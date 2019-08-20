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Лигочемпионский дебютант ЛАСК пока производит самое благоприятное впечатление в действующем отборе самого престижного клубного международного соревнования Старого Света, наводя своей смелой и продуктивной игрой ужас на завсегдатаев вышеупомянутого состязания. К примеру, не смотря на ожидания многих, уже сумев выгнать из турнира «тёртый калач» швейцарский Базель, без особых проблем переиграв «сине-гранатовых» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч (2:1 на выезде + 3:1 дома).
При этом надо отметить, что Базель далеко не с улицы пришёл на двухсерийное противоборство с ЛАСКом, сумев до дуэлей с австрийцами пройти грозный голландский ПСВ Эйндховен, считавшийся одним из главных фаворитов селекционного раунда ЛЧ.
Также мне довелось посмотреть ответный матч ЛАСКа с Базелем, в котором «чёрно-белые» местами сильно напоминали, ни много ни мало, немецкую Баварию в её рассветный период. А именно, австрияками демонстрировались: огромные скорости, хитроумные комбинации возле чужих ворот, серьёзное взаимопонимание, + потрясающая реализация созданных моментов. Любо-дорого на такое глядеть!
Что касается Брюгге, то он почти всегда был именно домашней командой в личной еврокубковой истории, регулярно выступая по своей излюбленной схеме: победа у себя на поле + ничья в гостях. Что как по учебнику получилось у вице-чемпиона Бельгии на прошлом этапе отбора в играх с украинским Динамо (1:0 у себя, 3:3 в гостях)…Хотя нужно заметить, что фламандцы отскочили от заслуженного поражения в Киеве, сумев сравнять счёт в уже добавленное к матчу время.
Считаю, что ЛАСК, вопреки своему нежному названию, снова положительно удивит своим жёстким выступлением старушку Европу!
19.08.2019 17 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Австрийский ЛАСК и Бельгийский Брюгге. Эта встреча пройдет в Линце на стадионе «Линцер-Штадион» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.
П1 (2.41) Х (3.44) П2 (2.92) ЛАСК Брюгге Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Линцер-Штадион». Линц. 20.08.2019 22:00
ЛАСК : Шлагер; Траунер, Визингер, Шнегг, Ранфтль; Холанд, Михорль, Реннер, Гойгингер; Клаусс, Теттех. Брюгге : Миньоле; Соболь, Дели, Митрович, Педро; Риц, Вормер, Тау, Ванакен, Деннис; Окереке.
История личных встреч между ЛАСКом и Брюгге еще не знает ни одного матча. Предстоящий поединок станет первым в противостоянии данных коллективов.
ЛАСК в финале квалификации мало кто ждал. Австрийцы не обладают мощным составом или большим еврокубковым опытом. Тем не менее, ЛАСКу удалось в прошлом раунде квалификации дважды выиграть у Швейцарского Базеля, сперва 2:1 в гостях, а затем и 3:1 дома. ЛАСК, в целом, демонстрирует очень открытый футбол, который часто приносит большое количество забитых мячей. Вряд ли в предстоящем противостоянии мы увидим что-то другое.
Тем более, что Брюгге сам не прочь сыграть в атакующей манере. После тяжелейшей домашней победы со счетом 1:0 над Киевским Динамо в прошлом раунде квалификации, вряд ли кто-то мог поверить, что ответная встреча завершится со счетом 3:3. Причём, три мяча в той встрече были забиты в последние семь минут игры. Впереди матч против куда более открытого соперника, чем Киевское Динамо. К тому же, Брюгге подходит к этому противостоянию в статусе фаворита, что еще нужно доказать.
Прогноз: Мы ждем, что эта встреча станет результативной. Отличиться должны оба клуба.
Лучшими ставками на матч ЛАСК — Брюгге, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Брюгге Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.75 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЛАСК — Брюгге Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
ЛАСК и «Брюгге» похожим образом выступают как в чемпионатах, так и на европейской арене. За четыре тура лиг они забили на двоих 18 мячей, пропустив всего два, но в конкурентной очной встрече команды должны порадовать именно в нападении.
В домашнем матче бельгийцы обыграли «Динамо» с минимальным счетом, допустив всего один удар в створ. В ответке киевляне смотрелись поживее, поскольку оппонент допускал минимальное отставание, так что счет 2:1 в пользу «динамовцев» их устраивал, но лидер бельгийского чемпионата на этом не успокоился и забил три мяча, установив счет 3:3.
«Базель» нельзя сравнивать с «Динамо», но и ЛАСК шансов швейцарцам не оставил. «Линц», не напрягаясь, одержал победу на выезде (2:1). Получив преимущество гостевых голов, австрийцы довольно спокойно провели ответный матч, играя от соперника, но при этом забили уже три мяча, пропустив один.
Первая встреча ЛАСКа и «Брюгге» должна быть напряженной, так что рекомендуем обратить внимание на «Обе забьют» за 1.75 в БК «Леон».
ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)
Матч отборочного плей-офф Лиги чемпионов ЛАСК Линц — Брюгге состоится во вторник 20 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Линцер. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы ЛАСК. Австрийский клуб готовится к матчу после ничьей с Ваттенсом в чемпионате страны 1:1. Перед этим он одержал шесть подряд побед с общим счетом 17:4. В Лиге чемпионов ЛАСК играет впервые и стартовал с третьего отборочного раунда. Его соперником был Базель и, хотя клуб из Линца был номинальным аутсайдером пары, он дважды победил — 2:1 в гостях и 3:1 дома. Кстати, все семь голов в том противостоянии были забиты во вторых таймах.
Брюгге в пятницу принимал на своем поле Эйпен в чемпионате Бельгии и сыграл вничью 0:0. Это была его вторая подряд ничья. А перед этим он выиграл все четыре матча сезона, забив в них 12 голов и пропустив лишь один. В Лиге чемпионов, как и ЛАСК, он стартовал с третьего отборочного раунда и оказался сильнее киевского Динамо, сыграв вничью 3:3 на выезде после домашней победы 1:0. В прошлом сезоне Брюгге дошел до групповой стадии и в квартете с дортмундской Боруссией, Монако и Атлетико набрал шесть очков, одержав всего одну победу. В то же время в трех из шести поединков он не пропускал ни одного гола. За 18 последних матчей в главном Еврокубке Брюгге одержал лишь две победы. В гостях он проиграл 11 из 16 предыдущих матчей, победив только два раза. При этом ему удалось избежать поражений в трех последних встречах на чужом поле. Аналитики сайта считают, что Брюгге не проиграет и в Австрии — наиболее вероятным исходом в данном случае выглядит ничья. При этом выгодной будет ставка на низкий тотал матча.
Победа ЛАСК — 2.41, ничья — 3.43, победа Брюгге — 2.93.
Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 или 0:0 (коэффициенты 6.00 и 7.70 соответственно). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.91.
20-го августа ЛАСК на своем поле встретится с Брюгге. Поединок пройдет в рамках плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Обе команды сенсационно пробились на данную стадию. Букмекер больше верит в победу австрийцев в первом матче.
ЛАСК с Третьего раунда стартовал в ЛЧ. Соперником был Базель. Изначально никто не сомневался в победе швейцарцев, но уже после первого матча расстановка сил изменилась — подопечные Вальерьена Исмаэля победили на выезде — 1:2. В ответной же игре австрийцы снова оказались сильнее, и на этот раз победа получилась еще более уверенной — 3:1. Да, без везения не обошлось, особенно, в первом поединке. Но как мы знаем, везет сильнейшим!
Если «черно-белые» выйдут в плей-офф, это станет настоящей сенсацией. В Лиге Чемпионов они участвовали последний раз еще в сезоне 1965/1966. Самое любопытное, что сейчас у них в составе нет звезд, и даже большого количества легионеров. Играют преимущественно австрийские футболисты.
ЛАСК в прекрасной форме находится, о чем свидетельствует также внутренне первенство. В 3-х поединках команда заработала 9 баллов. Забито 6 голов, и ни одного не пропущено.
В предстоящем поединке Исмаэль, вероятно, не сможет выпустить на поле Кристиана Рамcебнера, Ох Ин-Пью Фабиана Бенко и Доминика Райтера (у всех разного рода повреждения).
Брюгге в Третьем раунде встречался с киевским Динамо. Украинцы, хоть и переживают сейчас не самые лучшие времена, считались однозначными фаворитами. Но ребята Филиппа Клемана сумели доказать собственную силу, добыв сначала победу 1:0 на своем поле. Потом они на выезде расписали результативную ничью с «бело-синими» — 3:3. Как итог, 4:3 и выход в плей-офф. Выделить у бельгийцев кого-то одного я не могу. Это реально тот случай, когда с лучшей стороны показала себя вся команда!
«Сине-черные» могут второй год подряд оказаться в группе Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне они туда попали, благодаря чемпионству, и смогли занять 3-е место в группе с Боруссией Дортмунд, Атлетико Мадрид и Монако. Для них такой результат станет нереально успешным.
Против австрийского коллектива сыграть не сможет нападающий Перси Тау (дисквалификация). Вряд ли появится на поле защитник Симон Дели, у которого после поединка с Динамо была диагностирована травма лодыжки.
3 из 4-х последних матчей Брюгге в еврокубках заканчивались с проходом верхового тотала больше 2,5.
У ЛАСКа аналогичная ставка фиксировалась в 5-и из 6-и последних еврокубковых поединках. Примечательно, что в этих же 5-и поединках австрийцы побеждали.
У Брюгге в 16-и из 19-и последних еврокубковых матчах результаты были такие: 3 победы, 6 ничьих и 10 поражений.
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Австрийцы очень неплохо выглядели в матчах против Базеля. Интересно на них посмотреть в следующем раунде. На своем поле они точно должны будут показать хороший футбол. Здесь важную роль сыграет поддержка собственных трибун.
Бельгийцы против Динамо тоже неплохо себя проявили. Но что у них не понравилось — это защитная линия, которая в Киеве буквально трещала по швам. А в Австрии у Брюгге как раз не сыграет основной защитник. Следовательно, у ЛАСКа будут возможности для гола.
Мой прогноз — хозяев не должны проиграть.
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