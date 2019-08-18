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Прогноз, ставки и коэффициенты Гремио — Палмейрас (21.08.19)

Гремио

Гремио на данный момент располагается на 13-ой строчке в турнирной таблице Чемпионата Бразилии, показывая весьма неплохой футбол в последнее время, — хозяева смогли добраться до четвертьфинала Кубка Либертадорес, что уже является весьма неплохим результатом. Буквально 3 дня назад Гремио на своем поле сыграл с Палмейрасом, всю игру хозяева были лучше своего соперника, но отыграться удалось лишь на 88-ой минуте. Стоит отметить тот факт, что на своем поле Гремио играет очень сильно — в 11-ти последних матчах домашнего формата команда не проиграла ни разу, выиграв 8 поединков, так что сегодня у хозяев есть отличный шанс обеспечить себе небольшое преимущество перед гостевым поединком с Палмейрасом. Уверен, сегодня Гремио отдаст на поле все силы…

Палмейрас

Палмейрас же располагается на третьей строчке в турнирной таблице внутреннего первенства, всего лишь на 2 очка отставая от лидера в лице Сантоса. Но сейчас форма у гостей далеко не лучшая — в 9-ти последних матчах команда победила лишь однажды, сыграв вничью аж 6 раз. Честно говоря, шансов на победу у гостей не очень много, все-таки упор Палмейрас делает на домашние поединки — на выезде «зеленые» не могут победить уже 7 матчей кряду. После поединка с Гремио на выезде у Палмейраса будет целая неделя на подготовку к домашнему поединку, уверен, сегодня ждать от «зеленых» особой активности не стоит…

Прогноз

Думается мне, что сегодня у хозяев очень приличные шансы на победу. Гремио на своем поле играет очень сильно, в то время как Палмейрас на выезде играет не очень уверенно. Поставлю на нулевую фору хозяев поединка!

Прогноз редакции на матч Гремио — Палмейрас



Центральной встречей 15-го тура Бразилейрао станет встреча “Гремио” и “Палмейраса”. Эта игра станет репетицией скорого двухматчевого противостояния этих команд в четвертьфинале Кубка Лидертадорес. “Гремио” — единственная бразильская команда, продолжающая борьбу на три фронта. Так, на этой неделе “трехцветных” ожидает первый матч полуфинала национального Кубка против “Атлетико Паранаэнсе”.

Ориентировочные составы на матч “Гремио” — “Палмейрас”

"Гремио" (4-2-3-1): Виктор — Л.Гомес, Жеромел, Кортес, Каннеманн — Пьерр, Энрике — Алиссон, Майкон, Андре — Эвертон

Не сыграют: —

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Роша, Луан, Барбоса, Гомес — Вейга, Б.Энрике -Сантос, Дуду, Виллиан — Дейверсон

Не сыграют: Фелипе Мело

Прогноз на матч “Гремио” — “Палмейрас”

“Палмейрас” угодил в кризис. Команда Луиса Фелипе Сколари после Копа Америки сама не своя. Серия без побед достигает уже пять матчей, последний раз такое было в 2015 году. Кроме того, против “Гремио” не сыграет Фелипе Мело, получивший красную карточку на прошлой неделе в игре против “Байи”. Это удаление для брутального бразильца стало первым в чемпионатах Бразилии, с 2004 года. Думаем, что тренерский штаб “Гремио” в жестком графике игр предоставит отдых лидерам, все же Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес сейчас важнее. И вряд ли команды будут играть на встречных курсах, скорее, нас ждет шахматная партия, где соперники будут присматриваться друг к другу. Наш прогноз — тотал голов меньше 2,5

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«Гремио» — «Палмейрас». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 15-й тур.

«Гремио» — «Палмейрас».

Порту-Алегре. Стадион «Арена до Гремио». 18.08.2019. 03:00 МСК.

Одним из центральных матчей 15-го тура Бразилейрао будет поединок между «Гремио» и «Палмейрасом», двумя грандами Серии А. Несмотря на фактор поля, букмекеры в паре на стороне команды из Сан-Паулу, что вполне логично. «Палмейрас» и так на приличное расстояние отпустил от себя «Сантос». Кроме того, «бессмертные» в мид-уик играли непростой поединок на Кубок Бразилии, забравший у «триколор» немало сил.

«Гремио»: ставка на кубковые турниры

Текущую ситуацию «Гремио» не будем называть кризисной, но сложной, наверное, можно. Команда из Порту-Алегре после 14-ти туров находится на 14-й позиции в турнирной таблице Серии А, в семи очках отставания от «Коринтианса» и места в топ-6. Вроде бы отрыв небольшой, но стоит учитывать, что в Бразилии огромное количество команд примерно одного уровня, отсюда и высокая плотность в таблице. Т.е. нагнать ушедших вперёд лидеров будет не так-то и просто, тем более, учитывая, что «Гремио» разрывается на три фронта и уже одной ногой находится в финале Кубка Бразилии. А победа в Кубке — прямая путёвка в группу Кубка Либертадорес на будущий сезон.

Неудивительно, что на полуфинальный матч у «Гремио» были отряжены все лучшие силы. «Бессмертные» добились, чего хотели в домашней кубковой игре против «Атлетико Паранаэнсе». Команда из Порту-Алегре забила два мяча, отличились Андре и Жан Пьерр, а это огромное преимущество перед ответной игрой. Также заметим, что «Гремио» буквально через три дня снова принимать «Палмейрас» на своём поле, но уже в Кубке Либертадорес. На матч Серии А мы ожидаем ротации состава у хозяев поля.

«Палмейрас»: после недели отдыха

Как возобновились матчи в чемпионате Бразилии после Копы, так «Палмейрас» и перестал побеждать в Серии А. В пяти последних матчах в рамках первенства Бразилии «зелёные» четыре раза сыграли вничью при выездном поражении от «Сеары» со счётом 0:2. У «Палмейраса» был очковый запас, поэтому команда Сколари в таблице сильно не провалилась, да и «Сантос» в последнее время тоже начал «прихрамывать». Перед 15-м туром «Палмейрас» располагается на втором месте, с 29-ю очками в копилке, в трёх баллах отставания от «рыб».

Всего на выезде в Серии А 2019 «Палмейрас» отыграл 7 матчей, в которых трижды победил при трёх ничьих и одном поражении. Гостевая статистика у «Палмейраса» вторая в лиге после «Сантоса», «зелёные» отдыхали неделю после домашней ничьей 2:2 с «Байей», горят желанием прервать неприятную и затянувшуюся серию.

Травмированные и дисквалифицированные

«Гремио»

Травмы: Мичел, Фелипе Визеу, Марсело Оливейра.

Дисквалификация: Жуниньо Капихаба.

«Палмейрас»

Травмы: Витор Хьюго, Виллиан.

Дисквалификации: Фелипе Мело, Зе Рафаэль, Диого Барбосо.

История личных встреч

«Гремио» и «Палмейрас» играли между собой 39 раз, 9 матчей выиграли «бессмертные» при 13-ти ничейных исходах и 17-ти выигрышах «зелёных». На поле «Гремио» статистика почти равная, у хозяев минимальное преимущество +7=7-6, 25:20 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

Поединок против «Палмейраса» для «Гремио» припадает между двумя кубковыми встречами, которые для «бессмертных» имеют, куда большее значение, нежели поединок чемпионата Бразилии. «Зелёные» же имели неделю отдыха, гости приедут на юг Бразилии с мыслями о победе, которая очень нужна «Палмейрасу» после 5-матчевой неудачной серии. Что касается тотала, то мы считаем, что предстоящая встреча получится не очень результативной.





Прогноз редакции на матч Гремио — Палмейрас



Фестиваль южноамериканского футбола прямо посреди недели ждет поклонников спорта №1, время четвертьфиналов Кубка Либертадорес. В стартовой игре встретятся “Гремио” и “Палмейрас”.

Удивительно, но календарь чемпионата Бразилии свел эти команды буквально пару дней назад. В 15-м туре “Гремио” принимал гостей в Порту-Алегре, встреча завершилась вничью 1:1. “Палмейрас” штормит уже давно, это началось еще после Кубка Америки, с тех пор “Вердао” в чемпионате сыграли вничью пять игр при поражении от более чем скромной “Сеары” — 0:2. Станет ли четвертьфинал Кубка Либертадорес поворотным моментом для Луиса Фелипе Сколари и его команды?

Ориентировочные составы на матч “Гремио” — “Палмейрас”

"Гремио" (4-2-3-1): Виктор — Л.Гомес, Жеромел, Кортес, Каннеманн — Пьерр, Энрике — Алиссон, Майкон, Андре — Эвертон

Не сыграют: —

"Палмейрас" (4-2-3-1): Вевертон — Роша, Луан, Барбоса, Фелипе Мело — Вейга, Б.Энрике -Сантос, Дуду, Виллиан — Дейверсон

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Гремио” — “Палмейрас”

Важно понимать, что “Гремио” сейчас выступает на три фронта. В чемпионате “бессмертные” идут на 13-м месте. Первый матч полуфинала национального кубка проигран со счетом 0:2 “Атлетико Паранаэнсе”, шансы на продолжение борьбы призрачные. Вся надежда на Кубок Либертадорес, тем более, что “Палмейрас” сейчас не в лучшей форме, а “Гремио” знает, как найти к нему подход. Наш прогноз — победа хозяев с коэффициентом 3,04.

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«Гремио» — «Палмейрас». 21.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес, ¼ финала, первый матч.

«Гремио» — «Палмейрас».

Порту-Алегре. Стадион «Арена до Гремио». 21.08.2019. 03:30 МСК.

В ночь с 20 на 21 августа состоится первый матч ¼ финала Кубка Либертадорес между «Гремио» и «Палмейрасом». Пара достаточно интересная, ведь встречаются две команды из Бразилии, причём игравшие между собой буквально три дня назад на этом же стадионе. В той игре «Палмейрас» шёл небольшим фаворитом, а сейчас линия практически зеркальная. Логика в таких пертурбациях имеется, но всё-таки мы считаем, что «зелёных» немного недооценивают.

«Гремио»: разрыв на три фронта

Уже давно стало понятно, что «Гремио» в первой половине сезона Бразилейрао отдаст предпочтение кубкам. Кубок Либертадорес — святая святых, в этом турнире все клубы играют на максимуме, тем более в плей-офф. А Кубок Бразилии мало того, что престижный в Бразилии трофей, так ещё и прямая путёвка в Кубок Либертадорес на будущий сезон. А ведь от Бразилии, хоть и шесть команд подает в КЛ, но слишком много желающих, примерно равный уровень соперников.

Задачу по выходу в финал Кубка Бразилии «Гремио» решил более, чем на 50%, уверенно переиграв «Атлетико Паранаэнсе» 2:0 в первом матче полуфинального противостояния. Теперь акцент будет сделан на домашний поединок Кубка Либертадорес, но в соперниках у «бессмертных» уже более сильный «Палмейрас», действующий чемпион Бразилии. Правда, после Копы, «зелёные» немного «потерялись», вроде и играют неплохо, но слишком много ничьих, имеются некоторые проблемы с психологией. При этом, три дня назад, «Палмейрас» был очень близок к победе именно в Порту-Алегре, на протяжении практически всего матча вёл в счёте, но пропустил в самой концовке от Браза.

«Палмейрас»: Сколари основу придержал

Касательно «Палмейраса» отметим главное: Сколари матч чемпионата Бразилии против «Гремио» не играл основным составом, максимум полуторным. Очевидно, что сейчас «зелёные» также делают упор именно на Кубок Либертадорес, а не на чемпионат Бразилии. Тут тоже всё логично. Если для «Гремио» важна путёвка в КЛ, и тут Кубок Бразилии — идеальный вариант, то «Палмейрас» за последние три чемпионата страны дважды выигрывал титул чемпиона. Не то, чтобы «зелёные» пресытились быть чемпионами, просто, наверняка поменяют внутренний титул на возможность быть сильнейшей командой Южной Америки. Тем более, что «Палмейрас» выигрывал Кубок Либертадорес лишь один раз в истории, в сезоне 1998/99, т.е. уже в прошлом веке.

А последние результаты «Палмейраса» действительно не впечатляют, учитывая, что команда из Сан-Паулу, ставит перед собой максимальные задачи. В пяти последним матчах «Палмейрас» выиграл лишь у «Годой Крус» в 1/8 финала Кубка Либератадорес 4:0, все остальные встречи в Серии А завершились ничьими. Неудивительно, что «Палмейрас» с первого места в турнирной таблице бразильского первенства скатился на третье. Правда, тут же стоит заметить, что «зелёные» уступают лидирующему «Сантосу» лишь два очка. Т.е. гандикап совсем небольшой, за оставшиеся до окончания первенства, 19 туров, вполне отыгрываемый.

История личных встреч

«Гремио» и «Палмейрас» с сезона 1998 года играли между собой 40 раз. Достаточно большое преимущество в этот период было на стороне «зелёных», «Палмейрас выиграл 17 матчей, 14 поединков завершились вничью и 9 встреч выиграли «бессмертные», разница мячей 43:59 в пользу команды из Сан-Паулу. В Порту-Алегре «Гремио» побеждал семь раз при восьми мировых, и 6-ти выигрышах «зелёных».

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Ставки и прогноз

Очень маловероятно, что предстоящая игра получится результативной. Обе команды умеют качественно обороняться, а учитывая статус матча, каждая ошибка может стать решающей и стоить одной из команд места в полуфинале самого престижного турнира в Южной Америке.

Что же касается исходов, то мы в данной паре на стороне «Палмейраса», который был очень близок к победе в Порту-Алегре 18 августа. В той игре у «зелёных» на поле был полуторный состав, сейчас же выйдет чемпионский, так что, рискнём поставить на победу команды Сколари.

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