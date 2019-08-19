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Прогноз, ставки и коэффициенты Брага — Спартак Москва (22.08.19)

Брага — Спартак 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

В еврокубки «Брага» попала после того, как заняла 4-е место в минувшем чемпионате Португалии. Свой турнирный путь в ЛЕ команда начала с прошлой стадии, в которой переиграла датский «Брондбю». «Спартак» занял 5-е место в национальном первенстве. В предыдущем раунде москвичи выбили из турнира швейцарский «Тун».

О матче

Хозяева 5-й сезон подряд участвуют в ЛЕ. Лишь раз «Брага» не смогла добраться до группового этапа. Российский клуб 4-й год кряду попадает в ЛЕ. Также как и португальцы, «Спартак» лишь раз не смог преодолеть квалификационную стадию турнира. Фаворитом этой встречи букмекеры считают команду Рикарду Са Пинту. Котировки на их победу находятся в районе 1,9. Поставить на «викторию» спартаковцев можно с кэфом около 4,2. Ставку на выход команды Олега Кононова в групповой этап можно заиграть с коэффициентом порядка 2,2.

Статистика для ставок

В 4 последних матчах «Браги» в ЛЕ португальцы неизменно и забивали, и пропускали. В 4 из 5 предыдущих встреч «Спартака» в ЛЕ отличались обе команды. При таких раскладах интересно выглядит ставка на то, что и в предстоящем поединке забьют оба клуба. Такое пари букмекеры оценивают кэфом примерно 1,8.

Португальцы забивают уже в 5 матчах ЛЕ кряду. Россияне, наоборот, в ЛЕ не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности 5 игр подряд. Поставить на гол хозяев можно примерно за 1,2.

Продолжая тему высокой результативности, можно рассмотреть и пари на гол гостей. «Брага» в ЛЕ пропускает 4 игры подряд. В то время как «Спартак» поражал ворота соперника в 4 из 5 последних матчей в этом турнире. Котировки на гол гостей располагаются в районе 1,5.

Прогноз на

матч

«Брага» – «Спартак» 22 августа

Суперпринципиальная встреча российского и португальского клубов в битве за выход в групповой этап Лиги Европы.

Прогноз

«Спартак» восстал из пепла. Сколько бы болельщики и специалисты не лили помоев на команду в начале сезона, сейчас москвичи смотрятся очень достойно. На их счету уже четыре победы подряд, в том числе над ЦСКА в последнем туре РПЛ (2:1). Успех в дерби должен стать основополагающим – на волне позитива и веры в себя спартаковцы способны на очень многое.

#СпартакЦСКА Жиго делает дубль и повторяет празднование гола pic.twitter.com/RsED27FmaJ — СЭ Спартак (@spartak_se) August 19, 2019

Успешное выступление в прошлом раунде ЛЕ против «Туна» – еще одно доказательство, что красно-белые не только поднимаются, но и хотят побороться за все трофеи сразу. Хотя соперник изо всех сил держался за шанс пройти дальше и был в одном забитом мяче от выполнения задачи, «Спартак» не только не испугался, но и технично погасил швейцарцев двумя мячами. Теперь за выход в групповой этап спартаковцы сразятся с «Брагой» – четвертой по силе команды Португалии. Это будет важнейшая во всех смыслах встреча: во-первых, на кону еврокубковый сезон, деньги и статус; во-вторых, очки в таблицу коэффициентов УЕФА, где Португалия семимильными шагами настигает Россию и может потеснить её с пятого места.

Обе команды понимают важность встречи, поэтому подойдут к ней максимально заряженными и мотивированными. «Брага» неплохо смотрелась в предсезонных матчах, легко прошла на предыдущей стадии «Брондбю» (7:3 по сумме), но в уикенд проиграла важный матч чемпионата «Спортингу» (1:2), хотя действовала солиднее «львов».