Прогноз и ставки Фламенго — Интернасьонал (22.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Фламенго — Интернасьонал (22.08.19)

«Фламенго Регатас» — «Интернасьонал Порту-Алегри». Прогноз на матч 22 августа. Кубок Либертадорес

Мой прогноз

В двух последних выездных матчах «Интернасьонал» дважды проиграл «Фламенго», но ждать ли продолжения серии 22 августа – узнаете из нашего прогноза. Каким получится поединок?
Фламенго

«Фламенго» в ожесточенной борьбе сумел выиграть свою группу – со вторым ЛДУ и третьим «Пеньяролем» команда Жоржи Жезуша набрала по 10 баллов, но по дополнительным показателям вышла на первую строчку. Проблемы у «стервятников» были и в 1/8 финала – проиграв 0:2 «Эмелеку» в гостях, «Фламенго» отыгрался дома и в серии пенальти прошел эквадорцев.

Прогноз редакции на матч Фламенго — Интернасьонал

В финале Кубка Либертадорес этого года точно будет представитель из Бразилии. Волей жеребьевки в четвертьфинале образовались сразу две пары из страны кудесников мяча. Победители встретятся в полуфинале. В первой дуэли сошлись “Гремио” и “Палмейрас”. Во второй — “Фламенго” и “Интернасионал”. Именно на этот матч мы и сделаем прогноз.

“Фламенго” на минувшей неделе едва не совершил топ-трансфер. Итальянец Марио Балотелли долго вел переговоры с “красно-черными”, но в итоге выбрал “Брешию”. Теперь “Менгао” придется играть на два фронта, рассчитывая на бомбардирские способности Габриэля Барбозы и Бруно Энрике.

Ориентировочные составы на матч Фламенго — Интернасионал:

"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Тулер, Луис, Мари, Рафинья — Де Арраскаета — Рибейро, Пирис, Жерсон — Барбоза, Энрике

Не сыграют:

"Интернасионал" (4-2-3-1): Ломба —  Фухс, Клаус, Зека, Габриэль — Рители, Густаво —  Пимьента, Треллес, Собис — да Силва

Не сыграют:

Прогноз на матч Фламенго — Интернасионал:

"Фламенго" и “Интернасионал” — команды-антиподы. Первые постоянно в атаке, не тушуются у чужих ворот и много забивают. “Интер” же часто ограничивается одним голом, при этом демонстрируя нестабильность в каждой второй игре. В минувший уикэнд “красно-белые” впервые за год сумели победить в гостевой встрече в национальном чемпионате. “Фламенго” в это же время вплотную подобрался к лидеру бразильского первенства “Сантосу”. “Фламенго” в лиге забил 32 гола за 15 матчей, у “Интера” — 17 мячей за этот же промежуток. Почти в два раза меньше! В этом противостоянии мы ставим на победу хозяев с коэффициентом 1,71.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

«Фламенго» — «Интернасьонал». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес, ¼ финала, первый матч. 

«Фламенго» — «Интернасьонал». 

Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 22.08.2019. 03:30 МСК.

Сразу четыре бразильских клуба играют в ¼ финала Кубка Либертадорес, и как это ни странно, этот квартет стал двумя парами. «Гремио» сражается с «Палмейрасом», а «Фламенго» проведёт два спарринга с «Интернасьоналем». В данном обзоре остановимся на матче «Фла» — «Интер», который начнётся в 03:30 по МСК в четверг, 22.08, на легендарной «Маракане».

«Фламенго»: чемпионский состав, «красно-чёрные» — претенденты на КЛ

Руководители «Фламенго» в последнее время неплохо поработали на европейском трансферном рынке, «прихватив» парочку очень приличных ветеранов: Рафинью и Фелипе Луиса, причём свободными агентами. Эти двое играли в клубах-чемпионах, поэтому должны добавить морали своим новым партнёрам. А это в свою очередь, наверняка положительно скажется на результатах «Фла», в том числе, и в матчах Кубка Либертадорес. 

В 1/8 финала КЛ у «Фламенго» были проблемы, «красно-чёрные» проиграли первый матч «Эмелеку» со счётом 0:2, поставив себя в очень неприятное положение. В ответке команда из Рио уже к 19-й минуте поединка сравняла счёт по сумме двух встреч. Однако, в дальнейшем «Фламенго», по какой-то причине остановился и обошёл эквадорцев только благодаря лучшей реализации 11-метровых ударов. 

С тех пор «Фла» провёл три поединка в Серии А, сперва, проиграл «Байе» 0:3 в гостях, а после этого, оказался сильнее на своём поле «Гремио» 3:1 и «Васко да Гама» в гостях 4:1. Очевидно, что «красно-чёрные» снова набрали отличную форму. При этом, отметим, что среди травмированных несколько футболистов основы (обоймы): Линкольн, Диего, Витиньо, Родриго Кайо. Но это не помешало «Фламенго» добиться двух подряд побед в чемпионате страны. В турнирной таблице Серии А, «Фламенго» находится на второй позиции с 30-ю очками, уступает лишь «Сантосу», у которого на два балла больше в копилке.

«Интернасьонал»: за два года такой рост

Ещё два года назад «Интернасьонал» играл в Серии В, а сейчас «колорадос» уже среди восьми сильнейших команд континента. Отметим, что «Интер» не только продолжает выступать в Кубке Либертадорес, но также находится в пелотоне борцов за позицию в топ-6 Бразилейрао, и в полушаге от финала Кубка Бразилии. С одной стороны, всё это очень круто, с другой, нагрузка на основу «красных» сейчас колоссальная. Правда, отметим, что и заявка у «красных» не малая — 38 футболистов, средний возраст которых составляет 26,8 года. Т.е. коллектив достаточно опытный. 

В Кубке Либертадорес «Интер» на выезде играл очень прилично, в четырёх матчах три победы над «Палестино», «Альянсой», «Насьоналем», ничья 2:2 с «Ривер Плейтом». Но в чемпионате Бразилии «красные» и близко не могут похвастать такой статистикой. В 7-ти гостевых играх Бразилейрао-2019 «Интер» выиграл лишь однажды при одной ничьей и пяти поражениях. Кстати, победа эта случилась в последнем туре первенства, над «Форталезой».

Травмированные и дисквалифицированные

«Фламенго»
Не сыграют: Родриго Кайо (подколенное сухожилие), Диего (лодыжка), Витиньо (колено), Линкольн (подколенное сухожилие).

«Интернасьонал»
Не сыграет Матеус Гальдезани (колено).

История личных встреч

С сезона 1998 года «Фламенго» и «Интер» играли между собой 41 раз. 14 побед на стороне «красно-чёрных», 9 матчей завершились вничью при 18-ти победах «колорадос», разница мячей 49:56 в пользу «красных». На «Маракане» большое преимущество хозяев поля, +11=4-4, 32:18.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Фламенго» на своём поле постарается не просто победить «Интернасьонал», но создать разницу перед поездкой в Порту-Алегре. А для этого одного гола мало, нужно забивать, минимум дважды. Что же касается исходов, то мы практически не сомневаемся в том, что «Фламенго» сможет победить в предстоящей игре. Мало того, что команда Жезуса отлично проводит домашние матчи, так ещё и «Интер» в гостях против бразильских команд выступает ужасно.


«Фламенго Регатас» — «Интернасьонал Порту-Алегри». Прогноз на матч 22 августа. Кубок Либертадорес

Мой прогноз

В двух последних выездных матчах «Интернасьонал» дважды проиграл «Фламенго», но ждать ли продолжения серии 22 августа – узнаете из нашего прогноза. Каким получится поединок?
Фламенго

«Фламенго» в ожесточенной борьбе сумел выиграть свою группу – со вторым ЛДУ и третьим «Пеньяролем» команда Жоржи Жезуша набрала по 10 баллов, но по дополнительным показателям вышла на первую строчку. Проблемы у «стервятников» были и в 1/8 финала – проиграв 0:2 «Эмелеку» в гостях, «Фламенго» отыгрался дома и в серии пенальти прошел эквадорцев.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)
«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Фламенго — Интернасьонал (22.08.19)
«Халл» — «Блэкберн». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Бирмингем» — «Барнсли». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Халл» — «Блэкберн». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Пера — Стрыцова (20.08.19)
Прогноз и ставки АПОЭЛ — Аякс (20.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты ЛДУ Кито — Бока Хуниорс (22.08.19)
«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name