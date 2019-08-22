«Брага» — «Спартак». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз, ставки и коэффициенты Брага — Спартак Москва (22.08.19)

Брага — Спартак 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В еврокубки «Брага» попала после того, как заняла 4-е место в минувшем чемпионате Португалии. Свой турнирный путь в ЛЕ команда начала с прошлой стадии, в которой переиграла датский «Брондбю». «Спартак» занял 5-е место в национальном первенстве. В предыдущем раунде москвичи выбили из турнира швейцарский «Тун».

О матче

Хозяева 5-й сезон подряд участвуют в ЛЕ. Лишь раз «Брага» не смогла добраться до группового этапа. Российский клуб 4-й год кряду попадает в ЛЕ. Также как и португальцы, «Спартак» лишь раз не смог преодолеть квалификационную стадию турнира. Фаворитом этой встречи букмекеры считают команду Рикарду Са Пинту. Котировки на их победу находятся в районе 1,9. Поставить на «викторию» спартаковцев можно с кэфом около 4,2. Ставку на выход команды Олега Кононова в групповой этап можно заиграть с коэффициентом порядка 2,2.

Статистика для ставок

В 4 последних матчах «Браги» в ЛЕ португальцы неизменно и забивали, и пропускали. В 4 из 5 предыдущих встреч «Спартака» в ЛЕ отличались обе команды. При таких раскладах интересно выглядит ставка на то, что и в предстоящем поединке забьют оба клуба. Такое пари букмекеры оценивают кэфом примерно 1,8.

Португальцы забивают уже в 5 матчах ЛЕ кряду. Россияне, наоборот, в ЛЕ не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности 5 игр подряд. Поставить на гол хозяев можно примерно за 1,2.

Продолжая тему высокой результативности, можно рассмотреть и пари на гол гостей. «Брага» в ЛЕ пропускает 4 игры подряд. В то время как «Спартак» поражал ворота соперника в 4 из 5 последних матчей в этом турнире. Котировки на гол гостей располагаются в районе 1,5.

Выезд «Спартака» в Португалию не закончится «всухую»

«Брага»

В четверг, 22 августа, в рамках матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, португальская «Брага» на своем поле примет московский «Спартак». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на



Португальский клуб в отборе Лиги Европы стартовал с 3-го раунда, на выезде вырвав победу у «Брондбю». Португальцы повели 2:0, дважды пропустили и забили два мяча на последних минутах.





Затем, в рамках португальской высшей лиги «Брага» дома победила «Морейренсе» (3:1). Забив три мяча, подопечные Рикарду Са Пинту не удержали сухой счет, пропустив на последних минутах.









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В ответном матче с «Брондбю» португальский клуб на своем поле победил со счетом 3:1, вновь забив три мяча (два до перерыва и один после) и пропустив на последних минутах.









В последнем матче «Брага» на выезде уступила «Спортингу» (1:2), дважды пропустив до перерыва и отквитав один мяч в середине второго тайма.







«Спартак»



В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем 3-го раунда с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.









Затем, в рамках 5-го тура чемпионата России «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), дважды забив до перерыва.





В ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили 2:1.



«Спартак» быстро пропустил в первом тайме, но после перерыва сумел отыграться и повести.





Календарь и таблица Лиги Европы





В последнем матче спартаковцы одержали победу в столичном дерби с ЦСКА (2:1). Уступая по игре в первом тайме, после перерыва красно-белые сумели открыть счет, а когда пропустили, не развалились и вновь повели.









«Спартак» с 11 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.65, победа «Спартака» — 5.0, ничья в основное время — 3.90.









Португальский клуб выглядит фаворитом на своем поле, прогнозируем, что «Спартаку» не удастся увезти домой победу.









В трех из четырех последних матчей «Брага» забивала в первом тайме, как правило не один раз. Прогнозируем, что португальцы огорчат «Спартак» до перерыва.









«Брага»не может удержать свои ворота сухими в концовке последних матчах, так что «Спартак» получит свой шанс, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.90.





Брага — Спартак Москва: ставим на хозяев

Брага — Спартак Москва: ставим на хозяев

20.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Португальская Брага и Московский Спартак. Эта встреча пройдет в Браге на стадионе «Городской» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:45 по московскому времени.

П1 (1.69) Х (4.10) П2 (4.64) Брага Спартак Москва Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Городской стадион». Брага. 22.08.2019 21:45



Ориентировочные составы на матч Брага — Спартак Москва

Брага : Тьяго Са; Виана, Силва, Секеира, Фигуейрас; Хорта, Франсерджио, Ксадас, Хорта; Эдуардо, Хассан. Спартак Москва : Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Рассказов; Гулиев, Бакаев, Тиль, Зобнин, Шюрле; Понсе.



История личных встреч

История личных встреч между Брагой и Московским Спартаком еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Брага стартовала в квалификации Лиги Европы с прошлом раунда, где её соперником стал Датский Брённбю. Португальцы не испытали абсолютно никаких проблем и обыграли своего оппонента сначала на выезде со счетом 4:2, а затем с результатом 3:1 и дома. В этом сезоне Брага демонстрирует очень атакующий футбол, который приносит большое количество забитых мячей. Но, при этом, Португальцы часто забывают об обороне и достаточно много пропускают. Вот только, атака Браги превосходит оборону этой команды по уровню.

Что касается Московского Спартака, то он в прошлом раунде квалификации встречался с Швейцарским Туном. Подопечные Олега Кононова победили на классе со счетом 5:3 по сумме двух матчей, но их дальнейшие перспективы не особо понятны. В минувший понедельник красно-белые потеряли очень много сил в дерби против ЦСКА и вряд ли успеют полностью восстановиться к игре против Браги. Тем не менее, Спартак также демонстрирует весьма результативный футбол и вполне может оформить свой гол в Португалии.

Прогноз: Брага задавит своего оппонента. Но удержать свои ворота сухими хозяевам не удастся.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов проходил в четырех предыдущих поединках с участиями Браги и Спартака. Брага победила в 4 из 5 предыдущих домашних поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Брага — Спартак Москва, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Брага — Спартак Москва Ставка: Победа Браги (П1) Коэфф: 1.69 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Брага — Спартак Москва Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.96 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Брага» — «Спартак». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги Европы, плей-офф, первый матч.

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

Стадион: «AXA — Мунисипал-ди-Брага». Брага, Португалия

22.08.2019. 21:45 МСК

Судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)

«Брага» в родных стенах встретится с московским «Спартаком» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Португальский клуб в преддверии игры с «народной командой» неудачно отправился в гости к лиссабонскому «Спортингу». Команда Олега Кононова добилась важной победы в матче с принципиальным соперником ЦСКА. Что же ожидать от предстоящего противостояния «оружейников» с красно-белыми?

«Брага»: клуб потерпел неудачу в Примейре-лиге

Португальский клуб начал европейскую кампанию с третьего квалификационного раунда, где его соперником был «Брондбю» из Дании. «Брага» под руководством Рикарду Са Пинту доминировала над соперником по количеству опасных моментов в обоих матчах и лучше использовала свои возможности. По сумме двух встреч «Брага» уверенно переиграла датскую команду со счётом 7:3. Са Пинту в этих матчах выбрал атакующую модель с тремя форвардами – 4-3-3.

Следует отметить, что во время предсезонного турне «Брага» не показала лучшую игру. Команда провела восемь товарищеских встреч, в которых одержала лишь четыре победы. Соперниками «оружейников» были команды более низкого класса:

«Оливейренсе» – 4:1;

«Портимоненсе» – 1:0;

«Миллуолл» – 2:1;

«Варзим» – 5:1;

«Маритиму» – 0:0;

«Лилль» – 0:2;

«Монако» – 0:0;

«Тондела» – 2:2.

В рамках португальского чемпионата «Брага» в первом туре на своей арене нанесла поражение «Морейренсе» со счётом 3:1. Подопечные Рикарду Са Пинту заряжены в атаке и много бьют по воротам. Во втором туре Примейры-лиги «оружейники» в гостях проиграли «Спортингу» — 1:2. Если учитывать матчи чемпионата Португалии и встречи с «Брондбю», то в среднем за игру подопечные Са Пинту наносят 16,5 удара и много владеют мячом, атакуя через фланги. «Брага» постарается надавить на крайних защитников «Спартака».

«Спартак»: непредсказуемый коллектив Олега Кононова

После нескольких неудач и массы критики в свой адрес московский клуб показывает неплохие результаты в последнее время. До выезда в Португалию «народная команда» добилась четырёх побед подряд. «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретился с «Туном» из Швейцарии. На выезде прекрасную игру показал талантливый полузащитник Зелимхан Бакаев, оформивший дубль. В начале второго тайма спартаковцы выключились из игры и позволили сопернику сравнять счёт. Несмотря на это, клуб переиграл соперника на его поле. Далее красно-белые нанесли поражение швейцарской команде на «Открытие Арене» — 3:1.

«Спартак» исправил положение в российской Премьер-лиге. Команда Олега Кононова удачно сыграла в Грозном, обыграв местный «Ахмат» со счётом 3:1. После этой игры «Спартак» ждало серьёзное противостояние с ЦСКА в шестом туре Премьер-лиги. В московском дерби снова проявилась одна из главных проблем «народной команды» – слабая игра в первом тайме.

Следует отметить, что после перерыва «Спартак» заметно прибавил и смог дожать армейцев. Великолепную игру в атаке показал защитник Самюэль Жиго, который стал автором дубля. Спартаковцы постепенно набирают форму и на стороне московского клуба есть одно интересное преимущество: на данной стадии сложно анализировать выступления красно-белых с учётом серьёзного обновления состава. Это может стать козырем в матчах с португальской «Брагой». После шести матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 11 очков, клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице. От лидера питерского «Зенита» «народная команда» теперь отстаёт лишь на три очка.

«Брага» — «Спартак»: ситуация с травмированными футболистами

Рикарду Са Пинту в предстоящей встрече со «Спартаком» не сможет рассчитывать на помощь защитника Рауля Сильвы. Под вопросом участие в матче полузащитника Андре Орты. В московском клубе нет проблем с травмированными игроками.

«Брага» — «Спартак»: ориентировочные составы команд

Состав «Браги»: Матеус, Эшгайю, Виана, Пабло, Секейра, Новайш, Франсержио, Клаудемир, Эдуардо, Рикарду Орта, Хассан.

Состав «Спартака»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Зобнин, Тиль, Гулиев, Бакаев, Ларссон, Шюррле.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Брага» — «Спартак»

Нас ожидает упорная борьба в первом матче между «Брагой» и московским «Спартаком». Команды проведут первый личный матч. Скорее всего, Олег Кононов не поставит в основу Эсекьеля Понсе. На острие атаки, возможно, будет выступать Андре Шюррле. Немецкий футболист уже начинает оправдывать вложенные средства в его трансфер. Шюррле и Бакаев могут сделать разницу на поле соперника. На предстоящую встречу предлагаем взять следующие линии.

ТБ 2,5 с коэффициентом 1,95 в



Прогноз на

матч

«Брага» – «Спартак» 22 августа

Суперпринципиальная встреча российского и португальского клубов в битве за выход в групповой этап Лиги Европы.

Прогноз

«Спартак» восстал из пепла. Сколько бы болельщики и специалисты не лили помоев на команду в начале сезона, сейчас москвичи смотрятся очень достойно. На их счету уже четыре победы подряд, в том числе над ЦСКА в последнем туре РПЛ (2:1). Успех в дерби должен стать основополагающим – на волне позитива и веры в себя спартаковцы способны на очень многое.

#СпартакЦСКА Жиго делает дубль и повторяет празднование гола pic.twitter.com/RsED27FmaJ — СЭ Спартак (@spartak_se) August 19, 2019

Успешное выступление в прошлом раунде ЛЕ против «Туна» – еще одно доказательство, что красно-белые не только поднимаются, но и хотят побороться за все трофеи сразу. Хотя соперник изо всех сил держался за шанс пройти дальше и был в одном забитом мяче от выполнения задачи, «Спартак» не только не испугался, но и технично погасил швейцарцев двумя мячами. Теперь за выход в групповой этап спартаковцы сразятся с «Брагой» – четвертой по силе команды Португалии. Это будет важнейшая во всех смыслах встреча: во-первых, на кону еврокубковый сезон, деньги и статус; во-вторых, очки в таблицу коэффициентов УЕФА, где Португалия семимильными шагами настигает Россию и может потеснить её с пятого места.

Обе команды понимают важность встречи, поэтому подойдут к ней максимально заряженными и мотивированными. «Брага» неплохо смотрелась в предсезонных матчах, легко прошла на предыдущей стадии «Брондбю» (7:3 по сумме), но в уикенд проиграла важный матч чемпионата «Спортингу» (1:2), хотя действовала солиднее «львов».