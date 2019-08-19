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Прогноз, ставки и коэффициенты Брага — Спартак Москва (22.08.19)
Брага — Спартак 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
В еврокубки «Брага» попала после того, как заняла 4-е место в минувшем чемпионате Португалии. Свой турнирный путь в ЛЕ команда начала с прошлой стадии, в которой переиграла датский «Брондбю». «Спартак» занял 5-е место в национальном первенстве. В предыдущем раунде москвичи выбили из турнира швейцарский «Тун».
О матче
Хозяева 5-й сезон подряд участвуют в ЛЕ. Лишь раз «Брага» не смогла добраться до группового этапа. Российский клуб 4-й год кряду попадает в ЛЕ. Также как и португальцы, «Спартак» лишь раз не смог преодолеть квалификационную стадию турнира. Фаворитом этой встречи букмекеры считают команду Рикарду Са Пинту. Котировки на их победу находятся в районе 1,9. Поставить на «викторию» спартаковцев можно с кэфом около 4,2. Ставку на выход команды Олега Кононова в групповой этап можно заиграть с коэффициентом порядка 2,2.
Статистика для ставок
В 4 последних матчах «Браги» в ЛЕ португальцы неизменно и забивали, и пропускали. В 4 из 5 предыдущих встреч «Спартака» в ЛЕ отличались обе команды. При таких раскладах интересно выглядит ставка на то, что и в предстоящем поединке забьют оба клуба. Такое пари букмекеры оценивают кэфом примерно 1,8.
Португальцы забивают уже в 5 матчах ЛЕ кряду. Россияне, наоборот, в ЛЕ не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности 5 игр подряд. Поставить на гол хозяев можно примерно за 1,2.
Продолжая тему высокой результативности, можно рассмотреть и пари на гол гостей. «Брага» в ЛЕ пропускает 4 игры подряд. В то время как «Спартак» поражал ворота соперника в 4 из 5 последних матчей в этом турнире. Котировки на гол гостей располагаются в районе 1,5.
Прогноз на
матч «Брага» – «Спартак» 22 августа
Суперпринципиальная встреча российского и португальского клубов в битве за выход в групповой этап Лиги Европы.
Прогноз
«Спартак» восстал из пепла. Сколько бы болельщики и специалисты не лили помоев на команду в начале сезона, сейчас москвичи смотрятся очень достойно. На их счету уже четыре победы подряд, в том числе над ЦСКА в последнем туре РПЛ (2:1). Успех в дерби должен стать основополагающим – на волне позитива и веры в себя спартаковцы способны на очень многое.
#СпартакЦСКА Жиго делает дубль и повторяет празднование гола pic.twitter.com/RsED27FmaJ
— СЭ Спартак (@spartak_se) August 19, 2019
Успешное выступление в прошлом раунде ЛЕ против «Туна» – еще одно доказательство, что красно-белые не только поднимаются, но и хотят побороться за все трофеи сразу. Хотя соперник изо всех сил держался за шанс пройти дальше и был в одном забитом мяче от выполнения задачи, «Спартак» не только не испугался, но и технично погасил швейцарцев двумя мячами. Теперь за выход в групповой этап спартаковцы сразятся с «Брагой» – четвертой по силе команды Португалии. Это будет важнейшая во всех смыслах встреча: во-первых, на кону еврокубковый сезон, деньги и статус; во-вторых, очки в таблицу коэффициентов УЕФА, где Португалия семимильными шагами настигает Россию и может потеснить её с пятого места.
Обе команды понимают важность встречи, поэтому подойдут к ней максимально заряженными и мотивированными. «Брага» неплохо смотрелась в предсезонных матчах, легко прошла на предыдущей стадии «Брондбю» (7:3 по сумме), но в уикенд проиграла важный матч чемпионата «Спортингу» (1:2), хотя действовала солиднее «львов».
“Gverreiros sem sorte em Alvalade” Crónica da partida em
Спортинг Брага
Брага к данному моменту уже три официальных матчах провела в текущем сезоне, и все они на друг друга похожи ! А похожи они свой высокой результативностью ! В прошлом раунде лига европейского противостояние, с датским Брённбю, португальцы выиграли 4-2 в гостях , 3-1 дома ! В португальском чемпионате взяли стар с верховой победы 3-1 над Морейренси ! Похоже подопечные Са Пинту Рикардо, соскучились по футболу, и сейчас с большим удовольствие играют в атаку, порой даже забивая про оборону. Так как вообще, такая игра не совсем свойственно Браги, они больше придерживаются низового футбола, но возможно решили изменить игру на старте сезона нового, как эта например сделал Ростов, который весь прошлый сезон трусливо седел в обороне, а сейчас самая забиваемая команда российского чемпионата на данный момент ! Ну и учитывая что, предстоящей матч у подопечных Са Пинту, с такой командой как Спартак, а Спартак сейчас славится дырявой обороной, и не плохой атакой. Наверняка в данном матче, можно будет ожидать очередной верховой матч с участием Браги !
Спартак Москва
Ну Спартак собственно на старте сезона смахивает по результативности на Брагу. Только есть одно , и огромное НО ! Брага все свои верховые матчи в итоги выиграла , пропуская даже по парочки мячей за матч. Чего нельзя сказать про Спартак, который уже далеко не раз в этом сезоне мягко говоря не добирал очки в чемпионате….
Не без проблем складывалось противостояние Спартака с швейцарским Туном в прошлом раунде, суммарно выиграв 5-3. Три пропущенных мяча от скромного альпийского клуба эта однозначном много ! Но, видь и Брага пропустила три так же не от монстра европейского футбола, в лице датского Брённбю. Так что, португальский, и российский коллектив очень схожи на старте сезона ! Атака работает вполне не плохо, а оборона подводит, и подводит очень даже сильно ! Так что, у атакующих линий в данном противостоянии явно будет раздолье ! У Спартака Шюрлле, и компания явно может рассчитывать на парочку забитых голов в данном матче.У Браги африканская атака в лице Вилсона, и Хассана, с поддержкой португальцев, так же однозначно может забьет пару-тройку мячей !
Прогноз
Матч однозначно должен получится результативным ! Атака у команд значительно сильнее оборонительных линий ! И в данном матче, можно даже смело пробовать брать тотал больше типа (4,5) ! Но я же решил предложить вариант, за вполне неплохой коэффициент, и который смело можно назвать железным ! А именно : ТБ(2) ! Не знаю что должно произойти, что бы команды тут не забили на двоих минимум 2-3 мяча !
Прогноз редакции на матч Брага — Спартак
На стадион “АХА Мунисипалди-Брага” 22 августа к местной “Браге” пожалует одна из самых непредсказуемых команд РПЛ не только нынешнего, но и многих других сезонов — московский “Спартак”. Для того, чтобы сыграть в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Португальцы ранее не оставили шансов крепкому датскому “Брондбю”, дважды переиграв их. 4:2 и 3:1 — неплохая результативность подопечных Рикарду Са Пинту с не самым плохим клубом. Футболисты Олега Кононова тоже в богатых на голы встречах оказались сильнее швейцарского “Туна”. В гостях это вылилось в 3:2, в домашнем поединке уже в 3:1.
Ориентировочные составы на матч “Брага” — “Спартак”
Жребий свел просто идеальный вариант для просмотра матча не только болельщиками “красно-белых”, но и любых других российских клубов. Исторически наши команды часто встречаются с португальскими, сейчас это еще подогревается их нешуточной погоней за нами в таблице коэффициентов. Добавим и открытый футбол “Браги”, и веселый “Спартак”. Как понимаете, ставить здесь на один из исходов совсем гиблая затея. А вот учесть результативность и закинуть деньжат на ТБ3 — самое то. Тем более и коэффициент от “Париматч” на это составляет 2,6. Отличная возможность хорошенько поднять банк.
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Выезд «Спартака» в Португалию не закончится «всухую»
В четверг, 22 августа, в рамках матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, португальская «Брага» на своем поле примет московский «Спартак». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Брага» — «Спартак».
«Брага»
Португальский клуб в отборе Лиги Европы стартовал с 3-го раунда, на выезде вырвав победу у «Брондбю». Португальцы повели 2:0, дважды пропустили и забили два мяча на последних минутах.
Затем, в рамках португальской высшей лиги «Брага» дома победила «Морейренсе» (3:1). Забив три мяча, подопечные Рикарду Са Пинту не удержали сухой счет, пропустив на последних минутах.
Все прогнозы на Лигу Европы
В ответном матче с «Брондбю» португальский клуб на своем поле победил со счетом 3:1, вновь забив три мяча (два до перерыва и один после) и пропустив на последних минутах.
В последнем матче «Брага» на выезде уступила «Спортингу» (1:2), дважды пропустив до перерыва и отквитав один мяч в середине второго тайма.
«Спартак»
В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем 3-го раунда с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.
Затем, в рамках 5-го тура чемпионата России «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), дважды забив до перерыва.
В ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили 2:1.
«Спартак» быстро пропустил в первом тайме, но после перерыва сумел отыграться и повести.
Календарь и таблица Лиги Европы
В последнем матче спартаковцы одержали победу в столичном дерби с ЦСКА (2:1). Уступая по игре в первом тайме, после перерыва красно-белые сумели открыть счет, а когда пропустили, не развалились и вновь повели.
«Спартак» с 11 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-6. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах. В РПЛ 3 мяча на счету Самюэля Жиго.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 1.65, победа «Спартака» — 5.0, ничья в основное время — 3.90.
Португальский клуб выглядит фаворитом на своем поле, прогнозируем, что «Спартаку» не удастся увезти домой победу.
В трех из четырех последних матчей «Брага» забивала в первом тайме, как правило не один раз. Прогнозируем, что португальцы огорчат «Спартак» до перерыва.
«Брага»не может удержать свои ворота сухими в концовке последних матчах, так что «Спартак» получит свой шанс, интересны варианты ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1.90.
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