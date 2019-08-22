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«Эспаньол» — «Заря». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Эспаньол» – «Заря». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.

«Эспаньол» – «Заря»

Барселона. Стадион: «Корнелья-Эль Прат». 22.08.2019. 22:00 (МСК)

Луганской «Заре» очень не повезло со жребием в решающем раунде плей-офф. На очереди грозный оппонент из Испании – «Эспаньол». Сумеет ли «Заря» что-то противопоставить каталонцам на «Корнелье Эль-Прат» или жребий все за них решил? Мы считаем, что «Заря» обречена на провал.

Форма «Эспаньола»

«Эспаньол» начал свою еврокампанию со 2-го квалификационного раунда, где «попугаям» на пути попадались такие команды, как «Стьярнан» (7:1) из Исландии и швейцарский «Люцерн» (6:0). «Эспаньол» всерьез нацелен на попадание в групповой этап второго по значимости еврокубка. В прошлые выходные в Испании стартовал новый сезон. «Эспаньол» на своем поле принимал «Севилью» и закономерно влетел андалусийцам со счетом 0:2. Причем Давида Гальего выпустил на матч всех сильнейших игроков. Таким образом Гальего дает понять, что «Эспаньол» без проблем пройдет «Зарю». Плюс в разнице в классе у них огромная, что может позволить «Эспаньолу» пройти «Зарю» с запасом.

Форма «Зари»

«Заря» начала свою еврокампанию так же со 2-го квалификационного раунда, где луганчанам противостояла черногорская «Будучность» (4:1) и болгарская ЦСКА, с которой «Заре» пришлось попотеть. Первый матч в Софии завершился вничью 1:1, а ответный матч в Запорожье завершился трудовой победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 89-й минуте. А тем временем в Украине было сыграно 4 тура и «Заря» занимает высокое для себя второе место. Правда, помимо «Зари», у которой 7 очков после 4 игр, те же 7 очков на счету «Десны» и «Колоса». Плюс «Заря» потерпела домашнее поражение от «Александрии» со счетом 1:2. Причем Виктор Скрипник сделал только 3 замены по сравнению с ответным матчем против ЦСКА. Если в случае с «Эспаньолом» выход всех сильнейших игроков можно объяснить наличием класса, то в случае с «Зарей» это говорит о короткой скамейке. Поэтому «Заре» будет очень тяжело в этом противостоянии не только с тактической, но и с физической точки зрения.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Эспаньол» считается заведомым фаворитом пары, что за выход этой команды в групповую стадию букмекерские конторы дают невысокий коэффициент порядка 1,13. Учитывая, как уверенно на классе «Эспаньол» разбирался со своими соперниками в квалификации, мы уверены в том, что «Заря» не станет исключением для «Эспаньола». БК





Эспаньол — Заря: победа хозяев на классе

Эспаньол — Заря: победа хозяев на классе

20.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Испанский Эспаньол и Украинская Заря. Эта встреча пройдет в Барселоне на стадионе «РДЦЕ» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (1.31) Х (5.60) П2 (9.20) Эспаньол Заря Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «РДЦЕ». Барселона. 22.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Заря

Эспаньол : Лопес; Росельо, Мармоль, Бернардо, Пипа; Варгас, Дардер, Итурраспе, Гранеро: У Лэй, Бонилья. Заря : Шевченко; Тимчук, Литвин, Чеберко, Михайличенко; Силас, Чайковский, Караваев, Лунёв, Хомченковский; Будковский.



История личных встреч

История личных встреч между Эспаньолом и Зарей еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Эспаньол стартовал в квалификации Лиги Европы с раунда четвертьфиналов. На своем пути к финалу каталонцы выбили с турнира Исландский Стьярнан со счетом 7:1 по сумме двух матчей и Швейцарский Люцерн со счетом 6:0. Такие результаты показывают, что Эспаньол не имеет абсолютно никаких проблем в атаке. Заря не сильно превосходит в классе тот же Люцерн, а значит, Испанцы вполне могут разгромить своего соперника и в этом противостоянии.

Сама Заря на своем пути к этому матчу обыграла Будучность из Подгорицы со счетом 4:1 и Софийский ЦСКА с результатом 2:1. Однако, если на своем поле Заря еще способна показать достойный футбол, то в столице Каталонии ее ждет тяжелое поражение. В гостях Луганский клуб часто испытывает большие проблемы, особенно, если соперник сильно превосходит в классе. Оборона Зари не отличается стабильностью и надеяться на нее точно нельзя.

Прогноз: Эспаньол не оставит гостям никакого шанса. Заре не удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

Заря победила только в 2 из 9 последних гостевых поединков. Эспаньол оставил свои ворота сухими в 4 из 5 предыдущих домашних поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Эспаньол — Заря, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Заря Ставка: Победа Эспаньола с форой (-1) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Заря Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.85 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Эспаньол» — «Заря» 22 августа

22 августа в 22:00 (мск) в Барселоне состоится первый матч квалификации Лиги Европы.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Заря»

Испанцы прошли первые два раунда квалификации с общим счётом 13:1. В чемпионате начали с поражения 0:2 от «Севильи», но явно экономили силы именно на «Зарю», поскольку выход в групповой этап еврокубка — основная задача, сулящая клубу хорошие деньги.

Состав у «Эспаньола» более чем приличный по меркам скромной «Зари»: парней уровня Варгаса, Санчеса, Налдо и Феррейры у приезжей команды нет даже близко. Украинцам нужно надеяться только на оборону и стоять стеной, как они это делали против «Софии». Болгары много атаковали, постоянно владели мячом и создали на порядок больше моментов, однако «Заря» строила пять уровней подстраховки и тупо выносила.