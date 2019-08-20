Прогноз редакции на матч Шеффилд Уэнсдей — Лутон Таун

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«Шеффилд Уинсдей» — «Лутон». Прогноз на матч 20 августа. Чемпионат Англии
Во вторник 20 августа в английском Чемпионшипе состоится ряд матчей четвертого тура. В одном из них «Шеффилд Уэнсдей» принимает «Лутон» — об этом дальше в прогнозе.
Шеффилд Уэнсдэй
«Шефиилд Уэнсдей» неплохо стартовал в нынешнем чемпионате. «Совы» одержали две кряду победы. Сначала удалось набрать три очка на выезде в матче с «Редингом» (3:1), после чего команда отпраздновала успех дома в поединке против «Барнсли» (2:0). Однако развить успех не удалось. На минувших выходных выезд в Лондон к «Миллуолу» оказался неудачным – поражение 0:1.
В турнирной таблице после трех туров «Шеффилд» занимает шестое место.
«Шеффилд Уинсдей» — «Лутон». Прогноз на матч 20 августа. Чемпионат Англии
Во вторник 20 августа в английском Чемпионшипе состоится ряд матчей четвертого тура. В одном из них «Шеффилд Уэнсдей» принимает «Лутон» — об этом дальше в прогнозе.
Шеффилд Уэнсдэй
«Шефиилд Уэнсдей» неплохо стартовал в нынешнем чемпионате. «Совы» одержали две кряду победы. Сначала удалось набрать три очка на выезде в матче с «Редингом» (3:1), после чего команда отпраздновала успех дома в поединке против «Барнсли» (2:0). Однако развить успех не удалось. На минувших выходных выезд в Лондон к «Миллуолу» оказался неудачным – поражение 0:1.
В турнирной таблице после трех туров «Шеффилд» занимает шестое место.
Шеффилд Уэнсдей – Лутон Таун. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: ничья, общий тотал меньше 2.5
20 августа 2019 в 21.45 (МСК) начнется матч чемпионата Англии (Чемпионшип), в котором Шеффилд Уэнсдей на своем поле будет принимать Лутон Таун. Эксперт WhoScored Гарри Смит делится с нами своим прогнозом на матч Шеффилд Уэнсдей – Лутон Таун.
Шеффилд Уэнсдей выиграл один из последних шести матчей против Лутон Таун, два раза сыграв вничью и три раза проиграв. В этих шести поединках Шеффилд Уэнсдей забил пять голов и заработал пять горчичников. Лутон Таун забил восемь голов и тоже заработал пять желтых карточек.
Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:
Шеффилд Уэнсдей может создать большое количество моментов для взятия ворот. Очень большая вероятность;
Шеффилд Уэнсдей может забить дальним ударом. Очень большая вероятность;
Шеффилд Уэнсдей может контролировать игру на половине поля соперника. Вполне вероятно;
Лутон Таун может забить после розыгрыша стандарта. Вполне вероятно.
Лутон Таун сохранил ворота в неприкосновенности в последних пяти выездных матчах против Шеффилд Уэнсдей во всех соревнованиях;
В последних пяти домашних матчах Шеффилд Уэнсдей против Лутон Таун во всех соревнованиях общий тотал был меньше 2.5;
В последних трех матчах Чемпионшипа с участием Лутон Таун общий тотал был больше 2.5;
Лутон Таун пропускал не менее двух голов в последних трех матчах Чемпионшипа;
Лутон Таун не проигрывал в последних пяти выездных матчах против Шеффилд Уэнсдей во всех соревнованиях.
Шеффилд Уэнсдей прервал свою победную серию, проиграв в прошлом туре Миллуоллу со счетом 0:1. Интересно отметить, что перед перерывом львы остались вдесятером, и они смогли удержать победный счет, несмотря на то, что Шеффилд Уэнсдей нанес 21 удар, а Миллуолл — всего три. Что касается Лутон Таун, то он набрал одно очко после трех матчей. Подводя итог всему вышесказанному, а также анализируя форму обеих команд, эксперт не исключает ничью на фоне низкой результативности.
Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей – Лутон Таун от эксперта WhoScored Гарри Смита: ничья, общий тотал меньше 2.5.
После фееричной результативной ничьи с “Мидлсбро” (3:3) новичок Чемпионшипа — “Лутон Таун” не оправдал ожиданий и потерпел два поражения кряду. Как итог: одно очко и 20-ое место в турнирной таблице. Что это? Начало конца? Или же “шляпники” еще не нашли свою игру в новой для них лиге? Это будет понятно после очередной игры на выезде, которую “Лутон” проведет с “Шеффилдом”, идущим на шестой позиции после двух победных поединков в стартовых матчах.
“Шеффилд” (4-4-2): Вествуд — Фокс, Эктор, Лис, Палмер — Форестъери, Ли, Пелупесси, Матиаш — Флетчер, Жоао
Не сыграют: —
“Лутон” (4-1-2-1-2): Слуга — Поттс, Брэдли, Пирсон, Крэйни — Раддок — Баттерфилд, Танниклифф — Макманаман — Корник, Коллинз.
Не сыграют: —
“Шеффилд” выглядит куда предпочтительней “Лутона” после первых трех туров Чемпионшипа. Хозяева показали отличное соотношение атакующих качеств и игры в обороне, забив пять голов и пропустив в свои ворота всего два мяча. “Шляпники” же, умудрились пропустить семь раз за три матча, но также реализовали пять голевых моментов.
“Лутон” тяжело вкатывается в сезон. Видно, что команде непросто адаптироваться в Чемпионшипе и она пока не соответствует уровню этой лиги. Мы считаем, что “Шеффилду” не составит особого труда добыть три очка в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на П1 за 2,06
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