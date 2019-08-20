Прогноз, ставки и коэффициенты ЛАСК — Брюгге (20.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты ЛАСК — Брюгге (20.08.19)

ЛАСК — Брюгге 20 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире 

Раунд плей-офф Лиги чемпионов – финальная стадия квалификационного этапа турнира. Команды проведут двухматчевое противостояние по итогам которого сильнейший продолжит участие в групповой стадии главного клубного европейского турнира, а проигравший будет участвовать в групповом этапе Лиги Европы.  

О матче

В прошлом раунде ЛЧ ЛАСК сумел одолеть «Базель» (2:1, 3:1). В самом престижном европейском турнире команда не участвовала с сезона 1965/1966, поэтому то, что ЛАСК находится в шаге от основной стадии ЛЧ уже является для австрийцев неплохим достижением. Бельгийцы пробились в раунд пдей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в двухматчевом противостоянии над киевским «Динамо» (1:0, 3:3). В предстоящей встрече победу ЛАСКа букмекеры оценивают коэффициентом около 2,5. Котировки на успех гостей в районе 2,9. А вот в борьбе за проход в следующий этап букмекеры считают фаворитом «Брюгге» — кэф около 1,6, в то время как вероятность участия австрийцев в следующей стадии ЛЧ оценивается котировкой в районе 2,4.

 

Статистика для ставок

В 5 из 6 последних матчах в ЛЧ «Брюгге» не позволял своим соперникам забить более 1 мяча в свои ворота. В этих матчах соперники были значительнее сильнее нынешнего оппонента бельгийцев («Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд, «Монако»), поэтому стоит ожидать, что в этой встрече ЛАСК ожидает такая же результативность. Коэффициент на такое событие около 1,6.

 

При этом в 4 из 5 предыдущих встречах «Брюгге» в ЛЧ только одна из команд покидала поле с забитыми мячами в активе. Ставка «Обе забьют — нет» в ближайшем матче команды в еврокубках, оценивается букмекерами коэффициентом около 2,2.

ЛАСК — «Брюгге». 20.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги чемпионов, плей-офф, первый матч.

ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия)

Стадион: «Линцер». Линц, Австрия

20.08.2019. 22:00 МСК

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЛАСК из Линца в родных стенах примет «Брюгге» из Бельгии. Австрийский клуб в преддверии матча на европейской арене потерял очки в рамках внутреннего чемпионата. «Брюгге» отлично выступает в Лиге Жюпиле и жаждет завоевать очередной чемпионский титул.

ЛАСК: команда показывает отличные результаты

Клуб под руководством Исмаэля Валерьена начал европейскую кампанию в третьем раунде квалификации. Австрийский клуб провёл два качественных матча против не самого лёгкого соперника. На поле «Базеля» команда из Линца добилась победы со счётом 2:1. В родных же стенах «черно-белые» нанесли поражение «Базелю» со счётом 3:1. Валерьен предпочитает расстановку 3-4-3, которая пока что даёд дивиденды команде.

В австрийском чемпионате ЛАСК также показывает неплохую игру. В первых трёх турах команда одержала три победы, которые позволяли ЛАСКу идти вровень с фаворитом «Ред Булл Зальцбург». В преддверии матча с «Брюгге» «черно-белые» потеряли очки. На своей арене команда Исмаэля Валерьена не смогла переиграть «Ваттенс». При этом гости вполне могли нанести поражение ЛАСКу, в концовке игры «черно-белых» от поражения спас Визингер.

«Брюгге»: команда набрала форму

«Брюгге» также, как и ЛАСК, начал свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Команда Филиппа Клемана встретилась с киевским «Динамо». В Бельгии «черно-синие» огорчили украинскую команду с минимальным перевесом – 1:0. В Киеве команды отметились высокой результативностью. Встреча на поле «Динамо» завершилась со счётом 3:3, но она четко показала проблемы бельгийской команды в обороне.

В Лиге Жюпиле, однако, команда Клемана в четырёх матчах пропустила лишь один мяч. В атаке «черно-синие» действуют удачно – 11 забитых голов. После четвёртого тура «Брюгге» имеет в активе десять очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.

ЛАСК — «Брюгге»: травмированные футболисты

Тренерский штаб австрийской команды не сможет рассчитывать на помощь 30-летнего защитника Кристиана Разебнера. В составе бельгийского клуба нет травмированных футболистов.

ЛАСК — «Брюгге»: ориентировочные составы команд

Состав ЛАСКа: Шлагер, Визингер, Траунер, Погатец, Ранфтль, Михорль, Холланд, Реннер, Гойгингер, Клаусс, Тетте.

Состав «Брюгге»: Миньоле, Мата, Мехеле, Дели, Соболь, Вормер, Ритс, Ванакен, Опенда, Окереке, Деннис.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч ЛАСК — «Брюгге»

Команды проведут очный матч в первый раз. ЛАСК и «Брюгге» любят много атаковать и забивают много голов. Преимуществом ЛАСКа будет поддержка фанатов. Тренерские штабы клубов ставят схему 4-3-3. В предстоящей игре можно выбрать следующие линии.

1Х и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,909 в

Прогноз на
матч
ЛАСК – «Брюгге» 20 августа

Прогноз на матч ЛАСК — «Брюгге»

ЛАСК и «Брюгге» похожим образом выступают как в чемпионатах, так и на европейской арене. За четыре тура лиг они забили на двоих 18 мячей, пропустив всего два, но в конкурентной очной встрече команды должны порадовать именно в нападении.

В домашнем матче бельгийцы обыграли «Динамо» с минимальным счетом, допустив всего один удар в створ. В ответке киевляне смотрелись поживее, поскольку оппонент допускал минимальное отставание, так что счет 2:1 в пользу «динамовцев» их устраивал, но лидер бельгийского чемпионата на этом не успокоился и забил три мяча, установив счет 3:3.

«Базель» нельзя сравнивать с «Динамо», но и ЛАСК шансов швейцарцам не оставил. «Линц», не напрягаясь, одержал победу на выезде (2:1). Получив преимущество гостевых голов, австрийцы довольно спокойно провели ответный матч, играя от соперника, но при этом забили уже три мяча, пропустив один.

Прогноз

Первая встреча ЛАСКа и «Брюгге» должна быть напряженной, так что рекомендуем обратить внимание на «Обе забьют» за 1.75 в БК «Леон».

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ЛАСК

Лигочемпионский дебютант ЛАСК пока производит самое благоприятное впечатление в действующем отборе самого престижного клубного международного соревнования Старого Света, наводя своей смелой и продуктивной игрой ужас на завсегдатаев вышеупомянутого состязания. К примеру, не смотря на ожидания многих, уже сумев выгнать из турнира «тёртый калач» швейцарский Базель, без особых проблем переиграв «сине-гранатовых» с общим счётом 5:2 по сумме двух встреч (2:1 на выезде + 3:1 дома).

При этом надо отметить, что Базель далеко не с улицы пришёл на двухсерийное противоборство с ЛАСКом, сумев до дуэлей с австрийцами пройти грозный голландский ПСВ Эйндховен, считавшийся одним из главных фаворитов селекционного раунда ЛЧ.

Также мне довелось посмотреть ответный матч ЛАСКа с Базелем, в котором «чёрно-белые» местами сильно напоминали, ни много ни мало, немецкую Баварию в её рассветный период. А именно, австрияками демонстрировались: огромные скорости, хитроумные комбинации возле чужих ворот, серьёзное взаимопонимание, + потрясающая реализация созданных моментов. Любо-дорого на такое глядеть!

Брюгге

Что касается Брюгге, то он почти всегда был именно домашней командой в личной еврокубковой истории, регулярно выступая по своей излюбленной схеме: победа у себя на поле + ничья в гостях. Что как по учебнику получилось у вице-чемпиона Бельгии на прошлом этапе отбора в играх с украинским Динамо (1:0 у себя, 3:3 в гостях)…Хотя нужно заметить, что фламандцы отскочили от заслуженного поражения в Киеве, сумев сравнять счёт в уже добавленное к матчу время.

Прогноз

Считаю, что ЛАСК, вопреки своему нежному названию, снова положительно удивит своим жёстким выступлением старушку Европу!

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (20.08.2019)
Матч отборочного плей-офф Лиги чемпионов ЛАСК Линц — Брюгге состоится во вторник 20 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Линцер. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы ЛАСК. Австрийский клуб готовится к матчу после ничьей с Ваттенсом в чемпионате страны 1:1. Перед этим он одержал шесть подряд побед с общим счетом 17:4. В Лиге чемпионов ЛАСК играет впервые и стартовал с третьего отборочного раунда. Его соперником был Базель и, хотя клуб из Линца был номинальным аутсайдером пары, он дважды победил — 2:1 в гостях и 3:1 дома. Кстати, все семь голов в том противостоянии были забиты во вторых таймах.

Брюгге в пятницу принимал на своем поле Эйпен в чемпионате Бельгии и сыграл вничью 0:0. Это была его вторая подряд ничья. А перед этим он выиграл все четыре матча сезона, забив в них 12 голов и пропустив лишь один. В Лиге чемпионов, как и ЛАСК, он стартовал с третьего отборочного раунда и оказался сильнее киевского Динамо, сыграв вничью 3:3 на выезде после домашней победы 1:0. В прошлом сезоне Брюгге дошел до групповой стадии и в квартете с дортмундской Боруссией, Монако и Атлетико набрал шесть очков, одержав всего одну победу. В то же время в трех из шести поединков он не пропускал ни одного гола. За 18 последних матчей в главном Еврокубке Брюгге одержал лишь две победы. В гостях он проиграл 11 из 16 предыдущих матчей, победив только два раза. При этом ему удалось избежать поражений в трех последних встречах на чужом поле. Аналитики сайта считают, что Брюгге не проиграет и в Австрии — наиболее вероятным исходом в данном случае выглядит ничья. При этом выгодной будет ставка на низкий тотал матча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ЛАСК Линц — Брюгге:

Победа ЛАСК — 2.41, ничья — 3.43, победа Брюгге — 2.93.

ЛАСК Линц — Брюгге. Прогноз на матч (Лига чемпионов, отборочный плей-офф, первый матч, 20 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 или 0:0 (коэффициенты 6.00 и 7.70 соответственно). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.91.

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