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Прогноз, ставки и коэффициенты Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)

Арарат-Армения

Армянский коллектив довольно уверенно смотрится на старте сезона. Да, вылетели из квалификации Лиги чемпионов от шведского АИКа, но дали бой и дома всё-таки Арарат-Армения победил, в гостях тоже старались.. А в Лиге Европы Арарат — Армения уверенно обыграл Линкольн, а с Сабуртало пришлось сложнее, но гостевая победа 0:2 во многом обеспечила успешный проход дальше. В чемпионате у Арарата-Армении тоже всё хорошо, стартовали с двух побед, поэтому команда на подъеме перед встречей раунда плей-офф Лиги Европы.

Дюделанж

Люксембурский клуб тоже, как и Арарат-Армения, стал неудачником квалификации Лиги чемпионов. Дюделанж по разнице выездных мячей уступил Валетте, но оба матча завершились вничью 2:2 и 1:1. В Лиге Европы Дюделанж с трудом, но всё же прошел Шкендию, а дальше уже расправился с Нымме Калью. В чемпионате у люксембургцев всё не очень хорошо, стартовали с двух домашних игр, одну выиграли 3:1, а вторую проиграли 1:3.

Прогноз

Дюделанж на старте этого сезона не пропустил только в игре с Нымме Калью в гостях и то, во многом, в той игре помогло раннее удаление в составе соперника на 34 минуте. То есть оборона у Дюделанжа прямо скажем, не самое сильное место. Нельзя сказать, что Арарат-Армения отличается сверхнадежной обороной, но команда , в целом, смотрится постабильнее и слаженнее люксембургцев. И так выпало, что первая игра будет в Армении, думаю Арарат-Армения тут точно не должен проигрывать и уж точно должны забивать 1-2 мяча.. Вижу здесь оптимальные ставки Ф1(0) и ИТБ1(1) за 1,78.

Арарат-Армения — Дюделанж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Арарат-Армения — Дюделанж. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Арарат-Армения — Дюделанж состоится в четверг 22 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Республиканский. В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом Дюделанж, но в отдельно взятой первой игре чуть более высоко оценивают шансы Арарата. Ереванский клуб начинал сезон в Лиге чемпионов, но проиграл там первому же сопернику — АИК (победа 2:1 дома и поражение 1:3 на выезде). В Лиге Европы он играет впервые и прошел уже двух оппонентов. Сначала Арарат оказался сильнее Линкольн из Гибралтара, дважды победив с общим счетом 4:1, а затем грузинский Сабуртало — поражение 1:2 дома и победа 2:0 на выезде. За шесть еврокубковых матчей сезона Арарат ни разу не сыграл вничью, одержав четыре победы и дважды проиграв. В четырех из шести его матчей забивалось больше двух голов и забивали обе команды.

Дюделанж готовится к этой игре после домашнего поражения от Женесс Эш в чемпионате Люксембурга со счетом 1:3. Перед этим он выиграл три матча подряд и не проигрывал в 26 матчей подряд, выиграв 18 из них. Как и Арарат, он начинал свой путь с Лиги чемпионов, но уступил там Валетте, дважды сыграв с ней вничью (1:1 на выезде и 2:2 дома). В Лиге Европы в прошлом сезоне Дюделанжу удалось дойти до групповой стадии, где в компании с Миланом, Бетисом и Олимпиакосом он набрал всего одно очко. В этом году Дюделанж провел во втором по значимости Еврокубке четыре матча, пройдя Шкендию и Калью. Его беспроигрышная серия в Лиге Европы насчитывает пять матчей, три из которых он выиграл. Специалисты сайта считают, что в предстоящей игре с Араратом победу может одержать Дюделанж. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш люксембургского клуба с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Арарат-Армения — Дюделанж:

Победа Арарата — 2.55, ничья — 3.21, победа Дюделанжа — 2.89.

Арарат-Армения — Дюделанж. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Дюделанжа с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Арарата 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Дюделанжа с нулевой форой можно с котировкой 2.10.

«Арарат-Армения» — «Дюделанж»: продолжат ли команды играть результативно?

«Арарат-Армения»

В четверг, 22 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы «Арарат-Армения» на своем поле примет люксембуржский «Дюделанж». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на



Чемпион Армении начал свою еврокомпанию с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу в следующий этап чемпиону Швеции АИКу. После домашней победы 2:1, армяне уступили на выезде 1:3 и отправились на просторы ЛЕ.





Во втором раунде отбора Лиги Европы ереванский коллектив дважды обыграл чемпиона Гибралтара «Линкольн Ред Импс»: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.









На предыдущей стадии отбора второго по значимости еврокубка «Арарат-Армения» преодолела барьер в лице грузинского чемпиона «Сабуртало». Дома армяне проиграли 1:2, но в Грузии взяли убедительный реванш — 2:0.





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На внутренней арене подопечные Вардана Минасяна на данный момент провели только два матча, в которых одержали победы.







«Дюделанж»



«Дюделанж» также начал свое выступление в Лиге чемпионов, и также был выбит первым же соперником.









В противостоянии с мальтийской «Валлеттой» все решило правило гола на чужом поле. В Люксембурге был зафиксирован результат 2:2, а на Мальте команды сыграли 1:1, отправившие люксембуржцев в ЛЕ.





Во второй квалификации отбора Лиги Европы «львы» прошли македонскую «Шкендию». В гостях «Дюделанж» победил 2:1, а дома сыграл вничью — 1:1.





Следующим соперником чемпиона Люксембурга стал эстонский клуб «Нымме Калью», который дружина Анри Босси дважды обыграла — 3:1 и 1:0.





Календарь и таблица Лиги Европы





В чемпионате Люксембурга «Дедюланж» провел только две игры. Но в отличии от своего предстоящего противника, дюделанжцы только раз победили при одном поражении.







Прогноз на «Арарат-Армения» — «Дюделанж»



В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Арарат-Армения» предлагают — 2.45.









На викторию «Дюделанжа» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.





Чемпион Армении ни разу не уходил с поля без забитого гола в этом сезоне, а игры с участием «Дюделанжа» в среднем приносили три гола за игру. Исходя из этого, мы считаем, что матч будет результативным.

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