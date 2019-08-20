АПОЭЛ — «Аякс». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз АПОЭЛ — Аякс (20.08.19), ставки и коэффициенты

АПОЭЛ — Аякс: гости не испытают проблем

АПОЭЛ — Аякс: гости не испытают проблем

19.08.2019 14 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Кипрский АПОЭЛ и Голландский Аякс. Эта встреча пройдет в Никосии на стадионе «ГСП» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (6.05) Х (4.55) П2 (1.51) АПОЭЛ Аякс Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «ГСП». Никосия. 20.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч АПОЭЛ — Аякс

АПОЭЛ : Ромо; Карало, Мораиш, Вурос; Нсуэ, Кажу, Заид, Лукас; Аль-Тамари, Гучаннежад, Саллаи. Аякс : Онана; Блинд, Альварез, Тальяфико, Мазрауи; Шоне, Ван де Бек, Тадич, Промес, Зиеш; Нерес.



История личных встреч

История личных встреч между АПОЭЛом и Аяксом насчитывает два поединка. В сезоне 2014-2015 эти клубы встречались друг с другом на стадии группового этапа Лиги Чемпионов. Матч в Никосии завершился вничью 1:1, однако, игра в Амстердаме получилась для Киприотов не такой удачной и завершилась победой Аякса со счетом 4:0.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

АПОЭЛ уже преодолел два раунда квалификации, выбив на своем пути сначала скромную Черногорскую Сутьеску со счетом 4:0 по сумме двух встреч, а затем и Карабах. Однако, противостояние с Азербайджанцами получилось очень напряженным. Проиграв домашний матч со счетом 1:2, АПОЭЛ все же смог выиграть в гостях 2:0. Но эти матчи показали, что Киприотам тяжело соперничать с подобными соперниками. Команды класса выше АПОЭЛ уже не потянет.

Аякс как-раз и относится к таким коллективам. Голландцы в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов произвели настоящий фурор, дойдя до полуфинала и выбив на своем пути очень именитых соперников, в числе которых был и Мадридский Реал, выигравший три Лиги Чемпионов кряду. Но, несмотря на такое достижение, Аяксу пришлось начинать свой путь в текущем еврокубковом сезоне с полуфиналов квалификации. Команда Тен Хага испытала некие проблемы с Греческим ПАОКом, сыграв 2:2 на выезде и победив дома 3:2. Вот только, АПОЭЛ вряд ли способен доставить столько проблем. Игроки Аякса уже набрали должную форму и докажут статус фаворитов.

Прогноз: Эта пара не принесёт сюрпризом. Аякс спокойно обыграет своего соперника в первой игре.

Интересные факты перед матчем

В пяти предыдущих поединках с участием Аякса было забито 23 мяча. Аякс не проигрывает в гостях с марта этого года.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч АПОЭЛ — Аякс, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить АПОЭЛ — Аякс Ставка: Победа Аякса (П2) Коэфф: 1.51 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить АПОЭЛ — Аякс Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

АПОЭЛ — «Аякс». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги чемпионов, плей-офф, первый матч.

АПОЭЛ (Кипр) — «Аякс» (Нидерланды)

Стадион: «ГСП». Никосия, Кипр

20.08.2019. 22:00 МСК

Судья: Матеу Лаос (Испания)

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов АПОЭЛ на своей арене примет амстердамский «Аякс». Обе команды с трудом пробились в текущую стадию европейского турнира. В предстоящем матче тренерский штаб кипрской команды не сможет рассчитывать на нескольких футболистов основного состава. В каком состоянии клубы подходят к этому матчу?

АПОЭЛ: команда прибавляет в нужный момент

АПОЭЛ неудачно начал новый сезон. В матче за Суперкубок Кипра подопечные Томаса Долля встретились с АЕЛ из Лимассола. «Легенды» не смогли показать лучшую игру и потерпели поражение со счётом 0:2. После неудачного матча с АЕЛом «легенды» провели три товарищеских матча:

«Жилина» – 1:2;

«Риека» – 1:4;

«Шахтёр» Донецк – 1:0.

Кипрский клуб начал кампанию на европейской арене со второго раунда квалификации. АПОЭЛ встретился с «Сутьеской». Кипрский клуб на выезде обыграл соперника со счётом 1:0, а в родных стенах нанёс разгромное поражение – 3:0. В ответной игре «легенды» доминировали над черногорской командой, не позволив гостям нанести даже один точный удар по своим воротам.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов АПОЭЛ провёл две встречи с «Карабахом». Азербайджанская команда добилась победы на поле «легенд» со счётом 1:2. В ответной игре Томас Долль провёл работу над ошибками и поменял тактику. С 4-3-3 Долль перешёл на игровую модель 3-4-3, которая дала плоды. В гостях АПОЭЛ отправил два безответных гола и вышел в следующий раунд квалификации.

«Аякс» Амстердам: подопечные тен Хаага набирают форму

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «аяксиды» встретились с греческим клубом ПАОК. Голландский клуб не смог испортить статистику соперника на его же поле, в Греции команды не выявили сильнейшего, сыграв со счётом 2:2. В Амстердаме подопечные Эрика тен Хаага владели преимуществом и забили три гола. В концовке матча гости сократили отставание до минимума и хорошенько напрягли «аяксидов». В итоге, амстердамский клуб удержал минимальный перевес и пробился в раунд плей-офф.

В чемпионате Нидерландов «Аякс» набирает ход. После ничейного результата на выезде с «Витессом» команда тен Хаага забила пять и четыре гола в последующих матчах, соответственно. «Аякс» на своей арене уничтожил «Эммен» и разгромил «Венло» в гостевом матче. Вероятно, что Квинси Промес получит свой шанс в предстоящем матче, вингер заявил о готовности показать мастерство при первой же возможности. В отличной форме находятся Донни ван де Бек и Душан Тадич, они попытаются сделать разницу на поле предстоящего соперника.

АПОЭЛ — «Аякс»: результаты личных матчей

Команды провели очные матчи в групповой стадии Лиги чемпионов в 2014 году. На поле кипрской команды был зафиксирован ничейный результат. В Амстердаме «аяксиды» не оставили шанса своему сопернику, отправив в его ворота четыре безответных гола.

АПОЭЛ — «Аякс»: травмированные футболисты

В составе кипрского клуба травмированы полузащитники Алеф и Георгиос Эфрем, а также Праксителис Вурос, который выступает в обороне.

«Аяксу» в предстоящем матче на выезде не поможет полузащитник Карел Эйтинг. Справедливости ради, 21-летний футболист не часто получает место в составе «аяксидов».

АПОЭЛ — «Аякс»: ориентировочные составы команд

Состав АПОЭЛа: Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Аль-Тамари, Гентсоглу, Матич, Михайлович, Безяк, Павлович, Де Винченти.

Состав «Аякса»: Онана, Мазрауи, Велтман, Мартинес, Тальяфико, Марин, ван де Бек, Блинд, Зиеш, Тадич, Нерес.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч АПОЭЛ — «Аякс»

Скорее всего, на предстоящий матч Томас Долль и Эрик тен Хааг выберут схему 4-3-3. АПОЭЛ не слишком убедительно играет в нынешнем сезоне, несмотря на последние результаты на европейской арене. Амстердамский клуб прибавляет с каждым матчем. На предстоящую встречу АПОЭЛ – «Аякс» предлагаем взять следующие линии.

«Аякс» тотал больше 2 с коэффициентом 1,95 в



«Аякс» столкнется с сопротивлением

АПОЭЛ будет принимать «Аякс» в первом матче финальной части квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе ГСП 20 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на



Затем было домашнее поражение от «Карабаха» (1:2), а чуть позже в ответной игре на выезде подопечные Томаса Долля смогли пробиться в финал квалификационного раунда, победив азербайджанцев (0:2).





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Довольно противоречивые результаты действующих чемпионов Кипра свидетельствуют об их проблемах в обороне. В то же время в официальных турнирах на своей арене АПОЭЛ редко обходится без забитого гола. В восьми из десяти последних матчей на стадионе ГСП команда минимум раз распечатывала ворота соперников.







«Аякс»



Подопечные Эрика тен Хага, несмотря на потерю очков в игре с «Витессом» (2:2), отлично стартовали в нидерландском первенстве. Добыв в последующих двух матчах уверенные победы над «Эмменом» (5:0) и «Венло» (1:4), «аяксиды» располагаются на первой строчке в турнирной таблице с 11 забитыми и 3 пропущенными голами за 3 игры.









На своем еврокубковом пути «Аякс» столкнулся с тяжелыми испытаниями, которые им обеспечил ПАОК, однако, амстердамский коллектив прошел греков благодаря домашней победе (3:2).









Сейчас команда находится в прекрасной форме, линия атаки в полном порядке. Особенно ярко в начале сезона себя проявляют Тадич, Ван де Беек и Зиеш. Тяжело представить Лигу чемпионов без полуфиналистов прошедшего розыгрыша турнира.







Прогноз



На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,00, на ничью — 4,70, а на победу «Аякса» — 1,50.









Наш прогноз на матч — «Аякс» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,89.





АПОЭЛ – Аякс. Ставки аналитиков на матч Лиги Чемпионов

Во вторник, 20 августа, в 22:00 (МСК) начнется первый матч финального квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами АПОЭЛ (Кипр) и Аякс (Голландия). Игра пройдет в Никосии на поле стадиона «ГСП».

В данном противостоянии очевидным фаворитом считается голландский футбольный клуб, поскольку Аякс великолепно справился со своей задачей в национальном чемпионате, плюс ко всему обрел новых инвесторов и вырос в бюджете. Вообще после шальных футбольных 90-х годов предыдущий сезон Аякса стал самым прибыльным по активам, а также клуб достиг максимальных высот за 20 лет. Во-первых, амстердамский клуб выиграл национальное первенство Эредивизии, набрав 86 очков и опередив своего главного соперника в лице ПСВ на три набранных очка. Во-вторых, подопечные тен Хага устроили настоящий переворот на европейской арене, поскольку сравнительно слабым составом заставили встать на колени мадридский Реал и туринский Ювентус в Лиге Чемпионов. Проиграть полуфинал представителям английского Тоттенхэма было обидно (1:0 и 2:3), но и не стыдно, ибо после домашнего провала болельщики горячо благодарили своих кумиров за качественный футбол, которого местная публика, повторимся, не видела 20 лет. Естественно, после такого бума на трансферных агентов набросились с предложениями топы европейского футбола, но среди ощутимых оттоков значатся уходы Де Лигта и Де Йонга. Аякс выиграл Суперкубок Голландии, нанеся поражение вышеупомянутому Эйндховену (2:0), а в Лиге Чемпионов начал свое участие именно с финальной стадии квалификации.

Что касается команды хозяев поля, то АПОЭЛ всегда славился своей стабильной игрой в обороне и даже при столь скромном бюджете агенты клуба умудряются заключать либо временные контракты с дорогими игроками, либо заявлять их на взаимовыгодных условиях. В данной встрече абсолютным фаворитом считается кипрский футбольный клуб, поскольку АПОЭЛ имеет регулярный опыт прохода в квалификацию Еврокубков и нередко пробивается в основной групповой этап. Киприоты слаженно действуют в атаке и что интересно, клуб никогда не останавливается на определенном рисунке и постоянно меняет формацию, дабы найти у соперника слабое место. Пока чемпионат Кипра не стартовал, подопечные Паоло Трамеццани провели несколько товарищеских матчей. После домашних поражений от Риеки (1:4) и «Жилины» (0:1) команда все же одержала первую победу, расправившись с донецким Шахтером – 1:0. Решающий мяч на 84-й минуте забил Халлениус. Кстати, этого игрока киприоты подписали у шведского Сундсвалля, причем футболит явно на пике. Дело в том, что ударник в стартовавшем чемпионате Швеции Аллсвенскане в 13 матчах наколотил шесть мячей. По своим тактическим данным подопечные Трамеццани действуют первым номером только в соперничестве с заведомо проходными соперниками, но порой АПОЭЛ переходит к прагматике и реально сушит грандов и нередко даже на чужих полях. С Сутьеской островитяне разобрались в щадящем режиме, но все наиграли на победу намного большую, чем 1:0. Позже была домашняя победа 3:0, но вот в третьей квалификации киприотам пришлось попотеть против азербайджанского Карабаха, ведь после домашнего фиаско 1:2 островитяне смогли выиграть на выезде 2:0. Естественно, в противостоянии с Аяксом АПОЭЛ считается тотальным аутсайдером, но при определенном раскладе на своей территории киприоты могут сыграть на удержание.

Эксперт биржи ставок Leaguelane Питер Грин полагает, что в данном столкновении все пройдет под диктовку голландский гостей, хотя специалист также ожидает всплеск активности киприотов. Следует отметить, что команды уже знакомы друг с другом по противостоянию 2014 года. Тогда в Никосии была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в Амстердаме голландцы учинили своим визави разгром. Нечто подобного букмекер ожидает и от предстоящего матча, поэтому предлагает сделать ставку с котировкой 1.80 на то, что обе команды обязательно забьют. Напомним, что Аякс буквально в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Чемпионов и тем самым мечтает как минимум повторить свой успех. На этом фоне аналитики полностью уверен в успехе дружины тен Хага и оценивает рядовую выездную победу Аякса с любым счетом со ставкой по коэффициенту 1.40.

АПОЭЛ – Аякс. Прогноз эксперта Leaguelane Питера Грина на матч квалификации Лиги Чемпионов:

Победа гостей с любым счетом, обе команды забьют.

«АПОЭЛ» — «Аякс». Прогноз на матч 20 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

Наш прогноз на встречу АПОЭЛ — «Аякс», которая состоится 20 августа. Амстердамцы ещё недавно были в полуфинале Лиги Чемпионов, хватит ли сил на квалификацию?

АПОЭЛ

АПОЭЛ уверенно выиграл внутреннее первенство и отправился покорять Европу. Сначала киприоты без особых проблем прошли черногорскую «Сутьеску» (1:0 и 3:0), так и не пропустив. В предыдущей стадии им противостоял азербайджанский «Карабах» (1:2 и 2:0), где все решил мяч на 68-й минуте.

С передачи Безяка победный гол забил Урош Матич.

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