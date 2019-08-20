Прогноз редакции на матч Бирмингем — Барнсли

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После разгромного поражения в Ноттингеме “Бирмингем Сити” возвращается домой, чтобы “зализать рану”. В рамках четвертого тура Чемпионшипа “синие” примут на своем поле “Барнсли” из одноименного города. Оба клуба успели заработать четыре очка за три предыдущих тура — весьма средний результат. Но в этой встрече как хозяева, так и гости могут значительно укрепить свои позиции, ведь на старте сезона даже одно очко может изменить турнирную ситуацию к лучшему.
“Бирмингем” (4-4-2): Кэмп — Педерсен, Хардинг, Робертс, Колин — Шуньич, Лакин, Гарднер, Хота — Юткевич, Кроули.
Не сыграют: Кифтенбелд, Магома, Мрабти, Кейта
“Барнсли” (4-2-3-1): Дэвис — Пинильос, Линдсей, Пиннок, Уильямс — Моуэтт, Макгиэн — Тиам, Баре, Браун — Вудроу
Не сыграют: —
По происшествию первых трех туров оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы, а их результаты абсолютно идентичны. Напомним, что “Барнсли” только вернулся в Чемпионшип после провала сезона 2017/2018 и клубу есть что доказывать. К тому же, “шахтеры” не проигрывали “Бирмингему” на протяжении последних пяти очных встреч как дома, так и в гостях. Вдобавок ко всему, у хозяев имеются кадровые проблемы — целый ряд игроков находится в лазарете и, вероятно, пропустит этот матч.
Мы считаем, что команда гостей вновь не “ударит в грязь лицом” и, как минимум, не уступит в этом поединке. Наш прогноз: 2Х за 1,71.
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