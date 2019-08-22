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Прогноз Фламенго — Интернасьонал (22.08.19), ставки и коэффициенты

«Фламенго» — «Интернасьонал». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Кубок Либертадорес, ¼ финала, первый матч.

«Фламенго» — «Интернасьонал».

Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 22.08.2019. 03:30 МСК.

Сразу четыре бразильских клуба играют в ¼ финала Кубка Либертадорес, и как это ни странно, этот квартет стал двумя парами. «Гремио» сражается с «Палмейрасом», а «Фламенго» проведёт два спарринга с «Интернасьоналем». В данном обзоре остановимся на матче «Фла» — «Интер», который начнётся в 03:30 по МСК в четверг, 22.08, на легендарной «Маракане».

«Фламенго»: чемпионский состав, «красно-чёрные» — претенденты на КЛ

Руководители «Фламенго» в последнее время неплохо поработали на европейском трансферном рынке, «прихватив» парочку очень приличных ветеранов: Рафинью и Фелипе Луиса, причём свободными агентами. Эти двое играли в клубах-чемпионах, поэтому должны добавить морали своим новым партнёрам. А это в свою очередь, наверняка положительно скажется на результатах «Фла», в том числе, и в матчах Кубка Либертадорес.

В 1/8 финала КЛ у «Фламенго» были проблемы, «красно-чёрные» проиграли первый матч «Эмелеку» со счётом 0:2, поставив себя в очень неприятное положение. В ответке команда из Рио уже к 19-й минуте поединка сравняла счёт по сумме двух встреч. Однако, в дальнейшем «Фламенго», по какой-то причине остановился и обошёл эквадорцев только благодаря лучшей реализации 11-метровых ударов.

С тех пор «Фла» провёл три поединка в Серии А, сперва, проиграл «Байе» 0:3 в гостях, а после этого, оказался сильнее на своём поле «Гремио» 3:1 и «Васко да Гама» в гостях 4:1. Очевидно, что «красно-чёрные» снова набрали отличную форму. При этом, отметим, что среди травмированных несколько футболистов основы (обоймы): Линкольн, Диего, Витиньо, Родриго Кайо. Но это не помешало «Фламенго» добиться двух подряд побед в чемпионате страны. В турнирной таблице Серии А, «Фламенго» находится на второй позиции с 30-ю очками, уступает лишь «Сантосу», у которого на два балла больше в копилке.

«Интернасьонал»: за два года такой рост

Ещё два года назад «Интернасьонал» играл в Серии В, а сейчас «колорадос» уже среди восьми сильнейших команд континента. Отметим, что «Интер» не только продолжает выступать в Кубке Либертадорес, но также находится в пелотоне борцов за позицию в топ-6 Бразилейрао, и в полушаге от финала Кубка Бразилии. С одной стороны, всё это очень круто, с другой, нагрузка на основу «красных» сейчас колоссальная. Правда, отметим, что и заявка у «красных» не малая — 38 футболистов, средний возраст которых составляет 26,8 года. Т.е. коллектив достаточно опытный.

В Кубке Либертадорес «Интер» на выезде играл очень прилично, в четырёх матчах три победы над «Палестино», «Альянсой», «Насьоналем», ничья 2:2 с «Ривер Плейтом». Но в чемпионате Бразилии «красные» и близко не могут похвастать такой статистикой. В 7-ти гостевых играх Бразилейрао-2019 «Интер» выиграл лишь однажды при одной ничьей и пяти поражениях. Кстати, победа эта случилась в последнем туре первенства, над «Форталезой».

Травмированные и дисквалифицированные

«Фламенго»

Не сыграют: Родриго Кайо (подколенное сухожилие), Диего (лодыжка), Витиньо (колено), Линкольн (подколенное сухожилие).

«Интернасьонал»

Не сыграет Матеус Гальдезани (колено).

История личных встреч

С сезона 1998 года «Фламенго» и «Интер» играли между собой 41 раз. 14 побед на стороне «красно-чёрных», 9 матчей завершились вничью при 18-ти победах «колорадос», разница мячей 49:56 в пользу «красных». На «Маракане» большое преимущество хозяев поля, +11=4-4, 32:18.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Фламенго» на своём поле постарается не просто победить «Интернасьонал», но создать разницу перед поездкой в Порту-Алегре. А для этого одного гола мало, нужно забивать, минимум дважды. Что же касается исходов, то мы практически не сомневаемся в том, что «Фламенго» сможет победить в предстоящей игре. Мало того, что команда Жезуса отлично проводит домашние матчи, так ещё и «Интер» в гостях против бразильских команд выступает ужасно.





Прогноз редакции на матч Фламенго — Интернасьонал



В финале Кубка Либертадорес этого года точно будет представитель из Бразилии. Волей жеребьевки в четвертьфинале образовались сразу две пары из страны кудесников мяча. Победители встретятся в полуфинале. В первой дуэли сошлись “Гремио” и “Палмейрас”. Во второй — “Фламенго” и “Интернасионал”. Именно на этот матч мы и сделаем прогноз.

“Фламенго” на минувшей неделе едва не совершил топ-трансфер. Итальянец Марио Балотелли долго вел переговоры с “красно-черными”, но в итоге выбрал “Брешию”. Теперь “Менгао” придется играть на два фронта, рассчитывая на бомбардирские способности Габриэля Барбозы и Бруно Энрике.

Ориентировочные составы на матч Фламенго — Интернасионал:

"Фламенго" (4-1-3-2): Алвес — Тулер, Луис, Мари, Рафинья — Де Арраскаета — Рибейро, Пирис, Жерсон — Барбоза, Энрике

Не сыграют: —

"Интернасионал" (4-2-3-1): Ломба — Фухс, Клаус, Зека, Габриэль — Рители, Густаво — Пимьента, Треллес, Собис — да Силва

Не сыграют: —

Прогноз на матч Фламенго — Интернасионал:

"Фламенго" и “Интернасионал” — команды-антиподы. Первые постоянно в атаке, не тушуются у чужих ворот и много забивают. “Интер” же часто ограничивается одним голом, при этом демонстрируя нестабильность в каждой второй игре. В минувший уикэнд “красно-белые” впервые за год сумели победить в гостевой встрече в национальном чемпионате. “Фламенго” в это же время вплотную подобрался к лидеру бразильского первенства “Сантосу”. “Фламенго” в лиге забил 32 гола за 15 матчей, у “Интера” — 17 мячей за этот же промежуток. Почти в два раза меньше! В этом противостоянии мы ставим на победу хозяев с коэффициентом 1,71.

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«Фламенго Регатас» — «Интернасьонал Порту-Алегри». Прогноз на матч 22 августа. Кубок Либертадорес

Мой прогноз

В двух последних выездных матчах «Интернасьонал» дважды проиграл «Фламенго», но ждать ли продолжения серии 22 августа – узнаете из нашего прогноза. Каким получится поединок?

Фламенго

«Фламенго» в ожесточенной борьбе сумел выиграть свою группу – со вторым ЛДУ и третьим «Пеньяролем» команда Жоржи Жезуша набрала по 10 баллов, но по дополнительным показателям вышла на первую строчку. Проблемы у «стервятников» были и в 1/8 финала – проиграв 0:2 «Эмелеку» в гостях, «Фламенго» отыгрался дома и в серии пенальти прошел эквадорцев.

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