко и Доминика Райтера (у всех разного рода повреждения).

Брюгге

Брюгге в Третьем раунде встречался с киевским Динамо. Украинцы, хоть и переживают сейчас не самые лучшие времена, считались однозначными фаворитами. Но ребята Филиппа Клемана сумели доказать собственную силу, добыв сначала победу 1:0 на своем поле. Потом они на выезде расписали результативную ничью с «бело-синими» — 3:3. Как итог, 4:3 и выход в плей-офф. Выделить у бельгийцев кого-то одного я не могу. Это реально тот случай, когда с лучшей стороны показала себя вся команда!

«Сине-черные» могут второй год подряд оказаться в группе Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне они туда попали, благодаря чемпионству, и смогли занять 3-е место в группе с Боруссией Дортмунд, Атлетико Мадрид и Монако. Для них такой результат станет нереально успешным.

Против австрийского коллектива сыграть не сможет нападающий Перси Тау (дисквалификация). Вряд ли появится на поле защитник Симон Дели, у которого после поединка с Динамо была диагностирована травма лодыжки.

Статистика личных встреч

3 из 4-х последних матчей Брюгге в еврокубках заканчивались с проходом верхового тотала больше 2,5.

У ЛАСКа аналогичная ставка фиксировалась в 5-и из 6-и последних еврокубковых поединках. Примечательно, что в этих же 5-и поединках австрийцы побеждали.

У Брюгге в 16-и из 19-и последних еврокубковых матчах результаты были такие: 3 победы, 6 ничьих и 10 поражений.

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Прогноз: Двойной шанс 1X

Австрийцы очень неплохо выглядели в матчах против Базеля. Интересно на них посмотреть в следующем раунде. На своем поле они точно должны будут показать хороший футбол. Здесь важную роль сыграет поддержка собственных трибун.

Бельгийцы против Динамо тоже неплохо себя проявили. Но что у них не понравилось — это защитная линия, которая в Киеве буквально трещала по швам. А в Австрии у Брюгге как раз не сыграет основной защитник. Следовательно, у ЛАСКа будут возможности для гола.

Мой прогноз — хозяев не должны проиграть.

ЛАСК

Лигочемпионский дебютант ЛАСК пока производит самое благоприятное впечатление в действующем отборе самого престижного клубного международного соревнования Старого Света, наводя своей смелой и продуктивной игрой ужас на завсегдатаев вышеупомянутого состязания. К примеру, не смотря на ожидания многих, уже сумев выгнать из турнира «тёртый калач» швейцарский Базель, без особых проблем переиграв «сине-гранатовых» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч (2:1 на выезде + 3:1 дома).

При этом надо отметить, что Базель далеко не с улицы пришёл на двухсерийное противоборство с ЛАСКом, сумев до дуэлей с австрийцами пройти грозный голландский ПСВ Эйндховен, считавшийся одним из главных фаворитов селекционного раунда ЛЧ.

Также мне довелось посмотреть ответный матч ЛАСКа с Базелем, в котором «чёрно-белые» местами сильно напоминали, ни много ни мало, немецкую Баварию в её рассветный период. А именно, австрияками демонстрировались: огромные скорости, хитроумные комбинации возле чужих ворот, серьёзное взаимопонимание, + потрясающая реализация созданных моментов. Любо-дорого на такое глядеть!

Брюгге

Что касается Брюгге, то он почти всегда был именно домашней командой в личной еврокубковой истории, регулярно выступая по своей излюбленной схеме: победа у себя на поле + ничья в гостях. Что как по учебнику получилось у вице-чемпиона Бельгии на прошлом этапе отбора в играх с украинским Динамо (1:0 у себя, 3:3 в гостях)…Хотя нужно заметить, что фламандцы отскочили от заслуженного поражения в Киеве, сумев сравнять счёт в уже добавленное к матчу время.

Прогноз

Считаю, что ЛАСК, вопреки своему нежному названию, снова положительно удивит своим жёстким выступлением старушку Европу!

ЛАСК — Брюгге: голевая феерия

ЛАСК — Брюгге: голевая феерия

19.08.2019 17 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Австрийский ЛАСК и Бельгийский Брюгге. Эта встреча пройдет в Линце на стадионе «Линцер-Штадион» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (2.41) Х (3.44) П2 (2.92) ЛАСК Брюгге Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Линцер-Штадион». Линц. 20.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч ЛАСК — Брюгге

ЛАСК : Шлагер; Траунер, Визингер, Шнегг, Ранфтль; Холанд, Михорль, Реннер, Гойгингер; Клаусс, Теттех. Брюгге : Миньоле; Соболь, Дели, Митрович, Педро; Риц, Вормер, Тау, Ванакен, Деннис; Окереке.



История личных встреч

История личных встреч между ЛАСКом и Брюгге еще не знает ни одного матча. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЛАСК в финале квалификации мало кто ждал. Австрийцы не обладают мощным составом или большим еврокубковым опытом. Тем не менее, ЛАСКу удалось в прошлом раунде квалификации дважды выиграть у Швейцарского Базеля, сперва 2:1 в гостях, а затем и 3:1 дома. ЛАСК, в целом, демонстрирует очень открытый футбол, который часто приносит большое количество забитых мячей. Вряд ли в предстоящем противостоянии мы увидим что-то другое.

Тем более, что Брюгге сам не прочь сыграть в атакующей манере. После тяжелейшей домашней победы со счетом 1:0 над Киевским Динамо в прошлом раунде квалификации, вряд ли кто-то мог поверить, что ответная встреча завершится со счетом 3:3. Причём, три мяча в той встрече были забиты в последние семь минут игры. Впереди матч против куда более открытого соперника, чем Киевское Динамо. К тому же, Брюгге подходит к этому противостоянию в статусе фаворита, что еще нужно доказать.

Прогноз: Мы ждем, что эта встреча станет результативной. Отличиться должны оба клуба.

Интересные факты перед матчем

ЛАСК не проигрывал дома в пяти последних поединках кряду, выиграв в четырех из них. Брюгге забил 8 мячей в трех гостевых встречах нынешнего сезона.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЛАСК — Брюгге, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Брюгге Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.75 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Брюгге Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



«Темная лошадка» ЛАСК вновь выстрелит в Лиге чемпионов

Во вторник, 20 августа, австрийский ЛАСК будет принимать на своем поле бельгийский «Брюгге» в рамках первого поединка плей-офф Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на



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Перед новым еврокубковым стартом команда выиграла три матча на внутренней арене. Далее был выезд в Швейцарию к «Базелю» и довольно неожиданная победа со счетом 2:1. Свое превосходство подопечные Валерьена Исмаэля подтвердили и дома — 3:1.





17 августа команда дома принимала «Ваттенс» в чемпионате Австрии и сумела добыть лишь ничью — 1:1. После четырех туров ЛАСК идет вторым с отставанием от «РБ Зальцбург» на два пункта.







«Брюгге»



«Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.





«Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».





Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч бельгийцы проиграли «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).









В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1), «Сент-Трюйденом» (6:0) и «Остенде» (2:0), благодаря чему удерживает лидерство. Правда, в прошлом туре состоялась потеря очков против «Эйпена» (0:0).





В Лиге Европы подопечные Филиппа Клемана, который только летом возглавил команду, встречались с киевским «Динамо» и сумели «уволить» главного тренера украинев Александра Хацкевича. В Бельгии хозяева победили со счетом 1:0, на в Киеве сумели спасти ничью 3:3 и пройти дальше.







Прогноз







В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ЛАСКа» предлагают коэффициент 2.44. На ничью — 3.35, а на успех гостей — 2.90.





Австрийцы против «Базеля» играли вторым номером и уверенно реализовали свои моменты. На этот раз ЛАСК вновь сразится с атакующим коллективом. «Брюгге» имеет в составе взрывных и перспективных вингеров, но в целом команда допускает много брака в передачах да и в целом не всегда выглядит убедительно. Предлагаем поставить на победу ЛАСКа с форой 0 за 1.75.

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