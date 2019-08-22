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«Эспаньол» — «Заря». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Эспаньол» – «Заря». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч
Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.
«Эспаньол» – «Заря»
Барселона. Стадион: «Корнелья-Эль Прат». 22.08.2019. 22:00 (МСК)
Луганской «Заре» очень не повезло со жребием в решающем раунде плей-офф. На очереди грозный оппонент из Испании – «Эспаньол». Сумеет ли «Заря» что-то противопоставить каталонцам на «Корнелье Эль-Прат» или жребий все за них решил? Мы считаем, что «Заря» обречена на провал.
Форма «Эспаньола»
«Эспаньол» начал свою еврокампанию со 2-го квалификационного раунда, где «попугаям» на пути попадались такие команды, как «Стьярнан» (7:1) из Исландии и швейцарский «Люцерн» (6:0). «Эспаньол» всерьез нацелен на попадание в групповой этап второго по значимости еврокубка. В прошлые выходные в Испании стартовал новый сезон. «Эспаньол» на своем поле принимал «Севилью» и закономерно влетел андалусийцам со счетом 0:2. Причем Давида Гальего выпустил на матч всех сильнейших игроков. Таким образом Гальего дает понять, что «Эспаньол» без проблем пройдет «Зарю». Плюс в разнице в классе у них огромная, что может позволить «Эспаньолу» пройти «Зарю» с запасом.
Форма «Зари»
«Заря» начала свою еврокампанию так же со 2-го квалификационного раунда, где луганчанам противостояла черногорская «Будучность» (4:1) и болгарская ЦСКА, с которой «Заре» пришлось попотеть. Первый матч в Софии завершился вничью 1:1, а ответный матч в Запорожье завершился трудовой победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 89-й минуте. А тем временем в Украине было сыграно 4 тура и «Заря» занимает высокое для себя второе место. Правда, помимо «Зари», у которой 7 очков после 4 игр, те же 7 очков на счету «Десны» и «Колоса». Плюс «Заря» потерпела домашнее поражение от «Александрии» со счетом 1:2. Причем Виктор Скрипник сделал только 3 замены по сравнению с ответным матчем против ЦСКА. Если в случае с «Эспаньолом» выход всех сильнейших игроков можно объяснить наличием класса, то в случае с «Зарей» это говорит о короткой скамейке. Поэтому «Заре» будет очень тяжело в этом противостоянии не только с тактической, но и с физической точки зрения.
Коэффициенты букмекерских контор на матч
Ставки и прогнозы
«Эспаньол» считается заведомым фаворитом пары, что за выход этой команды в групповую стадию букмекерские конторы дают невысокий коэффициент порядка 1,13. Учитывая, как уверенно на классе «Эспаньол» разбирался со своими соперниками в квалификации, мы уверены в том, что «Заря» не станет исключением для «Эспаньола». БК
Эспаньол — Заря: победа хозяев на классе
Эспаньол — Заря: победа хозяев на классе
20.08.2019 19 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Петр Назич
Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Испанский Эспаньол и Украинская Заря. Эта встреча пройдет в Барселоне на стадионе «РДЦЕ» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.
П1 (1.31) Х (5.60) П2 (9.20) Эспаньол Заря Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «РДЦЕ». Барселона. 22.08.2019 22:00
История личных встреч между Эспаньолом и Зарей еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
Эспаньол стартовал в квалификации Лиги Европы с раунда четвертьфиналов. На своем пути к финалу каталонцы выбили с турнира Исландский Стьярнан со счетом 7:1 по сумме двух матчей и Швейцарский Люцерн со счетом 6:0. Такие результаты показывают, что Эспаньол не имеет абсолютно никаких проблем в атаке. Заря не сильно превосходит в классе тот же Люцерн, а значит, Испанцы вполне могут разгромить своего соперника и в этом противостоянии.
Сама Заря на своем пути к этому матчу обыграла Будучность из Подгорицы со счетом 4:1 и Софийский ЦСКА с результатом 2:1. Однако, если на своем поле Заря еще способна показать достойный футбол, то в столице Каталонии ее ждет тяжелое поражение. В гостях Луганский клуб часто испытывает большие проблемы, особенно, если соперник сильно превосходит в классе. Оборона Зари не отличается стабильностью и надеяться на нее точно нельзя.
Прогноз: Эспаньол не оставит гостям никакого шанса. Заре не удастся даже отличиться.
Интересные факты перед матчем
Заря победила только в 2 из 9 последних гостевых поединков.
Эспаньол оставил свои ворота сухими в 4 из 5 предыдущих домашних поединков.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Эспаньол — Заря, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Заря Ставка: Победа Эспаньола с форой (-1) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Заря Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.85 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Прогноз на
матч «Эспаньол» — «Заря» 22 августа
22 августа в 22:00 (мск) в Барселоне состоится первый матч квалификации Лиги Европы.
Прогноз на матч «Эспаньол» — «Заря»
Испанцы прошли первые два раунда квалификации с общим счётом 13:1. В чемпионате начали с поражения 0:2 от «Севильи», но явно экономили силы именно на «Зарю», поскольку выход в групповой этап еврокубка — основная задача, сулящая клубу хорошие деньги.
Состав у «Эспаньола» более чем приличный по меркам скромной «Зари»: парней уровня Варгаса, Санчеса, Налдо и Феррейры у приезжей команды нет даже близко. Украинцам нужно надеяться только на оборону и стоять стеной, как они это делали против «Софии». Болгары много атаковали, постоянно владели мячом и создали на порядок больше моментов, однако «Заря» строила пять уровней подстраховки и тупо выносила.
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— RadarNATO
Прогноз редакции на матч Эспаньол — Заря
22 августа в солнечной Барселоне на стадионе “RCDE — Корнелья-Эль Прат” в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы “Эспаньол” сыграет против украинской “Зари” из Луганска. Хозяева ураганом прошлись по двум квалификационным раундам, одолев исландский “Стьярнан” (4:0 и 3:1) и швейцарский “Люцерн” (3:0 и 3:0). Без шансов для соперников. Гости также пронеслись через два квалификационных раунда, но не таким диким ветром — три победы и все же одна ничья. Досталось черногорской “Будучности” (3:1 и 1:0) и болгарскому ЦСКА (1:1 и 1:0). Остановиться в шаге от группового этапа будет трагедией для обеих команд.
Ориентировочные составы на матч “Эспаньол” — “Заря”
Если бы нам нужно было спрогнозировать итоговый результат противостояния этой пары, без единого вопроса мы бы указали на испанскую команду. А вот локально по первому матчу будет чуть сложнее. “Эспаньол” может сыграть на энергосберегающем режиме, сильно не форсируя события и больше времени уделять защите своих ворот, чем нападению на противоположные. Хоть барселонцы и показывают в основном атакующий футбол, и играть им дома, “Заря” будет посерьезнее, чем предыдущие соперники. И они наверняка всеми силами будут добиваться такого нужного гола на выезде. Не будем сильно гадать и поставим на ничью. “Париматч” на такой результат дает лакомый коэффициент 5,4.
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Эспаньол
Эспаньол в этом сезоне пробует свои силы в Еврокубках, посмотрим, что из этого выйдет. В первом туре испанской Ла Лиги каталонская команда проиграла на своем поле Севилье со счетом 0-2, сейчас есть отличный шанс отыграться перед болельщиками, к тому же, соперник намного ниже уровнем. Прошлые раунды квалификации Эспаньол проводил очень просто, выигрывая, как правило, оба поединка — и дома, и в гостях. Как мне кажется, в домашнем поединке против Зари главная задача Эспаньола — обеспечить себе преимущество, чтобы во втором матче можно было использовать ротацию. Уверен, что более мастеровитый Эспаньол, проведший прошлый сезон невероятно сильно, сможет в этом матче победить с разницей, как минимум, в два мяча…
Заря Луганск
Заря — представитель украинского футбола. Луганская команда в квалификации прошла Будучность и ЦСКА Софию. В крайнем туре Заря на своем поле проиграла Александрии со счетом 1-2, это поражения очевидно намекает на то, что играть на два фронта луганскому коллективу достаточно тяжело. Уверен, в домашнем матче луганский коллектив зацепиться за результат, но вот в Испании на что-то рассчитывать украинской команде, на мой взгляд, не стоит, все-таки соперник намного выше классом. Просто глупо сравнивать середняка УПЛ и коллектив, стабильно борющийся за Еврокубки в Испании — разница в классе очевидна. Уверен, даже на ничью гостям рассчитывать не стоит, уж слишком силен соперник…
Прогноз
Как мне кажется, хозяева в этом поединке являются очевидными фаворитами. Эспаньол в прошлом сезоне смотрелся очень неплохо, да и это первенство коллектив начал весьма неплохо в плане визуального просмотра игры. Победа хозяев поля с форой -1!
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