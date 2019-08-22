Прогноз на матч «Слован» – ПАОК (22.08.2019)

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Слован Братислава — ПАОК (22.08.19)

Слован Братислава

Клуб Слован после своего, не побоюсь этого слова, дурацкого вылета из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА от скромной черногорской Сутьески (1:1, 1:2), затем полностью оперился уже в евротурнире рангом ниже, то есть Лиге Европы. Где братиславцы сумели пройти два отборочных раунда, прогнав с дороги к групповому раунду сначала косовский флагман Фероникели (2:1, 2:0), а затем и достаточно крепкого чемпиона Ирландии ФК Дандолк (3:1, 1:0). Продемонстрировав при всём при этом, как мы видим, дюжие возможности своего нападения, а также временные помутнения в линии собственной обороны.

Ну и вот последним препятствием в борьбе за попадание в группу ЛЕ для Слована стал куда более серьёзный, чем прошлые оппоненты, греческий ПАОК. В столкновении с которым словаки должны уже по настоящему доказать свою еврокубковую компетентность, опираясь при этом на всё более входящую в кураж личную атакующую линию!

ПАОК

Что касается ПАОКа, то он, скорее всего, многим запомнился по прошлой международной двухматчевой тяжбе с голландским Аяксом под флагом кастинга ЛЧ. Где «чёрно-белые» устроили настоящую голевую перестрелку с легендарными «аяксидами», порадовав нейтральных зрителей сначала боевой ничьей на Тумбе (2:2), а затем зрелищным и интригующим спаррингом в Амстердаме (поражение 2:3)…В которых, как прекрасно заметно даже невооружённым взглядом, в корне проявились как наступательный потенциал «орлов», так и их недостатки оборонительного свойства.

Прогноз

Предлагаю в данном противостоянии не стараться найти фаворита, а поставить в нём на стандартный обмен забитыми мячами за чрезвычайно приятный коэффициент!

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Слован Братислава — ПАОК состоится в четверг 22 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Народный. В этой паре явным фаворитом является ПАОК и в отдельно взятой первой встрече букмекеры также ставят на него, оценив вероятность победы греков чуть ниже 50%. Сезон он начинал в Лиге чемпионов, но проиграл по сумме двух встреч Аяксу и отправился в турнир рангом ниже. В прошлом сезоне ПАОК дошел до групповой стадии Лиги Европы, но в квартете с Челси, Видеотоном и БАТЭ набрал лишь три очка, потерпев пять поражений. Кстати, сейчас продолжается его безничейная серия в турнире, насчитывающая девять матчей — три победы и шесть поражений. В гостях ПАОК выиграл только один из шести предыдущих поединков Лиги Европы, проиграв три раза. При этом в каждом проигранном матче он оставался без забитых голов.

Слован в выходные разгромил на выезде Середь в матче чемпионата Словакии со счетом 4:0. Это была его девятая подряд победа. В этом сезоне братиславский клуб провел 11 официальных матчей и пока не проиграл ни разу. Как и ПАОК, он начинал сезон в Лиге чемпионов, но проиграл там по пенальти Сутьеске в первом же отборочном раунде. В Лиге Европы он прошел Феронкели и Дандолк, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 8:2. Также, как и ПАОК, Слован давно не играет в Лиге Европы вничью — 15 матчей подряд, выиграв десять из них и проиграв пять остальных. У себя дома он выиграл пять предыдущих матчей турнира, забив в них 15 голов и пропустив лишь три. На фоне такой статистики аналитики сайта считают, что шансы Слована в поединке с ПАОК недооценены и он не только не проиграет, но и может одержать в этой встрече победу. В данном случае можно поставить на выигрыш Слована с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Слован Братислава — ПАОК:

Победа Слована — 3.44, ничья — 3.31, победа ПАОК — 2.19.

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Слована с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой ПАОК 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Слована с форой (0) можно с котировкой 2.59.

«Слован» постарается не проиграть на своем поле

«Слован»

22 августа стадион «Тегельне поле» в Братиславе примет матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Слованом» и ПАОКОм. Команды начнут играть в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Изначально «Слован» стартовал с Лиги чемпионов. Однако в первом же квалификационном раунде команда уступила дорогу «Сутьеске» — 1:1 и 2:1.





В ЛЕ клуб сначала справился с «Фероникели» (2:1 и 0:2), а затем попал на ирландский «Дандолк». Там у хозяев тоже особых проблем не возникло. Они выиграли дома со счетом 1:0, а на выезде добились победного результата 1:3.









Все прогнозы на Лигу Европы





На данный момент «Слован» имеет 9-матвевую победную серию. Особенно ярко «небесно-голубые» сморятся в чемпионате Словакии. К примеру, в прошлый раз «короли Братиславы» обыграли «Середь» со счетом 0:4.





В последних 9 играх клуб забивал сопернику в среднем 2-3 гола. Также футболисты Мартина Шевела выиграли 6 из 7 прошлых поединков Лиги Европы.







ПАОК



ПАОКу тоже не повезло. Клуб вылетел из квалификационной стадии ЛЧ, проиграв «Аяксу», хотя борьбу «аяксидам» греки навязали знатную — 2:2 дома и поражение 3:2 на выезде.









Минусом является то, что «черно-белые» провели лишь два официальных матча в новом сезоне. В этом плане своему сопернику команда уступает.





Если смотреть и на товарищеские встречи, то последнее поражение от «Аякса» стало первым за 9 выступлений коллектива. Хотя в ЛЕ команда из Греции проиграла 6 из 7 матчей.









В любом случае «двухглавые орлы Севера» способны навязать борьбу словакам.







Прогноз



Именно ПАОК является фаворитом матча — 4.20 и 1.92 соответственно. На ничью дают 3.40.





Это неспроста. Греческий клуб действительно продемонстрировал хороший футбол в противостоянии с «Аяксом». Подопечные Абела Феррейры показали, что с атакой у них дела обстоят хорошо. Кроме того, коллектив умело выходил из обороны, проводя опасные контратаки.









В любом случае «Слован» повел больше официальных матчей, так что хозяева уже должны набрать хорошую форму. Ставим на то, что они не проиграют на своем поле. Коэффициент составляет 1.88.



Прогноз на матч «Слован» – ПАОК (22.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция).

22.08.2019, Стадион: «Тегельне поле» (Братислава), 21:45 (МСК).

1-й матч.

ПАОК Ивана Саввиди вновь не сумел пробиться групповой этап Лиги чемпионов. Разберёмся, происходит ли это от того, что в еврокубковых матчах, как в общем-то и в Греции, нельзя выбегать на поле с огнестрельным оружием, а заодно рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч решающего раунда квалификации Лиги Европы между ПАОК и братиславским «Слованом».

«Слован»: даже со слабыми командами бывают трудности

«Слован» в этом сезоне обидно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в равном противостоянии черногорской «Сутьеске». Если словацкий гранд хочет пробиться в элиту европейского футбола, или хотя бы приблизиться к ней, таких соперников, как «Сутьеска», безусловно, нужно проходить.

В Лиге Европы всё намного проще. «Слован» выиграл все 4 игры, сломив сопротивление «Фероникели» из Косово и ирландского «Дандолка». Соперники, однако, были не чета предстоящему, ПАОКу. Ставить на «Слован» в игре с греками, по крайней мере, весьма опасно…

ПАОК: опять без Лиги чемпионов

Греческий ПАОК вот уже который год пытается пробиться в финальную стадию главного европейского футбольного турнира. Пока, однако, получается более-менее успешно только в Лиге Европы, где ПАОК в последние годы является частым гостем групповых стадий.

В прошлом сезоне греков на пути к финальному турниру ЛЧ остановила «Бенфика». В этом году не повезло с «Аяксом». Посмотрим, как далеко пройдёт ПАОК в Лиге Европы, каковы здесь прогнозы и ставки?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Как не рассуждай, с какой стороны не заходи, а класс команд здесь ряд ли сопоставим. Скорей всего, ПАОК решит все вопросы уже в первой игре – вот прогноз. А ставка – ПАОК забьёт 2 гола или больше за коэффициент 2,22 от





Прогноз редакции на матч Слован Братислава — ПАОК



“Слован” и ПАОК встретятся в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа на стадионе “Тегельне Поле” в Братиславе. Хозяева прошли два квалификационных раунда, обыграв “Фероникели” из Косово со счетом 2:1 и 2:0. А также ирландский “Дандолк” 1:0 и 3:1. Футболисты Мартина Шевела без особых напрягов оказались в шаге от группового этапа. Гости при этом чуть не стали создателями главной летней сенсации в противостоянии с “Аяксом”. Греки были в шаге от того, чтобы выбить главное открытие прошлого европейского сезона уже летом из Лиги чемпионов, но в итоге не смогли этого сделать и сами оказались в турнире рангом ниже (2:2 и 2:3).

Ориентировочные составы на матч “Слован” — ПАОК

“Слован”: (4-4-2) Грейф — Абена, Медведев, Вернон, Божиков — Любичич, Кампс, Хольман, Даниэль — Шпорар, Чаврич

Не сыграют: —

ПАОК: (4-4-2) Пасхалакис — Матос, Варела, Креспо, Яннулис — Лео, Эль-Каддури, Эсити, Бисесвар — Пелькас, Акпом

Не сыграют: Маурисио, Вернблум, Виейринья

Прогноз на матч “Слован” — ПАОК

ПАОК, можно сказать, показал товар лицом в играх с “Аяксом”. Команда билась, была достойна прохода дальше, но получилось так как получилось. И тут вопрос, ударит ли это по психологии футболистов и смогут ли они настроиться на “Слован”. Словаки просто обязаны учитывать этот фактор и выжимать из домашней встречи все, что только можно. Потому что разве что хороший задел может помочь выстоять в Греции и пройти дальше в групповой этап. Поставим на ничью, на которую “Париматч” любезно предоставляет нам коэффициент 3,25.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить



Читайте также: