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«ЛДУ Кито» — «Бока Хуниорс». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч ЛДУ Кито — Бока Хуниорс



Глубокой ночью 22 августа в Эквадоре пройдет первый четвертьфинальный матч Кубка Либертадорес. Местный “ЛДУ Кито” встретится с “Бока Хуниорс” из Аргентины. Эта встреча станет первой в самом престижном турнире Южной Америки для легендарного итальянца Даниэля Де Росси, который летом перебрался из “Ромы” в “Боку Хуниорс”. Аргентинцы в ⅛ финала оказались сильнее бразильского “Атлетико Паранаэнсе”, а “ЛДУ Кито” по сумме двух встреч переиграли парагвайскую “Олимпию”.

Ориентировочные составы на матч “ЛДУ Кито” — “Бока Хуниорс”

“ЛДУ Кито” (4-2-3-1): Габбарини — Валенсия, Круз, Ордоньес, Герра — Вега, Орехуэла — Хулио, Муньоз, Хулио — Агирре

Не сыграют: —

“Бока Хуниорс” (4-4-1-1): Андрада — Мас, Буффарини, Алонсо, Искиердос — Де Росси, Себастьян Вилья, Марконе, Обандо — Тевес — Сольдано

Не сыграют: —

Прогноз на матч “ЛДУ Кито” — “Бока Хуниорс”

“ЛДУ Кито” — первая в истории команда из Эквадора, которая выиграла Кубок Либертадорес, это произошло в 2008 году. Но повторить успех спустя 11 лет будет очень трудно. Эквадорцы находятся в не самых лучших кондициях, занимая только восьмое место в национальном первенстве после 22 туров. “Бока” же провела в своем чемпионате только три игры — две победы и ничья, в атаке аргентинцев зажигает Карлос Тевес, отметившийся голом в минувшие выходные. Наш прогноз на матч — победа гостей с форой (0) с коэффициентом 2,24.

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ЛДУ Кито — Бока Хуниорс 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В 1/8 финала ЛДУ Кито в двухматчевом противостоянии оказался сильнее парагвайской «Олимпии» Асунсьон (4:2), а «Бока Хуниорс» по сумме двух обыграла бразильский «Атлетико Паранаэнсе» (3:0). Победитель этой пары пройдёт в полуфинал, где сразится с сильнейшей командой пары «Ривер Плейт» — «Серро Портеньо».

О матче

Последний раз ЛДУ Кито участвовал в Кубке Либертадорес в 2016 году. Тогда эквадорская команда не смогла даже выйти из группы, заняв в ней последнее место. «Бока Хуниорс» же в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес смогла дойти до финала, где уступила «Ривер Плейту» по сумме двух встреч с общим счётом 5:3. Фаворитом пары является клуб из Аргентины: поставить на проход «Боки Хуниорс» в полуфинал можно примерно за 1,5. Котировки на попадание ЛДУ Кито в следующий этап около 2,8. Букмекеры больше склоняются к победе эквадорской команды в первой игре: коэффициент на это событие в районе 2,4. Поставить на успех «Боки Хуниорс» в первой игре можно примерно за 3,1.

Статистика для ставок

В 18 последних матчах в Кубке Либертадорес «Бока Хуниорс» не проиграла 17 раз. Такая внушительная статистика заставляет обратить наше внимание на победу аргентинской команды или ничью в предстоящем матче. Поставить на непроигрыш «Боки Хуниорс» можно с коэффициентом в районе 1,6.

В 9 из 12 последних матчах ЛДУ Кито в Кубке Либертадорес командам удавалось обмениваться забитыми голами. Событие имеет все шансы случится и в этой встрече, а поставить на «Обе забьют – да» можно приблизительно за 2.

Прогноз на матч «ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс» (22.08.2019)

Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.

«ЛДУ Кито» (Эквадор) – «Бока Хуниорс» (Аргентина).

22.08.2019, Стадион: «ЛДУ» (Кито), 01:15 (МСК).

1-й матч.

В европейских международных соревнованиях подходит к концу квалификация, а в Южной Америке пришла пора самых важных поединков. «ЛДУ Кито» из Эквадора сыграет с легендарной аргентинской «Бока Хуниорс». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния.

«ЛДУ Кито»: команда-легенда просто так не отступит

Футбольный клуб «ЛДУ Кито» является единственной эквадорской командой, выигрывавшей Кубок Либертадорес. Это случилось в 2008-м году. После этого было ещё две Рекопы, победа и финал в Копа Судамерикана, а также финал клубного чемпионата мира. Короче говоря, 11-кратный чемпион Эквадора «Кито» весьма уважаемый и титулованный клуб.

На групповой стадии «ЛДУ» плохо оборонялся, пропустил 8 мячей в 6-и играх, и прошёл в плей-офф только по дополнительным показателям, набрав одинаковое количество очков с «Фламенго» и «Пеньяролем». Именно поэтому в летнее трансферное окно клуб укрепил линию обороны такими футболистами, как имеющий опыт работы в немецком «Айнтрахте Ф» центрдеф Андерсон Ордоньес, а также не нуждающийся в представлениях Антонио Валенсия, перебравшийся в Кито на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».

В 1/8 финала парагвайский «Олимпия Асунсьон» был переигран без особых проблем (3:1, 1:1). Теперь на очереди куда более серьёзная «Бока»… К матчу с аргентинцами «ЛДУ», кроме всего прочего, подходит только на 8-м месте в чемпионате Эквадора, которое команда занимает после 21-го тура.

«Бока Хуниорс»: ожидается рекордный титул?

Легендарная команда из столицы Аргентины Буэнос-Айрес брала самый престижный южноамериканский клубный трофей 6 раз. По этому показателю «Боку» опережают только соотечественники из «Индепендьенте». У тех 7 титулов. В прошлом году «Боку» играла в финале, где обидно уступила «Ривер-Плэйту». Посмотрим, что ждать в этом сезоне…

«Хуниорс» легко выиграли свою подгруппу, правда, с уступающими в классе «Атлетико Паранаэнсе», «Толима» из Колумбии и «Хорхе Вильстерманн» из Боливии. В 1/8 финала аргентинцы вновь встречались с «Атлетико П», и обыграли их дважды, не пропустив – 1:0, 2:0. В первых трёх матчах стартовавшей недавно аргентинской Суперлиги Карлос Тевес и компания (за «Боку», кроме Тевеса выступает ещё и Даниэле Де Росси) также ещё не пропускали. 4:0, 2 победы и ничья на старте – отличные показатели.

«ЛДУ Кито» – «Бока Хуниорс»: история личных встреч

Команды пересекались друг с другом в плей-офф Южноамериканского кубка 2008. «Бока» не оставила «ЛДУ» шансов – 4:0 дома, 1:1 на выезде.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Раз уж «Бока Хуниорс» в последнее время практически не пропускают, то почему бы не дать прогноз на то, что они отстоят свои ворота на замке и в предстоящем матче. Тем более, что для выездной игры плей-офф и не может быть другой задачи… Ставка на «ЛДУ Кито» не забьёт» оценивается

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