«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Астана» — «БАТЭ». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Астана» – БАТЭ (22.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация. 
«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия).
22.08.2019, Стадион: «Астана Арена» (Нур-Султан), 17:00 (МСК). 
1-й матч.

«Астана» против БАТЭ – чем не вывеска для топ-игры так и не учреждённого в своё время Объединённого чемпионата. Сейчас, да и в ближайшем, и не очень, будущем такое, конечно, уже вряд ли возможно, но встретить очный матч клубов с пост-советского пространства в рамках квалификации еврокубков можно вполне. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния казахского и белорусского чемпионов.

«Астана»: долгий-долгий путь

Конечно, очень тяжело начинать квалификацию еврокубков с первого раунда. Немногие добираются до конца. Чемпиону Казахстана, однако, это удалось. «Астана» сразу же вылетела из Лиги чемпионов, уступив румынскому «ЧФР Клуж», зато в Лиге Европы казахи разделались с такими грандами, как «Санта-Колома» из Сан-Марино, и мальтийская «Валетта». С жеребьёвкой повезло, но тем не менее – до прохода в групповой этап остался один шаг. Соперник теперь, правда, куда серьёзней – белорусский БАТЭ.

БАТЭ: досадно, что без ЛЧ, но Лига Европы – тоже уровень

БАТЭ, как чемпион Белоруссии, стартовал в этом сезоне в Лиге чемпионов. Команда прошла непростых поляков из «Пяст Гливице», но была остановлена во втором раунде норвежским «Русенборгом». В Лиге Европы соперники попроще, и в третьем раунде квалификации БАТЭ не встретил достойного сопротивления со стороны «Сараево», выиграв уже в первой игре на выезде.

Несмотря на то, что БАТЭ не смог вернуться в финальную стадию ЛЧ, а задача на этот отбор, наверняка, ставилась именно такая, пройти «Астану» важно по двум причинам. Во-первых, выход третий год подряд в основной турнир еврокубков (пусть это и ЛЕ) подтвердит солидный статус и высокий уровень организации, что важно, в том числе, и в маркетинговом плане. Во-вторых, именно «Астана» не пустила БАТЭ в группу Лиги Европы 16/17, а значит нужно мстить. Получится ли? Как насчёт ставок и прогнозов на проход БАТЭ?

«Астана» – БАТЭ: история личных встреч

Три года назад команды пересекались ровно на той же стадии, и так же «Астана» начинала дома. Первая игра завершилась победой хозяев 2:0, а во втором матче белорусы не сумели отыграться – ничья 2:2.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов 

БАТЭ не должен допустить второго провала в противостоянии с «Астаной». Скорей всего, уже в первой игре превосходство в классе будет ощутимо и белорусы не проиграют. Ставка на это оценивается

Астана — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Астана — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)
Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Астана — БАТЭ состоится в четверг 22 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Астана Арена. На этой неделе пройдут первые матчи отборочного плей-офф Лиги Европы. Стадия начнется с поединка между Астаной и БАТЭ. Букмекеры в первой их встрече ставят на казахстанский клуб, оценив вероятность его победы чуть выше 50%.

Астана начинала сезон в Лиге чемпионов, но проиграла в первом же отборочном раунде — румынскому Клужу (победа 1:0 дома и поражение 1:3 на выезде). В Лиге Европы на предыдущих стадиях Астана прошла Санта-Колому и Валетту, одержав три победы в четырех матчах. В прошлом сезоне она играла на групповой стадии Лиги Европы и в квартете с Ренном, киевским Динамо и Яблонцем набрала восемь очков, чего для выхода в плей-офф оказалось недостаточно. За 11 последних матчей в Лиге Европы Астана одержала шесть побед и потерпела всего два поражения. А на своем поле в этом турнире она выиграла пять из шести последних матчей, проиграв лишь раз, и ни в одном поединке не пропускала больше одного мяча.

БАТЭ, как и Астана, начинал сезон в Лиге чемпионов и прошел там только одного соперника — польский Пяст, после чего уступил по сумме двух встреч Русенборгу. В Лиге Европы в третьем отборочном раунде белорусы обыграли Сараево — победа 2:1 на выезде и нулевая ничья дома. В прошлом сезоне БАТЭ на групповой стадии Лиги Европы в квартете с Челси, ПАОК и Видеотоном набрал девять очков и прошел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил лондонскому Арсеналу — победа 1:0 дома и поражение 0:3 на выезде. В 2016 году Астана и БАТЭ уже играли друг с другом в отборочном плей-офф Лиги Европы. Тогда в Казахстане хозяева победили со счетом 2:0, а в ответной встрече была зафиксирована ничья 2:2. Сейчас, как считают эксперты сайта , шансы БАТЭ занижены и он как минимум не проиграет Астане. Выгодной будет ставка на победу гостей с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Астана — БАТЭ:

Победа Астаны — 1.90, ничья — 3.44, победа БАТЭ — 4.33.

Астана — БАТЭ. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа БАТЭ с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Астаны 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш БАТЭ с форой (+0.5) принимаются с котировкой 1.87.

Астана

Ну как-то слишком букмекеры уже глупо себя ведут в плане выставление коэффициентов на матч… Почти пятерка на победу БАТЭ. Ну как будто беларуская команда отправляет не в Казахстан играть, а в какую-то Италию…

Давно уже пора бы понять, что Астана сейчас совершенно не та, что обыгрывала тот же БАТЭ в квалификации в лигу европы в 2016 году. Посмотрите на ход казахского клуба в внутреннем чемпионате, проигрывают Караганде, еле-еле обыгрывают безнадежного аутсайдера чемпиона Актобе с счетом 3-2, и занимают в таблице всего-то третье место. Эта когда вообще такое было в последний раз в чемпионате казахстана, что бы Астана уверенно не лидировала после двух третей турнира ….

Ну а что касается еврокубков текущего сезона в исполнении казахов, тут ситуация такая. В лиги чемпионов вылетели моментально , от румынского Клужа. Ну а в лиги европы у азиатского коллектива, был просто курорт до данного момента. Санта-Коломна (Андорра) , и Валлетта (Мальта) вот как тщательно халава помогала казахам, во время провидение жребия предыдущих стадий. Была бы сетка по сложнее, наверняка Астаны уже не было бы в еврокубках нынешнего сезона. Так как, команда совершенно не тот крепкий орешек, что был последние лет пять на еврокубковой-арене.

БАТЭ

БАТЭ действует так, как собственно от него и ожидается ! Никаких крупных побед, никакой яркой игры, но задача по проходу в групповой этап еврокубков плавно выполняется ! БАТЭ куда меньше везло с жребием в предыдущих стадиях, и в лиги чемпионов, Барисов, начинал свой поход сразу же с чемпиона польше, его пройти удалось, а норвежский русенборг уже выгрыз победу в концовки повторного матча, когда БАТЭ глупо начал играть на удержание… В лиги европы, жребий так же продолжал подкидывать БАТЭ проблемы, и отправил на балканы, в Боснию, где в БАТЭ и с трибун предметами кидались, и матч останавливали , но своего БАТЭ все равно добился, и прошел ФК Сараево ! Эта вам не в Андорру, и на Мальту летать играть….

В целом, игра БАТЭ внушает доверие ! Как я уже сказал, зрелищных матчей не много, но результаты добывать получается ! В составе сейчас достаточно сильно стал выделятся атакующей-полузащитник из франции Мукам ! Который стал джокером БАТЭ , в основном выходящем на замену, и делающей часто результат !

Если оценивать состояние Астаны, и БАТЭ на данный момент, БАТЭ выглядит куда более внушительно, и явно команда выглядит как-то более настырный что ли ! Поражение Астаны от аутсайдеров в чемпионате страны, однозначно оптимизма им не приносит, и сейчас у низ и в чемпионате можно сказать завал, и в еврокубках очень серьезный соперник ! Так что, для Астаны все очень туманно….

Прогноз

Останавливаю свой выбор на ставки : БАТЭ не проиграет ! Совершенно не буду настаивать на том, что, БАТЭ выиграет этот матч. Нет, БАТЭ очень качественно умеет раскладывать задачи себе на каждый отрезок противостояние ! И сыграть в ничью на поляне Астаны, вполне будет хорошей результата для ФАВОРИТА этого противостояние !

Прогноз редакции на матч Астана — БАТЭ

Даже несколько жаль, что жребий свел в одну пару “Астану” и БАТЭ — два популярных постсоветских коллектива, двух чемпионов своих стран, последнее время редко пропускающих групповые турниры Лиги Европы, а иногда даже в Лигу Чемпионов заглядывающих. Но сейчас, как ни крути, кто-то из них гарантированно останется без еврокубковой осени. Вылет клуба из столицы Казахстана автоматически переведет сезон для него в режим неудачи, и Григорчуку вместе со своим штабом не сносить головы — уж больно им сейчас недовольны, и даже сверхуверенный вынос “Валлетты” мало что изменил.

Ориентировочные составы на матч Астана — БАТЭ

“Астана” (4-4-2): Эрич — Рукавина, Постников, Шимунович, Шомко — Томасов, Маевский, Логвиненко, Сигурйонссон — Ротариу, Муртазаев

Не сыграют:

БАТЭ (4-3-3): Чичкан — Рисос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Туоминен, Мукам, Стасевич

Не сыграют: Щербицкий, Филипенко

Прогноз на матч Астана — БАТЭ

Примечательно, что у обоих клубов — похожие основные цвета. Но есть одна тонкость: коллектив из Нур-Султана принято называть “сине-желтым”, а их белорусского соперника — “желто-синим”. “Астана” неплохо разыгралась, одержав две крупные домашние победы кряду — однако в соперниках были всего лишь представители Андорры и Мальты, причем в первом случае фаворит испытал изрядные трудности. “Батоны” добрались до этой стадии без особых приключений, правда, можно отметить их домашку против “Сараево”: 0:0 при 42-х ударах.

“Астана” чуть более чем за год выиграла в еврокубках 8 из 10 домашних матчей на своем поле. И пять — подряд. БАТЭ уже вылетал от казахского клуба на этой же стадии 3 года назад, уступив в гостях 0:2. Наш прогноз: П1 за 1.93, а поставить всегда можно на сайте “Париматч”.

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«Астана» — «БАТЭ». Прогноз на матч 22 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В финале квалификации Лиги Европы, который пройдет 22 августа, жребий свел двух чемпионов бывших республик СССР, а наши эксперты подготовили прогноз на матч «Астаны» и БАТЭ.
Астана

«Астана» уверенно выиграла минувший чемпионат Казахстана и сумела опередить на 15 очков ближайшего преследователя. В текущем сезоне столичный клуб расположился на третьей строчке, уступая первому «Кайрату» три балла, добыв 14 побед и две мировые.

«Сине-желтые» стартовали в сезоне еврокубков с Лиги чемпионов, где проиграли «Клужу», а в Лиге Европы выбили из розыгрыша сначала «Санта-Коломну», а затем «Валлетту», на что мы дали правильный прогноз.

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