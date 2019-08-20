Прогноз на матч «ЧФР Клуж» – «Славия» (20.08.2019)

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Прогноз ЧФР Клуж — Славия Прага (20.08.19), ставки и коэффициенты

«ЧФР» — «Славия». Прогноз на матч 20 августа. Лига Чемпионов УЕФА

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«Клуж» в прошлом раунде расправился с «Селтиком», но смогут ли румыны обыграть 20 августа «Славию» — узнаете из нашего прогноза. Каким будет итог?

ЧФР Клуж

«Клуж» вступил в бойню квалификации Лиги Чемпионов еще в начале июля и сходу потерпел поражение 0:1 от «Астаны» в гостях. Тем не менее, дома команда Дана Петреску выиграла 3:1 и прошла дальше. Оправдали «железнодорожники» прогнозы болельщиков в противостоянии с «Маккаби» — израильтяне пали со счетом 2:3 по сумме двух матчей. В прошлом раунде «Клуж» прошел «Селтик», расписав дома с ним ничью 1:1 и выиграв 4:3 в Шотландии.

ЧФР Клуж

В Клуж никто не верил в противостоянии с Астаной, а затем и с Селтиком. Я говорю честно ! В обеих битвах моим фаворитом был именно румынский клуб ! В первую очередь меня подкупал очень неплохой тренер Клужа, Дан Петреску ! Который даже мертвые команды в российском чемпионате оживлял ! В составе Клужа сложно отыскать знакомые имена, легионеров хватает, но, кого-то более-менее знакомого широкому зрителю пожалуй нет. Ход у Клужа сейчас просто потрясающей ! После проигранного суперкубка страны, и первого матча Астане в квалификации первого раунда, больше поражений у парней Петреску , не было ! А сыгранного с того момента уже ДЕСЯТЬ матчей в различных турнирах ! Думаю что, сейчас уже явно должны начать смотреть на Клуж под другим углом, после того, как они вынесли Селтик ! И предстоящей соперник румын, совершенно ничем не лучше тех же «кельтов» , так что, стоит ждать продолжение банкета от Клужа !

Славия Прага

Славия получила такую возможность как, начать квалификацию только с четвертого раунда, то есть еврокубки у команды уже сто процентов есть ! Так как , проиграв румынам противостояние, все равно в группу «лиги европы» чехи отправятся. Посмотрим, как сыграет с чешской командой такая штука, все соперники уже давно в этом антураже отборочных игр, кто-то уже даже больше месяца в этом варится , а Славия на все готовенькое сразу с четвертого раунда начинает. Считаю что, такая штука может сыграть с командой плохую шутку ….. В чемпионате к чешской команде претензий пока совершенно никаких быть не может, там набрано 13 очков, из 15 возможных, но гарантией хорошей игры в еврокубках эта быть не может !

Кстати, можно вспомнить прошлый сезон, когда Славия начала свой путь в лиги чемпионов так же с четвертого раунда, там ничего у команды не получилось… Чехи проиграли двух-матчевое противостояние Киевскому Динамо (1:3) И если кто-то скажет что, Киев эта соперник выше уровня чем Клуж, я только посмеюсь ! Так как украинские команды динамично загибаются в последние годы…

Прогноз

Считаю что, небольшой, но все же фаворит противостояние румынский Клуж ! Команда уже давно в этой отборочной рубки, позади два очень крепких соперниках , и остался еще один шаг до долгожданного возвращение в группу лиги чемпионов ! И этот шаг парням Петреску, сделать по силам ! На первый матч этого противостояние я беру ставку : Клую не проиграет !

Лига Чемпионов. Экспертный прогноз на матч ЧФР Клуж – Славия

Во вторник, 20 августа, в 22:00 (МСК) состоится первый матч финального квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами ЧФР Клуж (Румыния) и Славия (Чехия). Игра пройдет в Напоке на поле стадиона «Константин Радулеску».

В данном противостоянии нет определенного фаворита, но по всем предпосылкам пражский футбольный клуб должен брать оптимальный результат как на выезде, так и дома. Действительно, Славия неплохо закрепилась на просторах самого престижного клубного турнира Европы и по всем предпосылкам должна заходить в групповой этап. В прошлом сезоне Первой лиги Чехии команда стала чемпионом страны. Она набрала 83 очка и опередила ближайшего преследователя Викторию Пльзень на пять очков. Команда показала отличную работу в обороне и показала наибольшее количество забитых мячей – 79. В летнее трансферное окно клуб не проявил активности. Поэтому в новый сезон чемпионата страны команда пойдет тем же составом. Летом Славия стала обладателем Чешского Суперкубка. В финале удалось разгромить Спартак (Трнава) со счетом 3:0. В квалификационном отборе Славия не участвовала благодаря своему рейтингу, поэтому и появилась в финальной части квалификации. Техническое состояние на уровне, ведь после шести сыгранных поединков в новом розыгрыше национального чемпионата у пражской Славии шестнадцать набранных баллов и первая позиция в турнирном зачёте внутреннего первенства с общей разницей забитых и пропущенных мячей 11:1. Главный тренер Йиндрих Трпишовский прекрасно понимает, что ошибаться его клубу на выезде не с руки, поэтому при любом раскладе будет играть исключительно на победу и серьезную заявку на проход в групповой этап.

Что касается команды хозяев поля, то подопечные Дана Петреску неплохо комбинируют на своем поле, но вот в гостях у румын начинаются проблемы со взаимопониманием. Непонятно, за счет чего такой регресс, но все же Клуж зарывается в защите и старается играть на низах именно на чужих полях. Так было в предыдущем квалификационном раунде в Нур-Султане, когда Клуж атаковал голкипера местной Астаны без энтузиазма, а получил в свои ворота при стандарте. Все решилось в Напоке, ибо румыны неплохо начали, забили, потом пропустили и включили жесткий прессинг. Петерску провел необходимую ротацию и как итог – Астану Клуж прошел с разницей в один мяч (3:1). Примерно с таким же расчетом румыны выходили на поединок с Маккаби, но не учли одной незначительной детали – израильтяне повыше Астаны классом и имеют колоссальный опыт в квалификационных матчах. Тем не менее, Клуж сумел провести единственный мяч, чего может оказаться недостаточным. Естественно, с такими результатами в Лиге Чемпионов играть нельзя, ибо Клуж хоть и владел территориальным преимуществом, но ничего не создал при тотальном владении мячом. На ответную игру в Нетанье главный тренер Петреску выставил усиленную оборону, но также не забыл о контратаках, в результате которых его подопечные провели в ворота израильтян два мяча и скатали проходную ничью 2:2. Далее с Селтиком Клуж показал себя во всей красе, поскольку после вполне логичной домашней ничьи 1:1 румыны выдали максимум на арене «Селтик Парк». Вообще, тот матч стал разочарованием для шотландского гегемона и украшением всего третьего квалификационного раунда, ибо Клуж одержал волевую победу со счетом 4:3.

Эксперт биржи ставок Unibet джонатан Уилсон считает, что в данном столкновении со Славией у Клужа есть шансы обыграть чехов на кураже. Подопечным Дана Петреску нужно держать в уме ответный матч в Праге и колоссальное давление чужих трибун. Любая домашняя победа Клужа оценивается букмекером со ставкой по коэффициенту 2.90, в то время, как устраивающая Славию ничья заходит с котировкой 3.05. Если же выиграет чешский клуб, то сыграет ставка с кэфом 2.70. Как мы видим, букмекер несколько выше оценивает шансы гостей, но Клуж может предложить своим визави высокий темп на встречных курсах, так что ставка с коэффициентом 2.55 на общий тотал больше 2.5 голов выглядит обоснованной. По обоюдной реализации соперники весьма неплохо действуют при стандартных положениях, но отсутствие игровой практики Славии в Еврокубке может сыграть злую шутку с ее защитой. Вердикт – обе команды забьют и ставка с коэффициентом 2.05.

ЧФР Клуж – Славия. Прогноз эксперта Unibet Джонатана Уилсона на матч квалификации Лиги Чемпионов:

Победа гостей с любым счетом, обе команды забьют, общий тотал больше 2.5 голов.

Прогноз на матч «ЧФР Клуж» – «Славия» (20.08.2019)

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Квалификация.

«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Чехия).

Клуж, 20.08.2019, «Константин Рэдулеску», 22:00 (МСК).

Судья: Джюнейт Чакыр.

Румынский «ЧФР Клуж» и пражская «Славия» выяснят, кто же из них более достоин выхода в групповую стадию Лиги чемпионов. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч.

«ЧФР»: играть в ЛЧ – супер!

Румынские «железнодорожники» являются достаточно опытным клубом, в том числе и на международной арене. В их активе уже имеется несколько циклов группового этапа главного европейского клубного турнира. В последние годы, однако, с успехами в Европе есть трудности. Иногда доходит до смешного. В прошлом сезон «ЧФР» добрался до решающего раунда квалификации Лиги Европы, где уступил не кому-нибудь, а самому люксембургскому «Дюделанжу». 2:5 по сумме двух встреч…

В текущей квалификации «Клуж» уже обыграл таких сильных соперников, как «Астана», «Маккаби Тель-Авив» и «Селтик», забив 11 мячей в 6-и игры. В уже стартовавшем чемпионате Румынии «ЧФР» также ещё не проигрывал – 4 победы, 2 ничьих.

«Славия»: прогресс налицо

Говоря о пражской «Славии» нужно начать с того, что клуб в последнее время вернул себе статус одного из сильнейших в своей стране. Всё-таки, долгое время (с 2009-го по 2016-й) «Славия» не могла подняться в чемпионате Чехии выше пятого места, а в предыдущих трёх сезонах у команды два чемпионство и серебро.

Успешен клуб в последнее время и на международной арене. Групповой этап Лиги Европы 2017/18 и ¼ финала в прошлом сезоне говорят о «Славии», как об очень серьёзной организации. Пора попробовать свои силы и в Лиге чемпионов. Ставки на то, что чехи пройдут «ЧФР»





ЧФР Клуж — Славия Прага: ставим на голы

ЧФР Клуж — Славия Прага: ставим на голы

19.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Румынский ЧФР Клуж и Чешская Славия из Праги. Эта встреча пройдет в Клуже на стадионе «Константин Рэдулеску» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (2.89) Х (3.13) П2 (2.63) ЧФР Клуж Славия Прага Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Константин Рэдулеску». Клуж. 20.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч ЧФР Клуж — Славия Прага

ЧФР Клуж : Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас. Славия Прага : Колар; Цоуфал, Кудела, Говорка, Зеленый; Соучек, Ван Бюрен, Хусбауэр, Станчу, Олайинка; Юссуф.



История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Славией знает только один поединок. В 2010 году эти команды встретились в товарищеской встрече, которая завершилась в пользу Чешского клуба со счетом 4:2.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЧФР Клуж по-настоящему героически сражается в этой квалификации. Румыны прошли уже три раунда, хотя ни в одном из них ЧФР Клуж не был фаворитом. На своем пути к финалу Румынская команда выбила Казахстанскую Астану, Израильский Маккаби Тель-Авив и Шотландский Селтик. Причём, ЧФР Клуж смог обыграть Шотландцев со счетом 4:3 на их поле, после домашней ничьей 1:1. Румыны набрали отличную форму и сейчас готовы дать бой кому угодно.

Что касается Славии, то она вполне ожидаемо стала чемпионом Чехии в прошлом сезоне и заслужила право выступить в квалификации Лиги Чемпионов, сразу начиная с финального раунда. Славия имеет очень неплохую атакующую линию, но при этом, достаточно часто играет в закрытой манере. С этим и связан тот факт, что Пражане за пять игр этого сезона пропустили всего один мяч. Но, то ли дело выступать в чемпионате Чехии. В Лиге Чемпионов уровень клубов совсем другой и удержать свои ворота на замке в предстоящем матче Славии не удастся.

Прогноз: Оба клуба забьют свои мячи. Но хозяева эту встречу не проиграют.

Интересные факты перед матчем

Славия Прага не проигрывает в гостях уже 6 матчей кряду. ЧФР Клуж не проигрывал уже 11 матчей подряд.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЧФР Клуж — Славия Прага, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ЧФР Клуж — Славия Прага Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.16 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ЧФР Клуж — Славия Прага Ставка: Непроигрыш ЧФР Клуж (1Х) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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