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«Халл» — «Блэкберн». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Халл» – «Блэкберн» 20 августа

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Прогноз на матч «Халл» – «Блэкберн»

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«Халл» – «Блэкберн». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Англия. Чемпионшип. 4 тур.

«Халл» – «Блэкберн».

Халл. Стадион «ККОМ». 20.08.2019. 21:45 мск.

В четвертом туре Чемпионшипа «Халл» на своем поле будет принимать «Блэкберн». «Тигры» начали новый сезон лучше, чем ожидалось, поэтому мы считаем, что им вполне по силам набрать очередные очки на своем стадионе.

Форма «Халла»

В этом сезоне «тигры» являются одним из претендентов на вылет, поэтому Джеррод Боуэн и Камиль Гросицки должны были покинуть Хамберсайд этим летом. Однако клуб сумел сохранить свои самые ценные активы и взять четыре очка в трех первых турах. В минувшие выходные «Халл» добился ничьей в непростом гостевом матче против «Брентфорда» (1:1), а до этого дома обыграл «Рединг» (2:1).

В прошлом сезоне на родной арене «ККОМ» команда показывала весьма достойные результаты: 11 побед и 6 поражений в 23 матчах. Летом «тигров» возглавил новый наставник, но вряд ли от этого качество домашних игр должно ухудшиться. Грант Маккэнн здорово отработал в «Донкастере» и по итогам прошлого сезона получил возможность прогрессировать как тренер в чемпионате на уровень выше. Матч на своем поле против весьма нестабильного сейчас «Блэкберна» – отличная возможность для «Халла» набрать очередные очки, которые могут очень пригодиться в битве за выживание.

Форма «Блэкберна»

В минувшие выходные подопечные Тони Моубрэя набрали свои первые очки в чемпионате, обыграв на своем поле «Мидлсбро» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече с пенальти забил форвард «бродяг» Дэнни Грэм в середине первого тайма. На «Эвуд Парк» «Блэкберн» и в прошлом сезоне играл здорово, а вот в гостевых матчах все было не так хорошо.

Из 23 гостевых игр Чемпионшипа-2018/19 «бродяги» проиграли больше половины — двенадцать. Но еще более впечатляющим выглядит число пропущенных мячей – 48 (более двух за матч!), при том что дома «бродяги» пропустили всего 21 раз. «Блэкберн», конечно, будет прогрессировать по ходу чемпионата, но прямо сейчас команда точно не выглядит непобедимой. Пара центральных защитников Деррик Уильямс – Дарра Ленихан регулярно допускает ошибки, а играющий справа в обороне Эллиотт Беннетт часто упускает своих оппонентов, вследствие чего получил 2 желтые карточки в 3 матчах Чемпионшипа.

Статистика и интересные факты о матче «Халл» – «Блэкберн»:

В 4 последних играх между этими соперниками на арене «ККОМ» забивалось менее 3 голов;

«Бродяги» пропускали минимум 2 гола в 8 из 10 последних гостевых поединках;

«Тигры» не проигрывали в 18 из 21 последних домашних матчей Чемпионшипа;

«Блэкберн» выиграл всего 3 из 19 последних игр на выезде во всех соревнованиях;

«Бродяги» проигрывали к перерыву и по итогам матча в 5 из 7 последних гостевых поединках Чемпионшипа.

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Халл» – «Блэкберн»

Прогноз и ставки на матч «Халл» – «Блэкберн»

«Тигры» по-прежнему обладают солидным атакующим потенциалом. Трио Боуэн – Гросицки – Ивз способно доставить проблем любой обороне, тем более что у «бродяг» это не самая сильная линия. Обыграть хозяев на «ККОМ» тяжело любой команде, поэтому мы предлагаем в этой игре сделать ставки на подопечных Маккэнна:





Прогноз редакции на матч Халл — Блэкберн



“Блэкберн”, наконец, заработал свои первые очки в текущем сезоне, обыграв на домашнем поле “Мидлсбро”. На этот раз “риверсайдцев” ждет испытание посерьезней — выездная игра против “Халл Сити”, у которых на данный момент полная “обойма” из одной победы, одного поражения и ничьи. Кстати, единственную победу “тигры” добыли дома, тогда как остальные матчи они провели на выезде. “Блэкберну” однозначно будет нелегко бороться за очки в этом матче.

Ориентировочные составы на матч Халл — Блэкберн:

“Халл” (4-4-1-1): Лонг — Лихай, Берк, Хенриксен, Маккензи — Гросицкий, Бэтти, Стюарт, Боуэн — Ирвайн — Кэмпбелл

Не сыграют: Каллам

“Блэкберн” (4-2-3-1): Лойтвилер — Белл, Уильямс, Бакли, Беннетт — Эванс, Трэвис — Ротвелл, Дэк, Армстронг — Нрэм.

Не сыграют: Харт, Дэвенпорт, Ленихан

Прогноз на матч Халл Сити — Блэкберн Роверс:

“Блэкберн” не блещет особой результативностью в текущем сезоне: за три предыдущих тура команде Тони Моубрея удалось поразить ворота соперников лишь два раза при четырех пропущенных голах. В этом плане “Халл Сити” выглядит чуть получше, но и сверхрезультативностью это, конечно, тоже назвать нельзя. “Тигры” смогли реализовать четыре голевых момента за три игры, пропустив в свои ворота столько же мячей.

Отметим, что четыре из пяти предыдущих личных встреч команд завершились “низом” и всё идет к тому, что и в этом поединке мы не увидим обилия забитых голов. Наш прогноз: ТМ (2,5) за 1,95.

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