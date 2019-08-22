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Прогноз Селтик — АИК (22.08.19), ставки и коэффициенты

Селтик — АИК: хозяева не упустят своего

Селтик — АИК: хозяева не упустят своего

20.08.2019 23 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Шотландский Селтик и Шведский АИК. Эта встреча пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.53) Х (4.14) П2 (6.40) Селтик АИК Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Селтик Парк». Глазго. 22.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Селтик — АИК

Селтик : Бэйн; Мбомбо, Шимунович, Биттон, Айер; Браун, Форрест, Морган, Кристи, Макгрегор; Эдуард. АИК : Линнер; Мец, Карлссон, Гранли; Йонссон, Эльюнусси, Аду, Ларссон, Рашиди; Гойтом, Обаси.



История личных встреч

История личных встреч между Селтиком и АИКом еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В текущем еврокубковом сезоне Селтику представилась возможность стартовать с самого первого раунда квалификации Лиги Чемпионов. Два раунда главного турнира Европы Шотландцы прошли весьма успешно, обыграв на своем пути Сараево и Калью, но на стадии полуфиналов Селтик запнулся, уступив Румынскому ЧФР Клужу со счетом 4:5. Таким образом Шотландцы упали в квалификацию Лиги Европы и теперь не имеют никакого права на ошибку.

АИК также начал свой путь в этом сезоне с Лиги Чемпионов. Армянский клуб Арарат-Армения для Шведов не стал серьезным соперником, но Словенский Марибор оказался для них уже непроходим. АИК оказался в Лиге Европы, где в прошлом раунде с большим трудом справился с Молдавским Шерифом. Всё-таки, игрокам АИКа не хватает класса и еврокубкового опыта, чтобы рассчитывать на беспроблемное попадание в групповой этап. Такой оппонент, как Селтик, окажется для АИКа непреодолимым.

Прогноз: Селтик не испытает никаких проблем. Эта встреча обещает стать результативной.

Интересные факты перед матчем

Ставка обе забьют проходила в четырех предыдущих поединках с участием Селтика. АИК забивал в каждом из девяти предыдущих гостевых поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Селтик — АИК, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Селтик — АИК Ставка: Победа Селтика (П1) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Селтик — АИК Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2 Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Селтик» — АИК 22 августа

Содержание:

«Селтик»

АИК

Надёжный прогноз на матч «Селтик» ‒ АИК

Селтик — АИК 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этой пары попадает в групповой этап Лиги Европы, а проигравший завершит своё выступление в еврокубках. «Селтик» уступил в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «ЧФР Клуж», а АИК переиграл в предыдущем раунде ЛЕ по сумме двух встреч «Шериф».

О матче

В прошлом сезоне «Селтик» также вылетел после 3-го раунда ЛЧ и начал свой путь в ЛЕ с раунда плей-офф. Тогда в соперники шотландцам досталась литовская «Судува», которую они обыграли в двухматчевом противостоянии. Последний раз АИК играл в групповом этапе ЛЕ в сезоне 2012/13, а в 5 последующих розыгрышах ЛЕ команде не удавалось доходить даже до раунда плей-офф. Фаворитом пары является «Селтик»: котировки на его выход в следующий этап в районе 1,4, против 3,2 на проход АИКа. Поставить на победу шотландцев в первой встрече можно с примерным коэффициентом 1,6. Котировки на триумф АИКа в первой игре располагаются в районе 5,6.

Статистика для ставок

В 6 последних выездных матчах в ЛЕ АИК не проиграл 5 раз. Вполне возможно, что шведы не уступят и в предстоящей встрече, а поставить на этот исход можно с коэффициентом около 2,3.

В 11 предыдущих выездных играх АИКа в ЛЕ ставка «Тотал меньше 3,5» сыграла 11 раз. Быть может в этой встрече тоже не будет забито 4 и более голов. Сделать ставку на это событие можно с примерным коэффициентом 1,3.

Прогноз редакции на матч Селтик — АИК



22 августа на стадионе “Селтик Парк” в Глазго чемпионы Шотландии встретятся в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против шведского АИКа. Ранее хозяева прошли два квалификационных раунда Лиги чемпионов, но не смогли выйти в решающий. Дорогу им перегородил румынский ЧФР “Клуж”, один раз сыграв вничью 1:1. И один раз одержав победу со счетом 4:3. Гости же изначально участвовали в квалификации второго по значимости европейского клубного турнира, где в третьем квалификационном раунде по сумме встреч одолели крепкий как молдавские вина “Шериф” из Тирасполя.

Ориентировочные составы на матч “Селтик” — АИК

“Селтик”: (3-4-3) Гордон — Шимунович, Аер, Эль-Хамид — Макгрегор, Нтшан, Браун, Форрест — Джонстон, Эдуард, Кристи

Не сыграют: Бэйн

АИК (3-5-2): Линнер — Димитриадис, Карлссон, Метс — Димитриадис, С. Ларссон, Аду, Хуссейн, Салетрос — Бауи, Гойтом

Не сыграют: Нюхольм

Прогноз на матч “Селтик” — АИК

“Селтик” уже провалил европейскую компанию, толком даже не успев ее начать. Отсутствие шотландских команд в групповом этапе Лиги чемпионов пусть уже и не является неожиданностью, но для парней с британских островов это настоящее фиаско. Остаться без Европы еще до осени — подобное вообще будет считаться настоящим концом света. Поэтому парни Нила Леннона будут заряжены на все 500%, что доставит пусть и не самой слабой команде сетки АИКу достаточно проблем. Поставим в первом матче на победу хозяев. Коэффициент в “Париматч” на такой исход составляет 1,62.

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Селтик — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Селтик — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Селтик — АИК состоится в четверг 22 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Селтик Парк. В этой игре букмекеры ставят на победу Селтика с разницей более, чем в один мяч. В субботу он обыграл в Кубке шотландской лиги Данфермлайн в дополнительное время со счетом 2:1. С начала сезона он выиграл в основное время шесть из девяти официальных матчей и проиграл лишь раз. Правда, поражение было домашними и выбило Селтик из Лиги чемпионов. Именно там он начинал еврокубковый сезон и после того, как прошел Сараево и Калью, уступил по сумме двух встреч ЧФР — ничья 1:1 в гостях и поражение 3:4 дома. В Лиге Европы в прошлом сезоне Селтик играл в группе с Русенборгом, Зальцбургом и Лейпцигом. По три раза он выиграл и проиграл и с девятью набранными очками вышел в плей-офф, где дважды уступил Валенсии — 0:2 дома и 0:1 на выезде. Ни один из девяти последних матчей Селтика в Лиге Европы не завершился вничью — четыре победы и пять поражений. В шести поединках на данном отрезке минимум одна команда не забивала. На своем поле он выиграл только 4 из 11 предыдущих матчей в Лиге Европы и проиграл пять раз. При этом в семи встречах отрезка Селтик пропускал минимум два гола.

АИК готовится к этой игре после домашнего поражения от Кальмара со счетом 1:2 в чемпионате Швеции. Это был только второй его проигрыш за десять последних официальных матчей при шести победах и паре ничейных результатов. Как и Селтик, международную часть сезона АИК начинал в Лиге чемпионов и вылетел после двух матчей с Марибором. В Лиге Европы шведский клуб на предыдущей стадии обыграл Шериф — победа 2:1 на выезде и ничья 1:1 дома. Кстати, в прошлом сезоне он вылетел уже во втором отборочном раунде Лиги Европы, уступив Норшелланну. При этом за 12 последних матчей в Лиге Европы АИК проиграл только два раза при четырех победах и шести ничейных результатах. Что касается его гостевой статистики, то АИК проиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей в Лиге Европы на чужом поле, пять раз победив и столько же раз сыграв вничью. Специалисты сайта считают, что АИК может избежать поражения от Селтика в предстоящей игре. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш гостей с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Селтик — АИК:

Победа Селтика — 1.62, ничья — 3.98, победа АИК — 5.55.

Селтик — АИК. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа АИК с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Селтика со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Ставки на выигрыш АИК с форой (+0.5) принимаются с котировкой 2.30.

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