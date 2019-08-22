«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч ЛДУ Кито — Бока Хуниорс

Глубокой ночью 22 августа в Эквадоре пройдет первый четвертьфинальный матч Кубка Либертадорес. Местный “ЛДУ Кито” встретится с “Бока Хуниорс” из Аргентины. Эта встреча станет первой в самом престижном турнире Южной Америки для легендарного итальянца Даниэля Де Росси, который летом перебрался из “Ромы” в “Боку Хуниорс”.  Аргентинцы в ⅛ финала оказались сильнее бразильского “Атлетико Паранаэнсе”, а “ЛДУ Кито” по сумме двух встреч переиграли парагвайскую “Олимпию”.

Ориентировочные составы на матч “ЛДУ Кито” — “Бока Хуниорс”

“ЛДУ Кито” (4-2-3-1): Габбарини — Валенсия, Круз, Ордоньес, Герра — Вега, Орехуэла — Хулио, Муньоз, Хулио — Агирре

Не сыграют: —

“Бока Хуниорс” (4-4-1-1): Андрада — Мас, Буффарини, Алонсо, Искиердос — Де Росси, Себастьян Вилья, Марконе, Обандо — Тевес —  Сольдано

Не сыграют:

Прогноз на матч “ЛДУ Кито” — “Бока Хуниорс”

“ЛДУ Кито” — первая в истории команда из Эквадора, которая выиграла Кубок Либертадорес, это произошло в 2008 году. Но повторить успех спустя 11 лет будет очень трудно. Эквадорцы находятся в не самых лучших кондициях, занимая только восьмое место в национальном первенстве после 22 туров. “Бока” же провела в своем чемпионате только три игры — две победы и ничья, в атаке аргентинцев зажигает Карлос Тевес, отметившийся голом в минувшие выходные. Наш прогноз на матч — победа гостей с форой (0) с коэффициентом 2,24.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

ЛДУ Кито — Бока Хуниорс 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В 1/8 финала ЛДУ Кито в двухматчевом противостоянии оказался сильнее парагвайской «Олимпии» Асунсьон (4:2), а «Бока Хуниорс» по сумме двух обыграла бразильский «Атлетико Паранаэнсе» (3:0). Победитель этой пары пройдёт в полуфинал, где сразится с сильнейшей командой пары «Ривер Плейт» — «Серро Портеньо».

О матче

Последний раз ЛДУ Кито участвовал в Кубке Либертадорес в 2016 году. Тогда эквадорская команда не смогла даже выйти из группы, заняв в ней последнее место. «Бока Хуниорс» же в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес смогла дойти до финала, где уступила «Ривер Плейту» по сумме двух встреч с общим счётом 5:3. Фаворитом пары является клуб из Аргентины: поставить на проход «Боки Хуниорс» в полуфинал можно примерно за 1,5. Котировки на попадание ЛДУ Кито в следующий этап около 2,8. Букмекеры больше склоняются к победе эквадорской команды в первой игре: коэффициент на это событие в районе 2,4. Поставить на успех «Боки Хуниорс» в первой игре можно примерно за 3,1. 

Статистика для ставок

В 18 последних матчах в Кубке Либертадорес «Бока Хуниорс» не проиграла 17 раз. Такая внушительная статистика заставляет обратить наше внимание на победу аргентинской команды или ничью в предстоящем матче. Поставить на непроигрыш «Боки Хуниорс» можно с коэффициентом в районе 1,6.

В 9 из 12 последних матчах ЛДУ Кито в Кубке Либертадорес командам удавалось обмениваться забитыми голами. Событие имеет все шансы случится и в этой встрече, а поставить на «Обе забьют – да» можно приблизительно за 2.

Прогноз на матч «ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс» (22.08.2019)

Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина).
22.08.2019, Стадион: «ЛДУ» (Кито), 01:15 (МСК). 
1-й матч.

В европейских международных соревнованиях подходит к концу квалификация, а в Южной Америке пришла пора самых важных поединков. «ЛДУ Кито» из Эквадора сыграет с легендарной аргентинской «Бока Хуниорс». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния.

«ЛДУ Кито»: команда-легенда просто так не отступит

Футбольный клуб «ЛДУ Кито» является единственной эквадорской командой, выигрывавшей Кубок Либертадорес. Это случилось в 2008-м году. После этого было ещё две Рекопы, победа и финал в Копа Судамерикана, а также финал клубного чемпионата мира. Короче говоря, 11-кратный чемпион Эквадора «Кито» весьма уважаемый и титулованный клуб.

На групповой стадии «ЛДУ» плохо оборонялся, пропустил 8 мячей в 6-и играх, и прошёл в плей-офф только по дополнительным показателям, набрав одинаковое количество очков с «Фламенго» и «Пеньяролем». Именно поэтому в летнее трансферное окно клуб укрепил линию обороны такими футболистами, как имеющий опыт работы в немецком «Айнтрахте Ф» центрдеф Андерсон Ордоньес, а также не нуждающийся в представлениях Антонио Валенсия, перебравшийся в Кито на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

В 1/8 финала парагвайский «Олимпия Асунсьон» был переигран без особых проблем (3:1, 1:1). Теперь на очереди куда более серьёзная «Бока»… К матчу с аргентинцами «ЛДУ», кроме всего прочего, подходит только на 8-м месте в чемпионате Эквадора, которое команда занимает после 21-го тура.

«Бока Хуниорс»: ожидается рекордный титул?

Легендарная команда из столицы Аргентины Буэнос-Айрес брала самый престижный южноамериканский клубный трофей 6 раз. По этому показателю «Боку» опережают только соотечественники из «Индепендьенте». У тех 7 титулов. В прошлом году «Боку» играла в финале, где обидно уступила «Ривер-Плэйту». Посмотрим, что ждать в этом сезоне…

«Хуниорс» легко выиграли свою подгруппу, правда, с уступающими в классе «Атлетико Паранаэнсе», «Толима» из Колумбии и «Хорхе Вильстерманн» из Боливии. В 1/8 финала аргентинцы вновь встречались с «Атлетико П», и обыграли их дважды, не пропустив – 1:0, 2:0. В первых трёх матчах стартовавшей недавно аргентинской Суперлиги Карлос Тевес и компания (за «Боку», кроме Тевеса выступает ещё и Даниэле Де Росси) также ещё не пропускали. 4:0, 2 победы и ничья на старте – отличные показатели.

«ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс»: история личных встреч

Команды пересекались друг с другом в плей-офф Южноамериканского кубка 2008. «Бока» не оставила «ЛДУ» шансов – 4:0 дома, 1:1 на выезде.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Раз уж «Бока Хуниорс» в последнее время практически не пропускают, то почему бы не дать прогноз на то, что они отстоят свои ворота на замке и в предстоящем матче. Тем более, что для выездной игры плей-офф и не может быть другой задачи… Ставка на «ЛДУ Кито» не забьёт» оценивается

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты ЛДУ Кито — Бока Хуниорс (22.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)
Прогноз и ставки Фламенго — Интернасьонал (22.08.19)
Прогноз и ставки Дерби Каунти — Бристоль Сити (20.08.19)
«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки АПОЭЛ — Аякс (20.08.19)
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)
Прогноз и ставки Фламенго — Интернасьонал (22.08.19)
«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name