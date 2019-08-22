Прогноз редакции на матч Торино — Вулверхэмптон

Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты

Торино — Вулверхэмптон: Англичане возьмут верх

Торино — Вулверхэмптон: Англичане возьмут верх

20.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Итальянский Торино и Английский Вулверхэмптон. Эта встреча пройдет в Турине на стадионе «Олимпико» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

П1 (2.39) Х (3.32) П2 (3.02) Торино Вулверхэмптон Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Олимпико». Турин. 22.08.2019 22:00

Ориентировочные составы на матч Торино — Вулверхэмптон

Торино : Сиригу; Иццо, Н»Кулу, Бремер; Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Аина; Бассели, Фальке, Белотти. Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес.

История личных встреч

История личных встреч между Торино и Вулверхэмптоном еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Торино и Вулверхэмптон вполне могли бы встретиться друг с другом на поздних стадиях плейофф Лиги Европы и этому никто бы не удивился. Но, жеребьевка свела эти команды на стадии финалов квалификации и это значит, что одной из них придется остаться осенью без еврокубков. Вряд ли оба клуба рады этому факту и тому, что им придется встретиться друг с другом в тот момент, когда на кону слишком многое. Однако, от этого данное противостояние приобретает дополнительный интерес и обещает стать весьма увлекательным.

Вот только, хоть Торино и успел уже войти в сезон, сыграв в двух раундах квалификации Лиги Европы, вряд ли игроки «быков» смогли набрать должное состояние. Вулверхэмптон, в свою очередь, также преодолел две стадии турнира, но помимо этого стартовал и в чемпионате Англии, где уже успел пройти проверку Лестером и Манчестером Юнайтед. Такой соперник, как Торино, для «волков» уже не так страшен. Мощная оборона гостей выстоит перед натиском Итальянской команды.

Прогноз: Гости не проиграют эту встречу. Вот только, результативной она точно не станет.

Интересные факты перед матчем

  1. Вулверхэмптон пропустил только 1 мяч за 5 предыдущих поединков.
  2. Торино победил в 10 из 12 предыдущих домашних матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Торино — Вулверхэмптон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Торино — Вулверхэмптон Ставка: Непроигрыш Вулверхэмптона (Х2) Коэфф: 1.59 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Торино — Вулверхэмптон Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Торино

Туринские «бычки» пока не стартовали во внутреннем чемпионате, и все официальные матчи клуба прошли только в рамках квалификации Лиги Европы. Торино уверенно продвигался по турнирной сетке. В четвертьфинале туринцы сломили сопротивление венгерского Дебрецен ещё на своем поле – 3:0. Матч в гостях стал формальностью, но и на чужом поле Торино был беспощаден – 1:4. В полуфинале солигорский Шахтер ждала та же участь. 5:0 в Турине и 1:1 в ответном поединке вывели «быков» в финальную часть квалификации.

Вулверхэмптон Уондерерс

«Волки» уже стартовали на внутренней арене. Стартовали неплохо. Поражений пока нет, хотя уже могли бы и появиться. В первом туре нулевая ничья с Лестером в качестве принимающей стороны и обмен голами с манкунианцами из Юнайтед – 1:1 в качестве гостей лидера из Вулвз не сделали, но и в аутсайдеры не записали. Зато в Лиге Европы клуб выдает пока 100% результат.

В четвертьфинале североирландский Крусейдерс получил два безответных в гостях и был разгромлен на своём поле – 1:4. Армянский Пюник был выбит в полуфинале, проиграв дважды с одинаковым счетом 4:0.

Прогноз

Два мощнейших представителя итальянского и английского футбола постараются максимально усложнить жизнь друг другу. Вулверхэмптон приедет за гостевой реализацией и, скорее всего, добьется своего. Надежности обороны Торино хватает на коллективы ниже классом. С равным себе соперником такого превосходства «быки» не имеют. Жду обоюдной реализации, а сам матч вполне может завершиться вничью, если атака Торино проявит хотя бы малую слабость.

Ставка: обе забьют — Да

Прогноз редакции на матч Торино — Вулверхэмптон

“Торино” и “Вулверхэмптон” сыграют в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа в итальянском Турине на стадионе “Олимпико ди Торино”. Обе команды прошли два квалификационных раунда турнира до встречи друг с другом. Хозяева не оставили шансов венгерскому “Дебрецену”, разгромив их 3:0 и 4:1. 

Далее всю силу подопечных Вальтера Мадзарри почувствовал белорусский “Шахтер”, изначально попавшись под горячую руку и улетев со счетом 0:5, а затем скромненько завершив европейскую эпопею 1:1. Гости аналогично без проблем оставили не у дел североирландский “Крузейдерс” (2:0 и 4:1) и армянский “Пюник” (два раза по 4:0).

Ориентировочные составы на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

“Торино”: (5-3-2) Сиригу — Бремер, Н’Кулу, Бонифаци, Ансальди, Сильвестри — Ринкон, Мейте, Лукич — Дзадза, Белотти

Не сыграют: Эдера, Париджини

“Вулверхэмптон”: (3-5-2) Патрисиу, Беннетт, Коди, Боли — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хонни — Хименес, Жота

Не сыграют: Офосу-Айе

Прогноз на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

Одна из самых интересных пар раунда плей-офф Лиги Европы. Честно говоря, хотелось бы чтобы и “Торино”, и “Вулверхэмптон” оказались в групповом этапе. Но, жребий был жесток. Все самое интересное в этом противостоянии будет уже в Англии в ответном поединке, а пока это лишь небольшие предварительные ласки. “Торино” в присущим для многих итальянских команд стиле попытается удержать ворота на замке, “волки” будут больше времени в разведке, чем в нападении. Поэтому рекомендуем вам поставить на ничейный результат, у которого в “Париматч” коэффициент 3,25.

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«Торино» – «Вулверхэмптон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.
«Торино» – «Вулверхэмптон»
Турин. Стадион: «Гранде-Торино». 22.08.2019. 22:00 (МСК)

Центральный матч раунда плей-офф Лиги Европы пройдет между итальянским «Торино» и английским «Вулверхэмптоном». Эти команды являются раздражителями грандов в своих чемпионатах, что в некоторой степени объединяет эти команды. Представитель какого чемпионата выйдет в групповой этап? Какая из команд докажет, чей чемпионат сильнее? Первый матч приоткроет нам завесу.

Форма «Торино»

Сезон в Италии еще не стартовал, но это не про «Торино», который уже прошел две «стадии ада» под названием 2-й и 3-й квалификационный раунд. Причем «Торино» сделал это крайне уверенно. Сначала был пройден венгерский «Дебрецен» (7:1), а затем белорусский «Шахтер» из Солигорска (6:1). Очевидно, что «быки» твердо намерены выйти в групповую стадию ЛЕ.

Форма «Вулверхэмптона»

Сезон в Англии уже стартовал и «Вулверхэмптон» уже сыграл 2 матча в рамках АПЛ. На счастье «волков» в прошлых раундах, как и у «Торино», достойной оппозиции на пути не оказалось. Были разгромлены североирландский «Крузейдерс» (6:1) и армянский «Пюник» (8:0), ведомый Александром Тархановым. Причем «Вулверхэмптон» ротировал состав активнее, чем «Торино». Это говорит о большей глубине состава «волков».

В АПЛ «волки» пока что не одержал ни одной победы, ограничившись двумя ничейными результатами. Но тут можно найти объяснение в виде серьезной оппозиции. Сначала свели матч в нулевую ничью с «Лестером» на «Кинг Пауэр». Затем отстояли ничью с «Манчестер Юнайтед» на «Молинью» – 1:1. Причем на матч против «МЮ», который состоялся за 3 дня до первой игры с «Торино», главный тренер «волков» Нуну выпустил сильнейший состав и не прогадал.

«Вулверхэмптону» немного повезло с своевременным стартом АПЛ и оппозицией в Лиге Европы, на которую можно выпускать не всех сильнейших футболистов и не выкладываться на полную. Поэтому на матч против «Торино» «Вулверхэмптон» выйдет в хорошем физическом состоянии. У «волков» все самое тяжелое только начинается и это очень вовремя произошло.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Матч обещает быть равным, и мы уверены, что все решится в ответной игре. Целью первого матча является комфортный счёт, с которым можно претендовать на успех в конечном итоге. Поэтому мы полагаем, что матч выйдет не самым радужным на опасные моменты и голы, соответственно. Команды припасут голы на ответный матч, а на этот матч мы предлагаем поставить на тотал меньше 2 голов, который оценивается коэффициентом

Торино — Вулверхэмптон 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – финальная стадия отборочного турнира. Победитель двухматчевого противостояния примет участие в основном этапе второго по значимости клубного европейского турнира, а проигравший покинет еврокубки в этом сезоне. 

 

О матче

Обе команды начали свой путь в ЛЕ со второго отборочного раунда. Последний раз итальянская команда участвовала в ЛЕ в сезоне 2014/15. Тогда туринцы начинали в 3-м отборочном раунде и дошли до 1/8 финала ЛЕ. «Вулверхэмптон» можно назвать дебютантом Лиги Европы. Команда не принимала участия в еврокубках с сезона 1980/1981. Тем не менее шансы обеих команд на победу в предстоящей игре оцениваются букмекерами примерно одинаково. Котировки на успех хозяев в районе 2,6. Коэффициент на успех гостей около 2,7. В борьбе за попадание в следующий раунд фаворитом является английская команда – кэф примерно 1,6. Проход дальше итальянцев можно взять за примерные 2,4.

  

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» в каждом из 4 матчей нынешнего розыгрыша ЛЕ забивал в ворота соперников минимум 2 мяча. Такая же результативность англичан в ближайшей встрече оценивается коэффициентом около 2,6. 

 

При этом в 8 из 9 предыдущих матчах «Торино» в ЛЕ только одной из команд удавалось отметиться забитыми мячами. В этом матче пари «Обе забьют – нет» можно взять за котировку в районе 2,1.

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