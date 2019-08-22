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Прогноз и ставки Астана — БАТЭ (22.08.19)

Прогноз на матч «Астана» – БАТЭ (22.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Астана» (Казахстан) – БАТЭ (Белоруссия).

22.08.2019, Стадион: «Астана Арена» (Нур-Султан), 17:00 (МСК).

1-й матч.

«Астана» против БАТЭ – чем не вывеска для топ-игры так и не учреждённого в своё время Объединённого чемпионата. Сейчас, да и в ближайшем, и не очень, будущем такое, конечно, уже вряд ли возможно, но встретить очный матч клубов с пост-советского пространства в рамках квалификации еврокубков можно вполне. Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч противостояния казахского и белорусского чемпионов.

«Астана»: долгий-долгий путь

Конечно, очень тяжело начинать квалификацию еврокубков с первого раунда. Немногие добираются до конца. Чемпиону Казахстана, однако, это удалось. «Астана» сразу же вылетела из Лиги чемпионов, уступив румынскому «ЧФР Клуж», зато в Лиге Европы казахи разделались с такими грандами, как «Санта-Колома» из Сан-Марино, и мальтийская «Валетта». С жеребьёвкой повезло, но тем не менее – до прохода в групповой этап остался один шаг. Соперник теперь, правда, куда серьёзней – белорусский БАТЭ.

БАТЭ: досадно, что без ЛЧ, но Лига Европы – тоже уровень

БАТЭ, как чемпион Белоруссии, стартовал в этом сезоне в Лиге чемпионов. Команда прошла непростых поляков из «Пяст Гливице», но была остановлена во втором раунде норвежским «Русенборгом». В Лиге Европы соперники попроще, и в третьем раунде квалификации БАТЭ не встретил достойного сопротивления со стороны «Сараево», выиграв уже в первой игре на выезде.

Несмотря на то, что БАТЭ не смог вернуться в финальную стадию ЛЧ, а задача на этот отбор, наверняка, ставилась именно такая, пройти «Астану» важно по двум причинам. Во-первых, выход третий год подряд в основной турнир еврокубков (пусть это и ЛЕ) подтвердит солидный статус и высокий уровень организации, что важно, в том числе, и в маркетинговом плане. Во-вторых, именно «Астана» не пустила БАТЭ в группу Лиги Европы 16/17, а значит нужно мстить. Получится ли? Как насчёт ставок и прогнозов на проход БАТЭ?

«Астана» – БАТЭ: история личных встреч

Три года назад команды пересекались ровно на той же стадии, и так же «Астана» начинала дома. Первая игра завершилась победой хозяев 2:0, а во втором матче белорусы не сумели отыграться – ничья 2:2.

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Ставки и прогнозы от профессионалов

БАТЭ не должен допустить второго провала в противостоянии с «Астаной». Скорей всего, уже в первой игре превосходство в классе будет ощутимо и белорусы не проиграют. Ставка на это оценивается





Прогноз редакции на матч Астана — БАТЭ



Даже несколько жаль, что жребий свел в одну пару “Астану” и БАТЭ — два популярных постсоветских коллектива, двух чемпионов своих стран, последнее время редко пропускающих групповые турниры Лиги Европы, а иногда даже в Лигу Чемпионов заглядывающих. Но сейчас, как ни крути, кто-то из них гарантированно останется без еврокубковой осени. Вылет клуба из столицы Казахстана автоматически переведет сезон для него в режим неудачи, и Григорчуку вместе со своим штабом не сносить головы — уж больно им сейчас недовольны, и даже сверхуверенный вынос “Валлетты” мало что изменил.

Ориентировочные составы на матч Астана — БАТЭ

“Астана” (4-4-2): Эрич — Рукавина, Постников, Шимунович, Шомко — Томасов, Маевский, Логвиненко, Сигурйонссон — Ротариу, Муртазаев

Не сыграют: —

БАТЭ (4-3-3): Чичкан — Рисос, Волков, Симович, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Туоминен, Мукам, Стасевич

Не сыграют: Щербицкий, Филипенко

Прогноз на матч Астана — БАТЭ

Примечательно, что у обоих клубов — похожие основные цвета. Но есть одна тонкость: коллектив из Нур-Султана принято называть “сине-желтым”, а их белорусского соперника — “желто-синим”. “Астана” неплохо разыгралась, одержав две крупные домашние победы кряду — однако в соперниках были всего лишь представители Андорры и Мальты, причем в первом случае фаворит испытал изрядные трудности. “Батоны” добрались до этой стадии без особых приключений, правда, можно отметить их домашку против “Сараево”: 0:0 при 42-х ударах.

“Астана” чуть более чем за год выиграла в еврокубках 8 из 10 домашних матчей на своем поле. И пять — подряд. БАТЭ уже вылетал от казахского клуба на этой же стадии 3 года назад, уступив в гостях 0:2. Наш прогноз: П1 за 1.93, а поставить всегда можно на сайте “Париматч”.

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Увезет ли БАТЭ победу из Казахстана?

«Астана»

В четверг, 22 августа, в рамках матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, казахстанская «Астана» на своем поле примет борисовский БАТЭ. Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на



Чемпион Казахстана сразу прекратил борьбу в Лиге Чемпионов, проиграв на первом этапе квалификации румынскому «Клужу» — 1:0 дома и 1:3 в гостях.





Переместившись в Лигу Европы клуб из города Нур-Султан расправился с «Санта-Коломой» из Андорры. Матч на Пиринеях закончился 0:0, а в Казахстане «Астана» победила со счетом 4:1.









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В третьем отборочном раунде ЛЕ «Астана» разгромила мальтийскую «Валетту» (5:1 дома и 4:0 в гостях).





Между этими встречами «Астана» победила в чемпионате Казахстана «Актобе» (3:2) на выезде, и с 44 очками после 22-х туров занимает 3-е место в турнирной таблице. Разница мячей 41-20.







БАТЭ



Борисовский клуб на старте квалификации Лиги чемпионов прошел польский Пяст, на своем поле сыграв вничью 1:1, а на выезде победив 2:1.









А вот в следующем раунде белорусы не справились с норвежским «Русенборгом», победив дома 2:1, но проиграв на выезде 0:2.





В третьем раунде отбора Лиги Европы БАТЭ одолел боснийский клуб «Сараево», победив на выезде 2:1 и победив на своем поле 0:0.





Календарь и таблица Лиги Европы





Между этими матчами БАТЭ разгромил «Энергетик-БГУ» (4:1) в домашнем матче чемпионата Белоруссии, где с 40 очками после 16 туров борисовчане идут на 2-м месте. Разница мячей 32-7.







Прогноз



На победу «Астаны» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат — 3,30, а на успех БАТЭ — 4,60.









Обе команды лучше играют на своем поле, но прогнозируем, что борисовский клуб способен не проиграть в Нур-Султане.









Вряд ли матч будет результативным, БАТЭ мало пропускает, не исключено что исход встречи решит один мяч или голов забито не будет. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,65.



«Астана» — «БАТЭ». Прогноз на матч 22 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

В финале квалификации Лиги Европы, который пройдет 22 августа, жребий свел двух чемпионов бывших республик СССР, а наши эксперты подготовили прогноз на матч «Астаны» и БАТЭ.

Астана

«Астана» уверенно выиграла минувший чемпионат Казахстана и сумела опередить на 15 очков ближайшего преследователя. В текущем сезоне столичный клуб расположился на третьей строчке, уступая первому «Кайрату» три балла, добыв 14 побед и две мировые.

«Сине-желтые» стартовали в сезоне еврокубков с Лиги чемпионов, где проиграли «Клужу», а в Лиге Европы выбили из розыгрыша сначала «Санта-Коломну», а затем «Валлетту», на что мы дали правильный прогноз.

Астана — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Астана — БАТЭ. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Астана — БАТЭ состоится в четверг 22 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Астана Арена. На этой неделе пройдут первые матчи отборочного плей-офф Лиги Европы. Стадия начнется с поединка между Астаной и БАТЭ. Букмекеры в первой их встрече ставят на казахстанский клуб, оценив вероятность его победы чуть выше 50%.

Астана начинала сезон в Лиге чемпионов, но проиграла в первом же отборочном раунде — румынскому Клужу (победа 1:0 дома и поражение 1:3 на выезде). В Лиге Европы на предыдущих стадиях Астана прошла Санта-Колому и Валетту, одержав три победы в четырех матчах. В прошлом сезоне она играла на групповой стадии Лиги Европы и в квартете с Ренном, киевским Динамо и Яблонцем набрала восемь очков, чего для выхода в плей-офф оказалось недостаточно. За 11 последних матчей в Лиге Европы Астана одержала шесть побед и потерпела всего два поражения. А на своем поле в этом турнире она выиграла пять из шести последних матчей, проиграв лишь раз, и ни в одном поединке не пропускала больше одного мяча.

БАТЭ, как и Астана, начинал сезон в Лиге чемпионов и прошел там только одного соперника — польский Пяст, после чего уступил по сумме двух встреч Русенборгу. В Лиге Европы в третьем отборочном раунде белорусы обыграли Сараево — победа 2:1 на выезде и нулевая ничья дома. В прошлом сезоне БАТЭ на групповой стадии Лиги Европы в квартете с Челси, ПАОК и Видеотоном набрал девять очков и прошел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил лондонскому Арсеналу — победа 1:0 дома и поражение 0:3 на выезде. В 2016 году Астана и БАТЭ уже играли друг с другом в отборочном плей-офф Лиги Европы. Тогда в Казахстане хозяева победили со счетом 2:0, а в ответной встрече была зафиксирована ничья 2:2. Сейчас, как считают эксперты сайта , шансы БАТЭ занижены и он как минимум не проиграет Астане. Выгодной будет ставка на победу гостей с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Астана — БАТЭ:

Победа Астаны — 1.90, ничья — 3.44, победа БАТЭ — 4.33.

Астана — БАТЭ. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа БАТЭ с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Астаны 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш БАТЭ с форой (+0.5) принимаются с котировкой 1.87.

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