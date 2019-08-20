«Мидлсбро» — «Уиган». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз, ставки и коэффициенты Мидлсбро — Уиган (20.08.19)

Мидлсбро – Уиган. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5

Мидлсбро – Уиган. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5

20 августа 2019 в 21.45 (МСК) начнется матч чемпионата Англии (Чемпионшип), в котором Мидлсбро на своем поле будет принимать Уиган. Эксперт WhoScored Гарри Смит делится с нами своим прогнозом на матч Мидлсбро – Уиган.

Мидлсбро – Уиган. Новости команд

Мидлсбро: под вопросом участие в матче Джорджа Френда, Даэла Фрая и Рюди Жестеда, поскольку у них имеются проблемы со здоровьем.

Уиган: молодой полузащитник Джо Уильямс пропустит предстоящий поединок по причине дисквалификации, поскольку он заработал два горчичника в поединке против Лидс Юнайтед в прошедшие выходные.

Мидлсбро – Уиган. Статистика личных встреч

Мидлсбро выиграл два из последних шести матчей против Уигана, четыре раза сыграв вничью. В этих шести поединках Мидлсбро забил шесть голов и заработал 12 горчичников. Уиган забил три мяча и заработал 13 желтых карточек.

Мидлсбро – Уиган. Прогноз возможных игровых ситуаций

Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:

Игрокам Уигана может быть показано большое количество желтых карточек. Большая вероятность;

Уиган может отыграться, если будет проигрывать по ходу поединка. Вполне вероятно.

Мидлсбро – Уиган. Факты статистики перед матчем

В 11 из последних 12 матчей Мидлсбро против Уигана во всех соревнованиях общий тотал был меньше 2.5;

Мидлсбро сохранил ворота в неприкосновенности в последних пяти домашних матчах против Уигана во всех соревнованиях;

Уиган не выиграл 21 из последних 22 выездных матчей Чемпионшипа;

В семи из последних восьми выездных матчей Уигана в Чемпионшипе общий тотал был больше 2.5;

Мидлсбро не проигрывал в последних девяти матчах против Уигана во всех соревнованиях;

В пяти из последних шести домашних матчей Мидлсбро в Чемпионшипе общий тотал был меньше 2.5;

Уиган пропускал не менее двух голов в последних трех матчах Чемпионшипа.

Мидлсбро – Уиган. С чем команды подходят к матчу?

Мидлсбро нанес всего два удара в створ ворот, поэтому закономерно проиграл Блэкберн Роверс в матче прошлого тура Чемпионшипа. Таким образом, команда Джонатана Вудгейта находится сейчас в зоне вылета, набрав всего одно очко в трех сыгранных поединках. Что касается Уиган, то он в прошлом туре проиграл Лидс Юнайтед. Следует отметить, что Уиган выиграл только один из последних 22 выездных матчей Чемпионшипа. Несмотря на плохое начало сезона для Мидлсбро, именно он считается фаворитом сегодняшней встречи, и эксперт ждет победу подопечных Джонатана Вудгейта на фоне низкой результативности.

Прогноз на матч Мидлсбро – Уиган от эксперта WhoScored Гарри Смита: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5.

«Мидлсбро» — «Уиган». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 4-й тур.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»

Стадион: «Риверсайд». Мидлсбро, Англия

20.08.2019. 21:45 (МСК)

Судья: Кейт Страуд (Англия)

В матче четвёртого тура Чемпионшипа встретятся «Мидлсбро» и «Уиган Атлетик». Обе команды пока не могут похвастаться хорошими выступлениями в нынешнем сезоне. Клубы находятся в нижней части турнирной таблицы Чемпионшипа. Как команды сыграли свои последние матчи?

Форма «Мидлсбро»

В дебютном матче нового розыгрыша Чемпионшипа «Мидлсбро» на выезде встретился с «Лутон Таун». Команды на двоих забили шесть мячей, но не смогли выявить победителя. Во втором туре «Мидлсбро» не смог справиться с «Брентфордом» и потерпел поражение со счётом 0:1, несмотря на игровой перевес. Команда была лучше соперника по многим важным показателям, но своими моментами лучше воспользовались футболисты «Брентфорда».

После неудач в Чемпионшипе команда под руководством Джонатана Вудгейта провалилась в матче 1/64 финала Кубка английской лиги, проиграв «Крю Александра» (вторая лига Англии) в серии пенальти. Далее «Боро» отправились в гости к «Блэкберну» и потерпели уже третье поражение подряд (0:1). В данный момент «Мидлсбро» имеет в своём активе лишь один балл и находится в зоне вылета – 22 место в турнирной таблице.

Форма «Уиган Атлетик»

Подопечные Пола Кука также не блещут на старте нового сезона. После трёх матчей «латикс» набрали три очка и располагаются на 19 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Единственный положительный результат для «Уиган Атлетик» — победа над «Кардифф Сити» в первом туре со счётом 3:2.

После этого матча последовали поражения от «Престона» и «Лидс Юнайтед». Команда в этих матчах пропустила пять голов и не смогла поразить ворота соперников. Помимо этого, «Уиган Атлетик» завершил выступления в рамках Кубка английской лиги. Команда Кука проиграла «Сток Сити» (0:1). Если Вудгейт ставит схему 4-3-3, то Кук отдаёт предпочтение расстановке 4-2-3-1.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: результаты личных матчей

В минувшем сезоне Чемпионшипа «Мидлсбро» огорчил «Уиган Атлетик» в родных стенах. «Боро» забили два гола и ничего не позволили создать футболистам «латикс». Матч второго круга на стадионе «Уигана» завершился ничейным результатом 0:0. В общей сложности команды встречались 15 раз: здесь преимущество по победам на стороне «Мидслбро» — шесть против двух. В семи матчах команды не смогли выявить победителя. Лишь в двух матчах было забито 4+ гола.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: ситуация с травмированными футболистами

Под вопросом участие в предстоящей игре двух футболистов «Мидлсбро» — Хэйдена Коулсена и Руди Жестеда. В расположении «Уиган Атлетик» травмированы Джо Уильямс и Энтони Пилкингтон. Не исключается, что на поле выйдет Джо Гарнер.

«Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»: возможные основные составы клубов

Состав «Мидлсбро»: Рэндолф, Айяла, Шоттон, Хаусон, Клейтон, Уинг, Макнейр, Джонсон, Флетчер, Ассомболанга.

Состав «Уиган Атлетик»: Маршалл, Бёрн, Кипре, Данкли, Робинсон, Маклауд, Эванс, Лоу, Уиндасс, Джейкобс, Мур.

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Прогноз и ставки на матч «Мидлсбро» — «Уиган Атлетик»

«Мидлсбро» попытается исправить положение в турнирной таблице и наконец-то порадовать своих поклонников добротной игрой. «Уиган Атлетик», естественно, составит конкуренцию сопернику. На предстоящий матч «Мидлсбро» – «Уиган Атлетик» можно выбрать следующие варианты.

«Уиган» ТБ 1,5 с коэффициентом 3,56 в



Прогноз редакции на матч Мидлсбро — Уиган



“Мидлсбро” неудачно начал сезон. За три предыдущих тура хозяева не смогли одержать ни одной победы и на данный момент занимают промежуточную 21-ую строчку в турнирной таблице. Конечно, это не тот результат, которого Вудгейт ждал от своей команды, но стоит понимать, что это лишь начало сезона и всё еще впереди. “Путь исправления” йоркширский клуб может начать с домашнего поединка с “Уиганом”, который также испытал немало проблем с самого начала сезона, но всё же добыл одну победу в матче с “Кардиффом”, который и принес гостям их единственные на данный момент очки.

Ориентировочные составы на матч Мидлсбро — Уиган:

“Мидлсбро” (4-2-3-1): Рэндольф — Френд, Шоттон, Айяла, Бола — Уинг, Макнейр — Ассомбалонга, Хаусон, Джонсон — Флетчер.

Не сыграют: Флай, Руди

“Уиган” (4-2-3-1): Уолтон — Робинсон, Ольссон, Данкли, Кипре — Джеймс, Эванс — Найсмит, Пауэлл, Виндэсс — Мур

Не сыграют: Уильямс, Морси, Пилкингтон, Гарнер

Прогноз на матч Мидлсбро — Уиган Атлетик:

“Мидлсбро” пора исправлять ситуацию и где как не в домашнем матче сделать это? Два поражения подряд не должны выбить из колеи опытных игроков, к тому же, “Уиган” не самый грозный соперник.

За всю историю очных поединков “смогги” проиграли “Уигану” на домашнем поле всего лишь один раз. Мы думаем, что от гостей, пропустивших за последние два матча пять безответных голов не стоит ожидать особенной прыти. Ставим на победу "Мидлсбро" за 1,85.

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