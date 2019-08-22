Прогноз на матч «Линфилд» – «Карабах» (22.08.2019)

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«Линфилд» — «Карабах». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Линфилд — Карабах 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

До группового этапа осталось сделать всего 1 шаг. Победитель этого двухматчевого противостояния сможет выйти в основную стадию Лиги Европы, а вот проигравший попрощается с еврокубками до следующего сезона.

О матче

Так далеко североирландцы еще не доходили в еврокубках. Обычно «Линфилд» заканчивал на стадии второго раунда, но, благодаря сетке чемпионов, подопечные Дэвида Хилли в квалификации Лиги Европы получили в соперники такие клубы, как исландский «Торсхавн» и черногорская «Сутьеска», которых уверенно прошли ни разу не проиграв. В серии плей-офф к групповому этапу «Линфилду» достался «Карабах». Азербайджанцы далеко не топовый клуб, но, по мнению букмекеров, именно они должны пройти в основную часть еврокубка. На проход кавказцев предлагаются крайне низкие коэффициенты, а вот на североирландцев – около 7,3. Даже в гостевом поединке «Карабах» идет фаворитом матча, и их победа в первом матче котируется на уровне 1,7. На то, что хозяева не проиграют, можно сделать ставку с кэфом примерно 2,2. Азербайджанцам не впервой играть в осенней части еврокубков. С сезона 2014/15 «Карабах» постоянно играет на групповой стадии и один раз даже удалось проявить себя в Лиге чемпионов.

Ставки на игроков

Нападающий «Линфилда» Эндрю Уотерворт в 5 матчах в еврокубках забил 3 гола и имеет наилучшие шансы в своей команде отличиться и в этом поединке.

Статистика для ставок

В последних 6 домашних матчах «Линфилда» в еврокубках 5 раз сыграл прогноз на «тотал меньше 1,5» во втором тайме. У «Карабаха» такая серия насчитывает 4 матча в предыдущих 5 поединках на выезде в обоих турнирах. Поставить на такое пари можно с кэфом около 1,6.

Также во второй половине матча североирландцы могут не проиграть. Кэф на это событие – примерно 1,7. «Линфилд» в последних 5 еврокубковых матчах на своем поле во 2-м тайме не проиграл 4 раза (1 победа и 3 ничьи), в то время, как азербайджанцы в предыдущих 7 матчах на выезде выиграли всего 1 раз (4 ничьи и 2 поражения).

Каким для «Карабаха» будет выезд в Северную Ирландию?

«Линфилд»

В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы североирландский «Линфилд» примет на своем поле азербайджанский «Карабах». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на



На евроарене клуб из Белфаста успел провести шесть матчей. Сперва на стадии первого отборочного раунда Лиги чемпионов он дважды проиграл норвежскому «Русенборгу» с общим счетом 0:6.





Перебравшись в Лигу Европу «Линфилд» выбил из турнира фарерский клуб «ХБ Торсхавн». На островах оппоненты расписали мировую 2:2, а дома белфастцы победили 1:0.









Затем клуб по сумме двух матчей с результатом 5:3 прошел черногорскую «Сутьеску» в 3-м раунде квалификации ЛЕ.





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По итогам двух матчей своего национального первенства подопечные Дэвида Хили идут на 8-м месте с тремя очками.







«Карабах»



Чемпион Азербайджана также стартовал в Лиге чемпионов. На первой стадии отбора «Скакуны» выбили албанский «Партизани» — 2:0 и 0:0.









В следующем раунде квалификации «черно-белые» одолели ирландский «Дандолк». После гостевых 1:1 «Карабах» разгромил оппонента на своей арене 3:0 и прошел дальше.





Затем подопечным Гурбана Гурбанова удалось победить АПОЭЛ на выезде со счетом 2:1, но дома они неожиданно уступили 0:2 и вылетели в Лигу Европы.









В национальном первенстве Азербайджана прошел только один тур, в котором клуб выиграл у «Кешли» с результатом 1:0 на выезде.







Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,5, а ничья — в 5,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Карабах» выиграет, и обе команды забьют за 3,5.





Линфилд

Для клубного футбола северной ирландии, появление команды в четверном отборочном раунде еврокубков, эта конечное фантастика ! Так как клубный футбол в этой страны ну просто на уровне ниже почти некуда… Конечное везло ирландцам с жребием, избегали они встреч с командами даже более-менее крепкого уровня. От Русенборга вылетели в первом же отборочном раунде лиги чемпионов (0-6) по сумме двух встреч, ну а потом, фортуна и повернулась к команде в плане жребия в отборочных раундах лиги европы ! В начале фарерская команда Торсхавн, пыхтели-пыхтели иралнды, но все же 3-2 по сумме двух встреч выиграли , зачем черногорская Сутьеска, там по увереннее дела складывались 5-3 по сумме двух встреч. Но на этом путешествие ирландцев по еврокубкам пожалуй завершится после данного этапа ! Так как тут уже простых соперников не осталось для британского коллектива, и предстоит сражаться с крепким, опытным бойцом в лице Карабаха ! А эта уже однозначно соперник ну не по силам британцам !

Линфилд, как одна из ведущих команд северной ирландии, естественно частый гость квалификаций еврокубков, и собственно слишком глубоко в историю рыть не придется, что бы понять, что, потолок возможностей Линфилда очень не высокий. Как только, хоть немного более-менее боевого уровня попадается соперник, Линфилду на пути, тут же их выступление в еврокубках завершается… За несколько предыдущих лет, проигрывали Спартаку из Трнавы, Корк Сити ирландскому, ну про Селтик в прошлом сезоне я вообще молчу… Так что, ну только самые преданные болельщики Линфилда, могут сейчас реально думать, и надеяться , что у их команды что-то получится в противостоянии с азербайджанцами….

Карабах

Ну а Карабах в последние годы стал настоящем крепким еврокубковым бойцом ! Возможно группа лиги чемпионов эта слишком серьезный турнир для этого коллектива, и чувствовали они себя там не очень комфортно когда попадали. А вот лига европы как раз то, что нужно ! Настроение у азербайджанцев сейчас не само хорошее, так как они отдали почти уже выигранное противостояние АПОЭЛу в третьем отборочном раунде лиги чемпионов… 2-1 выиграли на кипре, и 0-2 проиграли дома….

Но после этой неудачи, Карабах провел матч первого тура азербайджанского чемпионата, обыграл в гостях Кешля 1-0, ну и эта победа пожалуй может говорить о том, что, команда быстро забыла неудачу с киприотами, и готова сделать последний шаг на встречу еврокубковой осени ! И шаг этот откровенно не сложный ! Северо ирландский Линфилд, эта самый простой соперник азербайджанцев в текущей еврокубковой компании ! Поэтому будет крайне нелепо, и странно, если у кавказского коллектива возникнут проблемы в данной битве… Вообще, Карабах команда низовая, и даже если их соперник прилично уступает им в классе, эта все равно не повод ждать от азербайджанцев крупную победу, как правило, эта все равно будет победа на классе в 1-2 мяча. Так что, не смотря на большой разрыв в классе данных коллективов, рассматривать варианты с минусовой форой на Карабах точно не рекомендую !

Прогноз

Ничего этакого не стану придумывать в плане ставки на этот матч ! Останавливаю свой выбор просто на варианте : победа Карабаха ! Наверняка подопечные Гурбана Гурбанова, привезут из британии не самую яркую, но все же победу на классе 1-0, 2-0 !

Прогноз на матч «Линфилд» – «Карабах» (22.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Линфилд» (Северная Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан).

22.08.2019, Стадион: «Виндзор Парк» (Белфаст), 21:45 (МСК).

Первый матч.

Азербайджанский «Карабах», к сожалению, не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, хотя, безусловно, был этого достоин. Но тогда пришлось оставить бы за бортом кого-то другого. Таков футбол. В качестве утешения возможность пробиться в финальную стадию Лиги Европы. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч «Карабаха» против североирландского клуба «Линфилд».

«Линфилд»: на этом кажется всё

Как чемпион своей страны, «Линфилд» в текущем сезоне стартовал с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где был буквально уничтожен норвежским «Русенборгом» 0:6 по сумме двух встреч. В Лиге Европы оппоненты попались попроще, сперва не без труда переиграв «Торсхавн» с Фарерских островов, а затем неожиданно вынеся черногорскую «Сутьеску», победив и дома, и на выезде.

В целом, «Линфилд», конечно, достаточно скромный клуб, никогда в своей истории не пробивавшийся в финальные стадии еврокубковых турниров. Прогнозировать и делать ставки на североирландцев в матчах с «Карабах Агдам», пожалуй, самым мощным соперником «Линфилда» в этой ЛЕ, точно не нужно.

«Карабах»: стабильность – признак мастерства

Гурбан Гурбанов руководит футбольной командой «Карабах» с 2008-го года, являясь одним из главных «долгожителей» в современном крупном футболе. В элиту «Карабах» уже поднялся, об этом можно говорить с уверенностью. 5 групповых этапов еврокубков (4 ЛЕ, 1 ЛЧ) говорят именно об этом. В этом сезоне, судя по всему, будет 6-й раз подряд – таков прогноз…

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Карабах» не справился с кипрским АПОЭЛом. Не факт, однако, что с киприотами справится и «Аякс». До этого «Карабах» прошёл близких по уровню к «Линфилду» соперников – албанский «Партизани» и «Дандолк» (Ирландия), пропустив только 1 мяч за 4 игры.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

В предстоящей игре можно смело прогнозировать привычную для «Карабаха» выездную «низовую» ничью или минимальную победу. Ставка на х2 и тотал 2,5 меньше за 2,1 от

«Линфилд» — «Карабах». Прогноз на матч 22 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем прогноз на матч финала квалификации Лиги Европы, в котором 22 августа «Линфилд» принимает «Карабах». Все ли так однозначно, как в котировках букмекеров на эту игру?

Линфилд

«Линфилд» в 53-й раз выиграл чемпионат Северной Ирландии и получил путевку Лигу чемпионов. У мультичемпиона 26 побед и семь мировых, а это на семь очков больше, чем у второй «Баллимины». В новом сезоне подопечные Дэвида Хили стартовали с победы над «Инститьют» (3:1), а во втором туре неожиданно уступили «Колрейна» (2:4).

В квалификации Лиги чемпионов «синих» хватило всего на один раунд, где они уступили «Русенборгу» (0:6). В квалификации Лиги Европы североирландский чемпион переиграл «Торсхавн» (3:2) и «Сутьеску» (5:3), на что мы давали правильный прогноз.

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