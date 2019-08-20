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Прогноз и ставки ЧФР Клуж — Славия Прага (20.08.19)

ЧФР Клуж — Славия Прага: ставим на голы

ЧФР Клуж — Славия Прага: ставим на голы

19.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Румынский ЧФР Клуж и Чешская Славия из Праги. Эта встреча пройдет в Клуже на стадионе «Константин Рэдулеску» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (2.89) Х (3.13) П2 (2.63) ЧФР Клуж Славия Прага Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Константин Рэдулеску». Клуж. 20.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч ЧФР Клуж — Славия Прага

ЧФР Клуж : Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас. Славия Прага : Колар; Цоуфал, Кудела, Говорка, Зеленый; Соучек, Ван Бюрен, Хусбауэр, Станчу, Олайинка; Юссуф.



История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Славией знает только один поединок. В 2010 году эти команды встретились в товарищеской встрече, которая завершилась в пользу Чешского клуба со счетом 4:2.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЧФР Клуж по-настоящему героически сражается в этой квалификации. Румыны прошли уже три раунда, хотя ни в одном из них ЧФР Клуж не был фаворитом. На своем пути к финалу Румынская команда выбила Казахстанскую Астану, Израильский Маккаби Тель-Авив и Шотландский Селтик. Причём, ЧФР Клуж смог обыграть Шотландцев со счетом 4:3 на их поле, после домашней ничьей 1:1. Румыны набрали отличную форму и сейчас готовы дать бой кому угодно.

Что касается Славии, то она вполне ожидаемо стала чемпионом Чехии в прошлом сезоне и заслужила право выступить в квалификации Лиги Чемпионов, сразу начиная с финального раунда. Славия имеет очень неплохую атакующую линию, но при этом, достаточно часто играет в закрытой манере. С этим и связан тот факт, что Пражане за пять игр этого сезона пропустили всего один мяч. Но, то ли дело выступать в чемпионате Чехии. В Лиге Чемпионов уровень клубов совсем другой и удержать свои ворота на замке в предстоящем матче Славии не удастся.

Прогноз: Оба клуба забьют свои мячи. Но хозяева эту встречу не проиграют.

Интересные факты перед матчем

Славия Прага не проигрывает в гостях уже 6 матчей кряду. ЧФР Клуж не проигрывал уже 11 матчей подряд.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЧФР Клуж — Славия Прага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЧФР Клуж — Славия Прага Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.16 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЧФР Клуж — Славия Прага Ставка: Непроигрыш ЧФР Клуж (1Х) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



ЧФР — Славия: прогноз на Лигу Чемпионов

20 августа, Лига Чемпионов УЕФА

ЧФР Клуж и Славия Прага сыграют в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 20-го августа. Румыны с Первого раунда в ЛЧ, а вот чешский коллектив только вступает в турнир. Как бы там ни было, у букмекера фаворита здесь нет!

ЧФР

В Клуж лишь единицы верили в Первом раунде ЛЧ, когда пришлось играть с Астаной. Но подопечные Петреску сумели после поражения 1:0 на выезде собраться, и победить дома 3:1. Следующим соперником был Маккаби Тель-Авив. В гостях фиксировался счет 2:2. Дома ЧФР победил 1:0. В Третьем раунде соперник был максимально серьезный — Селтик. Здесь уже в проход «железнодорожников» даже свои же фанаты верили с большим трудом. Матч в Румынии завершился с результатом 1:1. А вот в Глазго произошла настоящая битва, итогом которой стала победа Клужа со счетом 3:4.

Сейчас дружина Петреску на невероятном ходу. Уверен, они настроены оказаться в групповой стадии ЛЧ. С тем футболом, который был показан ранее, шансы есть и они очень высокие. В нынешнем сезоне команда проиграла в Суперкубке страны, а также стартовый матч квалификации Астане. В остальных же матчах, в ЛЧ и в местном первенстве, «железнодорожники» только выигрывали и расходились миром с соперниками. На секундочку, серия составляет уже 10 поединков!

После того, как ЧФР прошел Селтик, на них все соперники начнут смотреть иначе. В предстоящем матче с чехами стоит ждать от них, как минимум, не поражения.

Славия

В прошлом сезоне Славия выступала в групповом раунде Лиге Европы, в одном квартете с Зенитом. Но в этот раз «красно-белые» получили возможность пробиться в ЛЧ. Кстати, если они не смогут этого сделать, все равно обязательно окажутся в ЛЕ. Главное, чтобы подопечные Йиндржиха Трпишовского не расслабились, понимая, что в любом случае они сыграют в еврокубках. На мой взгляд, подобный расклад может сыграть с чехами очень злую шутку.

Давайте разберемся, в каких кондициях пребывают представители Праги. Если судить по чемпионату, то у них все очень даже неплохо: 16 очков в 6-и матчах. Разница забитых и пропущенных голов — 11 и 1 соответственно. Сегодня в Фортуна Лиге «звезды» занимают 1-е место, оторвавшись на 6 пунктов от Яблонца.

К своему первому матчу в еврокубках Славия подходит без кадровых потерь.

Статистика личных встреч

Еще в прошлом розыгрыше ЛЕ была возможность заметить, что в гостях Славия показывает довольно слабый футбол. В 4-х из 5-и крайних поединков в еврокубках на чужих полях, подопечные Йиндржиха Трпишовского даже забить гол не могли.

В составе Клужа выступает лучший бомбардир квалификации ЛЧ. В 6-и матчах французский футболист Бийель Омрани забил 6 голов. Не исключено, что он продолжит улучшать свои показатели в предстоящий мид-уик.

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Прогноз: Двойной шанс 1X

Да, букмекер оставляет равные шансы обеим командам на проход дальше. Но на мой взгляд, хозяева выглядят более предпочтительно. Во-первых, они находятся в шикарной форме. Во-вторых, поддержка трибун сыграет важную роль.

Клуж в шаге от выхода в группу ЛЧ. Возможно, в ближайшие годы такого шанса больше не будет. Считаю, на своем поле «железнодорожники» будут просто «умирать», чтобы только в итоге получить приемлемый результат.

Мой прогноз. Верю в хозяев, но перестраховаться не помешает. Ставлю на 1Х.

ЧФР Клуж — Славия Прага 20 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – финальная стадия квалификационного этапа турнира. Команды проведут двухматчевое противостояние по итогам которого сильнейший продолжит участие в групповой стадии главного клубного европейского турнира, а проигравший будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.

О матче

«ЧФР Клужу» в прошлом раунде ЛЧ удалось выбить из турнира «Селтик», благодаря победе в двухматчевом противостоянии с общим счетом 5:4 (1:1, 4:3). Румынский клуб 4 раза участвовал в квалификационном этапе ЛЧ и только раз не появлялся в основной стадии турнира. «Славия» только начинает свой путь в еврокубках. Команда в прошлом сезоне стала чемпионом чемпионата Чехии и обеспечила себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне пражский коллектив стартовал в ЛЧ с третьего квалификационного раунда, проиграв в котором киевскому «Динамо», попал в групповой этап Лиги Европы. Во втором по значимости клубном европейском турнире «Славия» добралась до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону турнира – «Челси». Перед первой встречей команд фаворитом букмекеры видят «ЧФР Клуж» — коэффициент на победу хозяев около 2,3, а котировки на победу гостей в районе 3,4. Зато в борьбе за попадание в следующий этап букмекеры больше верят в успех «Славии» — кэф около 1,9, в то время как на проход дальше румынской команды котировки в районе 2.

Статистика для ставок

В выездных еврокубковых матчах «Славия» выглядит крайне неуверенно. В 4 из 5 последних встречах в гостях пражский коллектив покидал поле без забитых голов. Котировки на то, что и в этом матче «Славия» не забьет в районе 2,5.

При этом, «ЧФР Клуж» также может разочаровать болельщиков низкой результативностью. В 9 из 11 последних домашних матчах в ЛЧ румынской команде не удавалось огорчить голкипера соперника больше 1 раза. Вероятность повторения такой результативности хозяев букмекеры оценивают коэффициентом около 1,5.

Ставки на игроков

Нападающий «ЧФР Клужа» Бийель Омрани, с 6 мячами в активе, является лучшим бомбардиром квалификационной стадии ЛЧ на данный момент. Можно ожидать, что и в ближайшей еврокубковой встрече французский форвард продолжит голевую активность.

ЧФР Клуж — Славия Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

ЧФР Клуж — Славия Прага. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги чемпионов ЧФР Клуж — Славия Прага состоится во вторник 20 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Константин Рэдулеску. Один из участников групповой стадии Лиги чемпионов определится в противостоянии ЧФР и Славии. Букмекеры считают фаворитом чешскую команду, а в отдельно взятой первой встрече ставят на ничью.

ЧФР готовится к этой игре после ничьей с Сепси в чемпионате Румынии 1:1. Его беспроигрышная серия насчитывает 11 официальных матчей, семь из которых он выиграл. А у себя дома ЧФР не проиграл ни одного из шести поединков сезона, одержав четыре победы и пропустив только три мяча — ни разу больше одного за игру. В Лиге чемпионов он стартовал с первого отборочного раунда, пройдя Астану, Маккаби из Тель-Авива и Селтик. За шесть матчей турнира ЧФР уступил лишь раз и одержал три победы. Стоит отметить, что в четырех из пяти последних поединков в Лиге чемпионов он и забивал, и пропускал. Кроме того, в трех из пяти этих матчей забивалось больше трех голов.

Славия в минувшую пятницу разгромила на выезде Ческе Будеевице в чемпионате Чехии со счетом 3:0. Это был ее шестой официальный матч с начала сезона и пятая одержанная победа. За шесть поединков сезона Славия не потерпела ни одного поражения и пропустила только один мяч. В четырех последних встречах она не пропускала вовсе. В Лиге чемпионов пражане сразу попали в отборочный плей-офф. Год назад они начинали путь с третьего квалификационного раунда и уступили тогда по сумме двух встреч киевскому Динамо. Вообще, за 15 последних матчей в главном Еврокубке Славия одержала лишь одну победу и по семь раз проигрывала и играла вничью. Эксперты сайта считают, что в предстоящей встрече с ЧФР ее шансы завышены и она, скорее всего, проиграет первый матч против румынской команды. В данном случае выгодной будет ставка на победу ЧФР с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ЧФР Клуж — Славия Прага:

Победа ЧФР Клуж — 2.77, ничья — 3.14, победа Славии — 2.71.

ЧФР Клуж — Славия Прага. Прогноз на матч (Лига чемпионов, отборочный плей-офф, первый матч, 20 августа):

Победа ЧФР с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью со счетом 1:1 или 0:0 (коэффициенты 5.50 и 6.00 соответственно). Поставить на выигрыш ЧФР с нулевой форой можно с котировкой 1.984.

Прогноз на

матч

«ЧФР Клуж» ‒ «Славия» 20 августа

В первом матче раунда плей-офф ЛЧ «ЧФР Клуж» примет пражскую «Славию». Встреча, намеченная на 20 августа, пройдёт на арене «Константин Радулеску», а её начало назначено на 22:00 мск.

«ЧФР Клуж»

«ЧФР Клуж» преодолел уже три квалификационных раунда. Сначала румыны выбили «Астану» (0:1 и 3:1), затем расправились с «Маккаби Тель-Авив» (1:0 и 2:2), а на прошлой стадии турнира сенсационно оставили за бортом ЛЧ шотландский «Селтик», сыграв 1:1 дома и в драматичном матче победив в гостях 4:3 (благодаря голу на восьмой добавленной минуте). За шесть игр «железнодорожники» забили 11 мячей (по 1,83 за матч), а в свои ворота пропустили восемь голов (1,33 за игру). Дома «бордово-белые» не проигрывали (две победы и ничья). В гостях по одному разу побеждали, делили очки с соперниками и уступали.

«Славия»

«Славия» только начинает еврокубковый сезон, не выступав пока на международной арене.. При этом «лоскутные» провели уже шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата Чехии, где одержали пять побед при одной ничьей. Сейчас команда, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу. На старте сезона в национальном первенстве «красно-белые» забили 11 мячей (1,83 за матч), при этом пропустили только один (0,16 за игру). Дома «Славия» добилась двух побед, а в гостях трижды выигрывала и один раз скатала вничью.

Надёжный прогноз на матч

«ЧФР Клуж» с большим скрипом и немалой долей везения добрался до стадии плей-офф, особенно это было заметно в ответной игре с «Селтиком». На таком багаже редко кто-то попадает в групповой этап, так что в этой паре фаворит — более опытная «Славия». Да, чехи пока не играли вне внутреннего чемпионата, но демонстрируют настолько мощный и качественный уровень футбола, что просто не замечают своих соперников. «Лоскутные» уже выиграли Суперкубок Чехии и с учётом товарищеских игр не знают поражений на протяжении девяти встреч, лишь однажды сыграв вничью. Учитывая форму «Славии», она наверняка зацепится за положительный результат, так что рекомендуем ставить на «Гости не проиграют» с коэффициентом 1,42 в БК «1хСтавка».

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