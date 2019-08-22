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Прогноз Селтик — АИК (22.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Селтик — АИК



22 августа на стадионе “Селтик Парк” в Глазго чемпионы Шотландии встретятся в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против шведского АИКа. Ранее хозяева прошли два квалификационных раунда Лиги чемпионов, но не смогли выйти в решающий. Дорогу им перегородил румынский ЧФР “Клуж”, один раз сыграв вничью 1:1. И один раз одержав победу со счетом 4:3. Гости же изначально участвовали в квалификации второго по значимости европейского клубного турнира, где в третьем квалификационном раунде по сумме встреч одолели крепкий как молдавские вина “Шериф” из Тирасполя.

Ориентировочные составы на матч “Селтик” — АИК

“Селтик”: (3-4-3) Гордон — Шимунович, Аер, Эль-Хамид — Макгрегор, Нтшан, Браун, Форрест — Джонстон, Эдуард, Кристи

Не сыграют: Бэйн

АИК (3-5-2): Линнер — Димитриадис, Карлссон, Метс — Димитриадис, С. Ларссон, Аду, Хуссейн, Салетрос — Бауи, Гойтом

Не сыграют: Нюхольм

Прогноз на матч “Селтик” — АИК

“Селтик” уже провалил европейскую компанию, толком даже не успев ее начать. Отсутствие шотландских команд в групповом этапе Лиги чемпионов пусть уже и не является неожиданностью, но для парней с британских островов это настоящее фиаско. Остаться без Европы еще до осени — подобное вообще будет считаться настоящим концом света. Поэтому парни Нила Леннона будут заряжены на все 500%, что доставит пусть и не самой слабой команде сетки АИКу достаточно проблем. Поставим в первом матче на победу хозяев. Коэффициент в “Париматч” на такой исход составляет 1,62.

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Селтик

Полностью провалится с Клужем в квалификации Лиги Чемпионов…Вынимать мяч из сетки аж четыре раза. Если поднять статистику выступлений Селтика, сразу и не найдешь когда в матча с соперником подобного уровня хозяева пропускали столько. Сенсация да и только. Тем более, что изначально на проход чемпиона Шотландии предлагали всего 1.36. Надежды на групповую стадию у команды были. А сейчас…

Потеря денежных средств и возможное отсутствие в еврокубках. Слабый уровень национального первенства не позволяет Селтику удачно выступать в Европе. Забивают «бело-зеленые» достаточно. Но на еврокубковой арене это ничего не значит. Пропустить могут от любого середняка. Пять от того же Клужа, два от Мотеруэлла, еще один в кубке лиги. Четыре поединка кряду команда пропускает. И кажется большое внимание нужно уделить именно обороне.

АИК

АИК не лучше. Шведский клуб не смог пройти Марибор в квалификации Лиги Чемпионов и даже на выезде уступил в первой игре Арарату. С большим трудом прошел Шериф уже в Лиге Европы. И все это на фоне упорной борьбы в национальном первенстве. Оборону в чемпионате Швеции можно назвать хорошей, но на чужом поле АИК пропускает в среднем по голу за тур. После поражения от Кальмара в крайнем туре у себя дома нужно признать — АИК, не может сохранить ворота «сухими» вот уже пять игр кряду, находится в плохой форме.

Прогноз

Селтику нужно реабилитироваться. Причем,быстро. Болельщики могут и не простить поражения от Клужа. Второй сезон подряд «кельты» не попадают в ЛЧ. Но, как же быть с обороной собственных ворот? Хозяева фавориты не только первой игры, но и всего противостояния, но, боюсь, сыграть на ноль не удастся. Отметил бы результативные матчи команд в последнее время. Возможно, шведы не уступят. Но тотал больше двух, учитывая слабую защиту коллективов, смотрится наиболее оптимальным вариантом.

Прогноз на

матч

«Селтик» — АИК 22 августа

Содержание:

«Селтик»

АИК

Надёжный прогноз на матч «Селтик» ‒ АИК

Селтик — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Селтик — АИК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Селтик — АИК состоится в четверг 22 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Селтик Парк. В этой игре букмекеры ставят на победу Селтика с разницей более, чем в один мяч. В субботу он обыграл в Кубке шотландской лиги Данфермлайн в дополнительное время со счетом 2:1. С начала сезона он выиграл в основное время шесть из девяти официальных матчей и проиграл лишь раз. Правда, поражение было домашними и выбило Селтик из Лиги чемпионов. Именно там он начинал еврокубковый сезон и после того, как прошел Сараево и Калью, уступил по сумме двух встреч ЧФР — ничья 1:1 в гостях и поражение 3:4 дома. В Лиге Европы в прошлом сезоне Селтик играл в группе с Русенборгом, Зальцбургом и Лейпцигом. По три раза он выиграл и проиграл и с девятью набранными очками вышел в плей-офф, где дважды уступил Валенсии — 0:2 дома и 0:1 на выезде. Ни один из девяти последних матчей Селтика в Лиге Европы не завершился вничью — четыре победы и пять поражений. В шести поединках на данном отрезке минимум одна команда не забивала. На своем поле он выиграл только 4 из 11 предыдущих матчей в Лиге Европы и проиграл пять раз. При этом в семи встречах отрезка Селтик пропускал минимум два гола.

АИК готовится к этой игре после домашнего поражения от Кальмара со счетом 1:2 в чемпионате Швеции. Это был только второй его проигрыш за десять последних официальных матчей при шести победах и паре ничейных результатов. Как и Селтик, международную часть сезона АИК начинал в Лиге чемпионов и вылетел после двух матчей с Марибором. В Лиге Европы шведский клуб на предыдущей стадии обыграл Шериф — победа 2:1 на выезде и ничья 1:1 дома. Кстати, в прошлом сезоне он вылетел уже во втором отборочном раунде Лиги Европы, уступив Норшелланну. При этом за 12 последних матчей в Лиге Европы АИК проиграл только два раза при четырех победах и шести ничейных результатах. Что касается его гостевой статистики, то АИК проиграл всего 3 из 13 предыдущих матчей в Лиге Европы на чужом поле, пять раз победив и столько же раз сыграв вничью. Специалисты сайта считают, что АИК может избежать поражения от Селтика в предстоящей игре. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыш гостей с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Селтик — АИК:

Победа Селтика — 1.62, ничья — 3.98, победа АИК — 5.55.

Селтик — АИК. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа АИК с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Селтика со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Ставки на выигрыш АИК с форой (+0.5) принимаются с котировкой 2.30.

Обыграет ли «Селтик» чемпиона Швеции на своем поле?

В четверг, 22 августа, «Селтик» на своем поле примет АИК в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Глазго, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на



Новый сезон шотландской Премьер-лиги стартовал недавно. Сыграно всего два тура, в которых «Селтик» победил «Сент-Джонстон» (7:0) и «Мотеруэлл» (5:2).





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Свой последний матч «Селтик» провел в 1/8 финала Кубка лиги, где в дополнительное время одолел «Данфермлайн» (2:1 д.в.).







АИК



Шведский АИК тоже в нынешнем сезоне играл в Лиге чемпионов. В первом квалификационном раунде он оказался чуть сильнее «Арарат-Армении» (1:2 и 3:1).





А вот во втором раунде чемпионы Швеции потерпели поражение от «Марибора» (1:2 и 3:2), притом ответная встреча завершилась в овертайме.









Вылетев из Лиги чемпионов, АИК сыграл в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, пройдя молдавский «Шериф» (2:1 и 1:1).





В турнирной таблице чемпионата Швеции, где сыграно 20 туров, АИК занимает третье место, отставая от лидера на четыре очка.





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На минувших выходных АИК на своем поле неожиданно проиграл «Кальмару» (1:2).







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Селтика» — 1.50, победа АИКа — 6.50, ничья — 4.30.









На своем поле «кельты» действительно должны побеждать, но нас настораживает их игра в защите. Противостояние с «Клужем» доказало, что у чемпионов Шотландии много проблем в обороне, из-за которых они вновь не попали в групповой этап Лиги чемпионов.









АИК тоже нельзя сбрасывать со счетов. Шведская команда будет бороться, в чем мы не сомневаемся. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 2.00.









Еще один интересный вариант — «индивидуальный тотал «Селтика» больше 1,5» за 1.73. Хозяева могут пропустить, но должны забить больше противника, чтобы порадовать своих болельщиков.

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