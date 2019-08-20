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Прогноз и ставки Дерби Каунти — Бристоль Сити (20.08.19)

Дерби Каунти

В прошлом сезоне «Бараны» остановились на 6 позиции и получили право попытать счастье в плей-офф турнира. Немного не повезло. Дерби Каунти дошел до финала, в котором проиграл Астон Вилле. Место в элите было упущено. А ещё клуб лишился наставника. Фрэнк Лэмпард, легенда Челси, перешел в Челси, а пост главного тренера занял голландец, Филлип Коку. Под его руководством клуб стартовал в наступившем сезоне вполне удачно. Поражение пока нет.

Есть виктория в первом туре над Хаддерсфилдом – 1:2. Есть пара ничейных матчей во втором и третьем матче сезона. 0:0 со Суонси Сити и 2:2 со Сток Сити. Два матча на выезде прошли результативно, а вот на своём поле «Бараны» пока даже мяча не забили.

Бристоль Сити

«Зарянки» в прошлом сезоне остановились в паре шагов от плей-офф. По сути, коллектив ни в чем не уступает оппоненту. Восьмой слот и отставание от Дерби в 4 турнирных балла, вот и все превосходство «Баранов» над «Зарянками». В стартовавшем турнире клуб потерпел поражение в первом туре. Альфа самцом выступил Лидс Юнайтед – 1:3. Затем, во втором туре состоялась результативная ничья с Бирмингемом – 1:1, а третий матч сезона был ознаменован победой клуба над КПР на своём поле – 2:0.

Прогноз

Пока Дерби Каунти на своём поле имеет нулевой результат. Исправлять положение в поединке с Бристоль Сити будет непросто. Есть небольшие проблемы с составом, но не думаю, что они станут причиной поражения. Считаю, что хозяин способен как минимум не проиграть поединок. Вряд ли тотал встречи превысит три мяча.

Ставка: 1Х+ТМ(3.5)

«Дерби» — «Бристоль». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 4-й тур.

«Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»

Стадион: «Прайд Парк». Дерби, Англия

20.08.2019. 21:45 (МСК)

Судья: Стивен Мартин (Англия)

В рамках четвёртого тура Чемпионшипа встретятся «Дерби Каунти» и «Бристоль Сити». После трёх туров команды находятся рядом в турнирной таблице. «Бараны» пока не проигрывали в рамках Чемпионшипа, а «Бристоль Сити» имеет в активе одно поражение на старте текущего сезона. В каком состоянии сейчас находятся команды?

«Дерби Каунти»: порадовать своих фанатов уверенной игрой

После победы над «Хаддерсфилдом» (2:1) команда Филлипа Коку потеряла очки в матчах с «Суонси Сити» и «Сток Сити». В преддверии домашнего матча с «Бристолем» «бараны» на выезде встречались со «Стоком». После хорошего начала игры (гол Уагхорна на второй минуте) команда Коку стала больше обороняться, но не смогла сдержать атаки соперника. «Сток» смог дважды огорчить гостей, но «Дерби» нашёл силы и отыгрался. В итоге, команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«Дерби Каунти» после ухода Фрэнка Лэмпарда и талантливого полузащитника Мэйсона Маунта (оба – «Челси) по-прежнему является претендентом на повышение. Клуб намерен забыть неудачу в предыдущем сезоне и завоевать путёвку в английскую Премьер-лигу. Филлипу Коку, однако, предстоит решить проблемные зоны в защите. В данный момент «бараны» с пятью очками идут на восьмой строчке в турнирной таблице.

«Бристоль Сити»: клуб постепенно приходит в себя после слабого начала

В первом туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» в родных стенах показал слабую игру против «Лидс Юнайтед» и в заключительном отрезке матча смог избежать крупного поражения – 1:3. Далее «зарянки» отправились в гости к «Бирмингем Сити» и поделили очки – 1:1.

Команда успела вылететь из Кубка английской лиги, проиграв «Куинз Парк Рейнджерс» на стадии 1/64 финала в серии пенальти. Затем команда под руководством Ли Джонсона смогла взять реванш над «КПР» в рамках третьего тура Чемпионшипа, показав весьма убедительный футбол – 2:0. «Бристоль Сити» имеет в активе четыре балла и располагается на десятом месте в таблице Чемпионшипа.

«Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»: результаты личных матчей

В предыдущем розыгрыше Чемпионшипа «Дерби Каунти» добился победы в выездном матче с «Бристоль Сити» — 2:0. На своей же арене «бараны» не смогли переиграть «Сити», матч завершился со счётом 1:1. Команды успели провести очный матч ещё во время предсезонки, «зарянки» одержали победу со счётом 1:0. В общей сложности команды между собой встречались 42 раза: 17 побед на счету «Дерби», 13 раз победу праздновали футболисты «Бристоля». 12 матчей завершились ничейным результатом.

«Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»: ситуация с травмированными футболистами

Ли Джонсон не имеет головной боли, связанной с травмированными футболистами, а вот Филлипу Коку предстоит задуматься о следующем: стоит ли выпускать на поле не до конца восстановившихся Богла, Холмса, Торна и Уисдома.

«Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»: возможные основные составы клубов

Состав «Дерби Каунти»: Роос, Богл, Кио, Кларк, Мэлоун, Доуэлл, Хаддлстоун, Эванс, Йозефсон, Уагхорн, Лоуренс.

Состав «Бристоль Сити»: Бентли, Райт, Калас, Бэйкер, Перейра, Браунхилл, Надь, Роу, Вейманн, Палмер, Афобе.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Дерби Каунти» — «Бристоль Сити»

В предыдущем сезоне Чемпионшипа «Дерби Каунти» в среднем за матч на домашней арене забивал 1,74 гола. Лишь в 13,04% матча в родных стенах «бараны» оказывались в роли догоняющих до перерыва. Примечательный факт: в прошлом сезоне выездные матчи «Бристоля» получались весьма результативными – в среднем за игру 2,52 гола. С учётом этого на предстоящий матч «Дерби Каунти» – «Бристоль Сити» предлагаем взять следующие варианты.

«Дерби Каунти» тотал больше 1,5 с коэффициентом 2,14 в



Прогноз редакции на матч Дерби Каунти — Бристоль



“Бараны” неплохо начали сезон и пока идут без поражений. Клуб из города Дерби сейчас занимает восьмую позицию в турнирной таблице Чемпионшипа и имеет в своем активе пять очков. В четвертом туре “Дерби Каунти” примет на своем поле “Бристоль Сити”, который сейчас замыкает десятку сильнейших с четырьмя очками в своей копилке.

Ориентировочные составы на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити:

“Дерби Каунти” (4-3-1-2): Рус — Коул, Томори, Кио, Богл — Джонсон, Хаддлстоун, Маунт — Марриот

Не сыграют: Уисдом, Холмс.

“Бристоль” (4-2-3-1): О’Лири — Дасилва, Вебстер, Калас, Райт — Пак, Браунхилл — Патерсон, Палмер, Вайманн — Дедьу

Не сыграют: —

Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити:

Для “Дерби Каунти” это лишь второй домашний матч в сезоне, напомним, что первый завершился безголевой ничьей с командой из Суонси. Такое явление обычно не присуще “баранам”, к примеру, в прошлом сезоне команда забила на своем поле 40 голов за 23 матча, потерпев при этом всего три поражения на своей территории. Выступление “Бристоля” на выезде выглядело поскромней: 31 гол за 23 поединка и 7 гостевых поражений. В целом, хозяева выглядят посильнее по результатам прошедших туров, и букмекеры отдают предпочтение команде Филлипа Коку в этом матче.

Отметим, что “Бристоль Сити” не обыгрывал “Дерби Каунти” в гостях с 2011 года и вряд ли это произойдет сейчас. Мы считаем, что хозяева больше близки к успеху в этой встрече. Наш прогноз: Ф1 (0) за 1,56.

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Прогноз на

матч

«Дерби Каунти» ‒ «Бристоль Сити» 20 августа

В четвёртом туре английского Чемпионшипа «Дерби Каунти» принимает «Бристоль Сити». Встреча намечена на 20 августа и начнётся в 21:45 мск.

«Дерби Каунти»

«Дерби» стартовал с гостевой победы над «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:1, после чего дважды скатал вничью: сначала дома с «Суонси» — 0:0, а затем на выезде со «Сток Сити» — 2:2. Теперь «бараны», вновь возвращаясь домой, постараются порадовать своих фанатов первой победой на своём поле. На старте сезона команда отметилась четырьмя забитыми мячами (в среднем по 1,33 за встречу), пропустив в ответ три гола (по одному за игру). Пока «Дерби» идёт без поражений, при этом набрав лишь 56% возможных очков, что позволяет занимать восьмое место в таблице.

«Бристоль Сити»

«Бристоль» в начале чемпионата разгоняется постепенно. Сначала «зарянки» дома потерпели поражение от «Лидс Юнайтед» — 1:3, во втором туре в гостях поделили очки с «Бирмингем Сити» — 1:1, а в третьем одержали победу на своём поле, забив два безответных мяча «Куинз Парк Рейнджерс». Всего «красно-белые» записали на свой голевой счёт четыре забитых мяча (в среднем по 1,33 за игру), но при этом ровно столько же и пропустили. В стартовых трёх турах «Бристоль» взял 44% возможных очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Надёжный прогноз

«Дерби» в первых трёх турах показывал весьма неплохой уровень футбола, что говорит о хорошей готовности команды к старту сезона. «Бристоль» же прибавляет от матча к матчу, но пока не использует весь свой потенциал, много ошибаясь в центре поля и позволяя соперникам создавать большое число моментов у своих ворот. В такой ситуации «чёрно-белые» наверняка получат игровое преимущество и выжмут из матча минимум ничью.

Рекомендуемая ставка: «Хозяева не проиграют» с коэффициентом 1,35 в БК «Леон».

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