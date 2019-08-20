Прогноз редакции на матч Бирмингем — Барнсли

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Прогноз и ставки Бирмингем — Барнсли (20.08.19)

Бирмингем Сити – Барнсли. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа гостей, общий тотал больше 2.5

Бирмингем Сити – Барнсли. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа гостей, общий тотал больше 2.5

20 августа 2019 в 21.45 (МСК) начнется матч чемпионата Англии (Чемпионшип), в котором Бирмингем Сити на своем поле будет принимать Барнсли. Эксперт WhoScored Гарри Смит делится с нами своим прогнозом на матч Бирмингем Сити – Барнсли.

Бирмингем Сити – Барнсли. Новости команд

Бирмингем Сити: Жак Магома, Керим Мрабти и Майкел Киефтенбелд травмированы, поэтому в сегодняшнем матче не сыграют.

Барнсли: под вопросом участие в поединке Алекса Моуотта, поскольку у него проблемы с мышцей.

Бирмингем Сити – Барнсли. Статистика личных встреч

Бирмингем Сити выиграл один из последних шести матчей против Барнсли, дважды сыграв вничью и три раза проиграв. В этих шести поединках Бирмингем Сити забил шесть голов, заработал девять желтых и одну красную карточки. Барнсли забил десять голов, заработал шесть жёлтых и одну красную карточки.

Бирмингем Сити – Барнсли. Прогноз возможных игровых ситуаций

Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:

Барнсли может забить после передачи в разрез. Большая вероятность;

Барнсли может доминировать в контроле мяча. Вполне вероятно.

Бирмингем Сити – Барнсли. Факты статистики перед матчем

Бирмингем Сити сыграл вничью последние четыре домашних матча Чемпионшипа, причем во всех этих четырех поединках первая половина встречи тоже завершалась с ничейным счетом;

В шести из последних семи домашних матчей Бирмингем Сити в Чемпионшипе общий тотал был меньше 2.5;

Барнсли забивал не менее двух голов в последних четырех матчах против Бирмингем Сити во всех соревнованиях;

Барнсли не проигрывал в последних пяти выездных матчах против Бирмингем Сити во всех соревнованиях.

Бирмингем Сити – Барнсли. С чем команды подходят к матчу?

Бирмингем Сити перед сегодняшним матчем выдал серию из четырех домашних поединков без побед. В прошедшие выходные команда потерпела разгромное поражение от Ноттингем Форест со счетом 0:3. Что касается Барнсли, то он поделил очки с новичком Чемпионшипа Чарльтон Атлетик, сыграв вничью 2:2. Подводя итог всему вышесказанному, эксперт отдает предпочтение Барнсли, считая, что его шансы на успех сейчас выглядят предпочтительнее. Так же следует отметить, что эксперт ждет достаточно высокую результативность игры.

Прогноз на матч Бирмингем Сити – Барнсли от эксперта WhoScored Гарри Смита: победа гостей, общий тотал больше 2.5.

Прогноз редакции на матч Бирмингем — Барнсли



После разгромного поражения в Ноттингеме “Бирмингем Сити” возвращается домой, чтобы “зализать рану”. В рамках четвертого тура Чемпионшипа “синие” примут на своем поле “Барнсли” из одноименного города. Оба клуба успели заработать четыре очка за три предыдущих тура — весьма средний результат. Но в этой встрече как хозяева, так и гости могут значительно укрепить свои позиции, ведь на старте сезона даже одно очко может изменить турнирную ситуацию к лучшему.

Ориентировочные составы на матч Бирмингем — Барнсли:

“Бирмингем” (4-4-2): Кэмп — Педерсен, Хардинг, Робертс, Колин — Шуньич, Лакин, Гарднер, Хота — Юткевич, Кроули.

Не сыграют: Кифтенбелд, Магома, Мрабти, Кейта

“Барнсли” (4-2-3-1): Дэвис — Пинильос, Линдсей, Пиннок, Уильямс — Моуэтт, Макгиэн — Тиам, Баре, Браун — Вудроу

Не сыграют: —

Прогноз на матч Бирмингем Сити — Барнсли:

По происшествию первых трех туров оба коллектива находятся в середине турнирной таблицы, а их результаты абсолютно идентичны. Напомним, что “Барнсли” только вернулся в Чемпионшип после провала сезона 2017/2018 и клубу есть что доказывать. К тому же, “шахтеры” не проигрывали “Бирмингему” на протяжении последних пяти очных встреч как дома, так и в гостях. Вдобавок ко всему, у хозяев имеются кадровые проблемы — целый ряд игроков находится в лазарете и, вероятно, пропустит этот матч.

Мы считаем, что команда гостей вновь не “ударит в грязь лицом” и, как минимум, не уступит в этом поединке. Наш прогноз: 2Х за 1,71.

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