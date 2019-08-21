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«Атлетико Минейро» — «Ла Экидад». 21.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Депортиво Пасто – Атлетико Уила

Сегодня, 20 августа, пройдет множество матчей в самых различных футбольных чемпионатах. В одном из них между собой сыграют такие команды, как Депортиво Пасто и Атлетико Уила.

В местном чемпионате было сыграно всего по пять туров, но пока что результаты команд не впечатляют. Особенно если учесть, что набрали они на двоих всего 10 очков. Конечно именно от хозяев ждут в этом матче более результативной игры. Ставить же в таком случае предлагаю на их победу.

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Ла Лига. Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогнозы на матч

Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)

Атлетико Мадрид — Хетафе. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Атлетико Мадрид — Хетафе, который состоится на стадионе Ванда Метрополитано (Wanda Metropolitano) в воскресенье 18 августа, начало в 23:00 (МСК).

Атлетико Мадрид — Хетафе. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является Атлетико, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В прошлом сезоне подопечные Диего Симеоне заняли второе место в итоговой турнирной таблице Ла Лиги, на 11 очков отстав от чемпиона — Барселоны. В конце чемпионата они провели три подряд матча без побед, хотя перед этим выигрывали в четырех кряду поединках. В то же время продолжается домашняя беспроигрышная серия Атлетико, насчитывающая семь матчей — шесть побед и одна ничья. В этих семи поединках он пропустил всего три гола и пять раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Хетафе в прошлом сезоне имел отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, но смазал концовку чемпионата и финишировал на пятой позиции, отстав от ставшей четвертой Валенсии на два очка. Из пяти последних матчей он выиграл только один, а из 11 последних поединков — лишь три. В гостях Хетафе провел пять кряду матчей без побед, набрав в них три очка, а за 14 предыдущих встреч вдали от дома ему удалось выиграть только два раза. Отдельно стоит сказать, что Хетафе проиграл два последних гостевых матча — столько же, сколько за 21 матч на чужом поле перед этим.

Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

Атлетико Мадрид — Хетафе. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Атлетико выиграл у Хетафе оба матча с одинаковым счетом 2:0. Его победная серия в этом противостоянии достигла десяти поединков, в которых Атлетико забил 22 гола и не пропустил ни одного. Он не проигрывает Хетафе с ноября 2011 года или 15 матчей кряду, выиграв 13 из них. Причем в том матче Атлетико уступил со счетом 2:3, после чего не пропустил от Хетафе ни одного гола за 15 следующих поединков.

>Забивает за игру

0

Атлетико Мадрид — Хетафе. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Атлетико в этой игре и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Атлетико со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 5.50). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.77.

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