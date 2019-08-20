Прогноз редакции на матч АПОЭЛ — Аякс

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Прогноз и ставки АПОЭЛ — Аякс (20.08.19)

АПОЭЛ — Аякс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

АПОЭЛ — Аякс. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги чемпионов АПОЭЛ — Аякс состоится во вторник 20 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Neo GSP. В этой паре явным фаворитом является Аякс и в отдельно взятом первом поединке букмекеры ставят на его выигрыш с разницей не менее, чем в два мяча. К игре на Кипре он подходит после крупной победы над ВВВ-Венло в чемпионате Голландии со счетом 4:1. С начала сезона Аякс провел шесть матчей и пока не потерпел ни одного поражения — четыре победы и две ничьи. В каждом поединке он забивал больше одного мяча. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне амстердамская команда дошла до полуфинала и в упорной борьбе уступила Тоттенхэму. В этом футбольном году она стартовала с третьего отборочного раунда и не без труда прошла ПАОК — ничья 2:2 на выезде и победа 3:2 дома. За 22 последних матча в Лиге чемпионов Аякс потерпел лишь два поражения и одержал 11 побед. При этом оба проигрыша были домашними. А на выезде он не проигрывает с августа 2016 года, когда уступил Ростову со счетом 1:4. С тех пор Аякс провел на чужом поле 11 матчей, одержав пять побед и шесть раз сыграв вничью.

АПОЭЛ в этом сезоне провел четыре матча и все — в Лиге чемпионов. Он начал свой путь со второго отборочного раунда и после двух побед над Сутьеской (1:0 на выезде и 3:0 дома) прошел Карабах (поражение 1:2 дома и победа 2:0 в гостях). В прошлом году киприоты вылетели уже в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Сейчас продолжается их безничейная серия в турнире, насчитывающая восемь матчей — четыре победы и четыре проигрыша. Аякс и АПОЭЛ уже играли друг с другом в Лиге чемпионов — в 2014 году они попали в одну группу. На Кипре тогда их матч закончился со счетом 1:1, а в Амстердаме голландцы победили 4:1. Специалисты сайта считают, что сейчас шансы Аякса завышены и он вряд ли сможет выиграть у АПОЭЛ с разницей более, чем в один гол. Так что выгодной будет ставка на выигрыш хозяев поля с форой (+1.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч АПОЭЛ — Аякс:

Победа АПОЭЛ — 6.08, ничья — 4.54, победа Аякса — 1.51.

АПОЭЛ — Аякс. Прогноз на матч (Лига чемпионов, отборочный плей-офф, первый матч, 20 августа):

Победа АПОЭЛ с форой (+1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Аякса со счетом 2:0 или 2:1 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш АПОЭЛ с форой (+1.5) принимаются с котировкой 1.616.

Прогноз редакции на матч АПОЭЛ — Аякс



Главная сенсация прошлого европейского сезона продирается в основной турнир через колючую проволоку квалификации. «Аякс» не без проблем идет к цели, а на пути крепкий орех из Кипра, о который уже ломали зубы и плоскогубцы многие гранды. Будет ли еще одна сенсация на заказ? АПОЭЛ специалист по отправлению в кювет богатых и высокомерных.

Ориентировочные составы на матч АПОЭЛ – Аякс:

АПОЭЛ (3-4-3): Берк – Меркис, Лафранс, Иоанну — Аль-Тамари, Гентсоглу, Татич, Михайлович – Бизяк, Павлович, Де Винчети

Не сыграют: –

«Аякс» (4-3-3): Онана – Мазрауи, Велтман, Мартинес, Тальяфико – Блинд, Дан Де Бек, Марин – Тадич, Нерес, Зиеш

Не сыграют: —

Прогноз на матч АПОЭЛ – Аякс:

Команда с Кипра верит в мечту и идет к ней. Два этапа уже позади. В последнем матче квалификации звучит гимн ЛЧ, а это уже совсем другой настрой. АПОЭЛу пока везло со жребием. Они убрали с пути «Сутьеску» и «Карабах».

На фоне «Аякса» это выглядит немного смешно, но АПОЭЛ умеет удивлять. Если «Аякс» выйдет на игру слишком расслаблено, то будут проблемы. В первом матче уж точно. В прошлом этапе «Аякс» прилично потрепал нервы своим болельщикам, пройдя дальше за счет нескольких пенальти. Поверим в ответственность голландцев. К тому же такая грозная атака просто обязана делать приличную разницу перед ответной игрой. Тем более, что все форварды находятся в прекрасной форме. Наш прогноз – победа «Аякса» с форой (-1) за 2.

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«Аякс» столкнется с сопротивлением

АПОЭЛ будет принимать «Аякс» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе ГСП 20 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на



Затем было домашнее поражение от «Карабаха» (1:2), а чуть позже в ответной игре на выезде подопечные Томаса Долля смогли пробиться в финал квалификационного раунда, победив азербайджанцев (0:2).





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Довольно противоречивые результаты действующих чемпионов Кипра свидетельствуют об их проблемах в обороне. В то же время в официальных турнирах на своей арене АПОЭЛ редко обходится без забитого гола. В восьми из десяти последних матчей на стадионе ГСП команда минимум раз распечатывала ворота соперников.







«Аякс»



Подопечные Эрика тен Хага, несмотря на потерю очков в игре с «Витессом» (2:2), отлично стартовали в нидерландском первенстве. Добыв в последующих двух матчах уверенные победы над «Эмменом» (5:0) и «Венло» (1:4), «аяксиды» располагаются на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми и 3 пропущенными голами за 3 игры.









На своем еврокубковом пути «Аякс» столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые им обеспечил ПАОК, однако, амстердамский коллектив прошел греков благодаря домашней победе (3:2).









Сейчас команда находится в прекрасной форме, линия атаки в полном порядке. Особенно ярко в начале сезона себя проявляют Тадич, Ван де Беек и Зиеш. Тяжело представить Лигу чемпионов без полуфиналистов прошедшего розыгрыша турнира.







Прогноз



На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничью — 4,70, а на победу «Аякса» — 1,50.









Наш прогноз на матч — «Аякс» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89.



АПОЭЛ — Аякс 20 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – двухматчевое противостояние, победитель которого попадёт в групповой этап самого престижного европейского клубного турнира. В минувшей стадии АПОЭЛ переиграл по сумме двух встреч «Карабах», а «Аякс» оказался сильнее ПАОКа. Проигравший в этом противостоянии завершит своё выступление в Лиге чемпионов и будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.

О матче

Последний раз АПОЭЛ играл в раунде плей-офф ЛЧ два года назад. Тогда соперником кипрской команды была чешская «Славия», которую они переиграли по сумме двух встреч и вышли в групповой этап. «Аякс» играл в раунде плей-офф в минувшем сезоне. Тогда амстердамцы в двухматчевом противостоянии оказались сильнее киевского «Динамо» и впоследствии смогли дойти до полуфинала ЛЧ. Между собой предстоящие соперники уже играли в ЛЧ в сезоне 2014/15. Оба коллектива попали в одну группу и провели между собой две игры, в которых «Аякс» не уступил своему оппоненту (1:1; 4:0). Явным фаворитом пары является голландский клуб: коэффициент на проход «Аякса» в групповой этап около 1,2, против примерно 5,6 на выход АПОЭЛа. Поставить на победу киприотов в первой игре можно примерно за 4,7. Котировки на триумф «Аякса» в этом матче в районе 1,7.

Статистика для ставок

«Аякс» обменивался забитыми голами со своими соперниками в 8 из 9 последних матчей в ЛЧ. Скорее всего это произойдёт и в предстоящей встрече. Сделать ставку «Обе забьют – да» можно почти за 1,7.

Клуб из Голландии не проиграл в 11 предыдущих выездных поединках в ЛЧ. Последнее поражение в гостях в этом турнире «Аякс» потерпел от «Ростова» (1:4). Букмекеры предлагают поставить на то, что подопечные Эрика тен Хага не уступят в их очередной выездной игре, с коэффициентом примерно 1,2.

Прогноз на

матч

АПОЭЛ – «Аякс» 20 августа

Прогноз на матч АПОЭЛ – «Аякс»

У «Аякса» мог быть другой соперник, но АПОЭЛ отскочил. До 95-й минуты «Карабах» вел со счетом 2:0 на выезде, однако позволил сопернику сократить отставание до одного мяча. Два гостевых гола давали азербайджанцам хорошее преимущество, однако в ответке они пропустили два мяча (один с пенальти), тогда как сами в нападении провалились и ничего не забили.

«Аякс» хочет поскорее пробраться в групповой этап, поэтому играет на выезде так же убойно, как и дома, что на самом деле необходимо, учитывая не самую уверенную игру в обороне. В домашнем матче ПАОК вел со счетом 2:1, но «аяксиды» вышли на ничью, хотя при 17 ударах по воротам они претендовали на большее, а дома команда тен Хага одержала победу со счетом 3:2.

Прогноз

«Аякс» хорошо распределяет силы, поэтому плотный график ему не мешает. Матчи с ПАОКом игрались на второй и третий день после игр чемпионата, так что чемпиону Нидерландов хватит очередного двухдневного отдыха, чтобы результативно провести выездную игру. БК «1хСтавка» оценивает ИТ«Аякса» больше 1,5 в 1.53.

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