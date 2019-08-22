«Торино» – «Вулверхэмптон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты

«Вулверхэмптон» не проиграет в Италии


В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Торино» будет принимать «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе» в Турине 22 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Вулверхэмптон».

«Торино»



«Торино» получил путевку в Лигу Европы после того, как УЕФА отстранил от еврокубков «Милан». В Серии А в прошлом сезоне подопечные Вальтера Мадзарри финишировали на седьмом месте.


В новом сезоне «Торино» пока проводит официальные матчи только в Лиге Европы, где команда стартовала со второго раунда квалификации.




На старте турнира итальянский клуб без проблем прошел венгерский «Дебрецен», дважды разгромив соперника — 3:0 и 4:1.


Далее «Торино» ждал еще один не самый сильный оппонент — «Шахтер» из Солигорска. Белорусский клуб был разгромлен в первой встрече (5:0), после чего «Торино» уже мог позволить себе сыграть вничью (1:1).


«Вулверхэмптон»



«Вулверхэмптон», который в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ, в Лиге Европы также прошел два раунда квалификации.


Сперва «волки» разобрались с представителем Северной Ирландии «Крузейдерс» — 2:0 дома и 4:1 на выезде.


Все прогнозы на футбол


Далее команду ждала легкая прогулка в противостоянии с армянским «Пюником». Оба матча третьего раунда квалификации завершились разгромной победой «Вулверхэмптона» со счетом 4:0.


В отличие от «Торино», «Вулверхэмптон» уже стартовал и в своем национальном чемпионате. В рамках АПЛ команда Нуну Эшпириту Санту провела два матча и оба завершила вничью — 0:0 с «Лестером» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед».


Прогноз



На победу «Торино» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 3,32, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,26.



Прогноз на матч — «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1,66.

«Торино» – «Вулверхэмптон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.
«Торино» – «Вулверхэмптон»
Турин. Стадион: «Гранде-Торино». 22.08.2019. 22:00 (МСК)

Центральный матч раунда плей-офф Лиги Европы пройдет между итальянским «Торино» и английским «Вулверхэмптоном». Эти команды являются раздражителями грандов в своих чемпионатах, что в некоторой степени объединяет эти команды. Представитель какого чемпионата выйдет в групповой этап? Какая из команд докажет, чей чемпионат сильнее? Первый матч приоткроет нам завесу.

Форма «Торино»

Сезон в Италии еще не стартовал, но это не про «Торино», который уже прошел две «стадии ада» под названием 2-й и 3-й квалификационный раунд. Причем «Торино» сделал это крайне уверенно. Сначала был пройден венгерский «Дебрецен» (7:1), а затем белорусский «Шахтер» из Солигорска (6:1). Очевидно, что «быки» твердо намерены выйти в групповую стадию ЛЕ.

Форма «Вулверхэмптона»

Сезон в Англии уже стартовал и «Вулверхэмптон» уже сыграл 2 матча в рамках АПЛ. На счастье «волков» в прошлых раундах, как и у «Торино», достойной оппозиции на пути не оказалось. Были разгромлены североирландский «Крузейдерс» (6:1) и армянский «Пюник» (8:0), ведомый Александром Тархановым. Причем «Вулверхэмптон» ротировал состав активнее, чем «Торино». Это говорит о большей глубине состава «волков».

В АПЛ «волки» пока что не одержал ни одной победы, ограничившись двумя ничейными результатами. Но тут можно найти объяснение в виде серьезной оппозиции. Сначала свели матч в нулевую ничью с «Лестером» на «Кинг Пауэр». Затем отстояли ничью с «Манчестер Юнайтед» на «Молинью» – 1:1. Причем на матч против «МЮ», который состоялся за 3 дня до первой игры с «Торино», главный тренер «волков» Нуну выпустил сильнейший состав и не прогадал.

«Вулверхэмптону» немного повезло с своевременным стартом АПЛ и оппозицией в Лиге Европы, на которую можно выпускать не всех сильнейших футболистов и не выкладываться на полную. Поэтому на матч против «Торино» «Вулверхэмптон» выйдет в хорошем физическом состоянии. У «волков» все самое тяжелое только начинается и это очень вовремя произошло.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Матч обещает быть равным, и мы уверены, что все решится в ответной игре. Целью первого матча является комфортный счёт, с которым можно претендовать на успех в конечном итоге. Поэтому мы полагаем, что матч выйдет не самым радужным на опасные моменты и голы, соответственно. Команды припасут голы на ответный матч, а на этот матч мы предлагаем поставить на тотал меньше 2 голов, который оценивается коэффициентом

Прогноз редакции на матч Торино — Вулверхэмптон

“Торино” и “Вулверхэмптон” сыграют в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа в итальянском Турине на стадионе “Олимпико ди Торино”. Обе команды прошли два квалификационных раунда турнира до встречи друг с другом. Хозяева не оставили шансов венгерскому “Дебрецену”, разгромив их 3:0 и 4:1. 

Далее всю силу подопечных Вальтера Мадзарри почувствовал белорусский “Шахтер”, изначально попавшись под горячую руку и улетев со счетом 0:5, а затем скромненько завершив европейскую эпопею 1:1. Гости аналогично без проблем оставили не у дел североирландский “Крузейдерс” (2:0 и 4:1) и армянский “Пюник” (два раза по 4:0).

Ориентировочные составы на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

“Торино”: (5-3-2) Сиригу — Бремер, Н’Кулу, Бонифаци, Ансальди, Сильвестри — Ринкон, Мейте, Лукич — Дзадза, Белотти

Не сыграют: Эдера, Париджини

“Вулверхэмптон”: (3-5-2) Патрисиу, Беннетт, Коди, Боли — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хонни — Хименес, Жота

Не сыграют: Офосу-Айе

Прогноз на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

Одна из самых интересных пар раунда плей-офф Лиги Европы. Честно говоря, хотелось бы чтобы и “Торино”, и “Вулверхэмптон” оказались в групповом этапе. Но, жребий был жесток. Все самое интересное в этом противостоянии будет уже в Англии в ответном поединке, а пока это лишь небольшие предварительные ласки. “Торино” в присущим для многих итальянских команд стиле попытается удержать ворота на замке, “волки” будут больше времени в разведке, чем в нападении. Поэтому рекомендуем вам поставить на ничейный результат, у которого в “Париматч” коэффициент 3,25.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Торино — Вулверхэмптон 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – финальная стадия отборочного турнира. Победитель двухматчевого противостояния примет участие в основном этапе второго по значимости клубного европейского турнира, а проигравший покинет еврокубки в этом сезоне. 

 

О матче

Обе команды начали свой путь в ЛЕ со второго отборочного раунда. Последний раз итальянская команда участвовала в ЛЕ в сезоне 2014/15. Тогда туринцы начинали в 3-м отборочном раунде и дошли до 1/8 финала ЛЕ. «Вулверхэмптон» можно назвать дебютантом Лиги Европы. Команда не принимала участия в еврокубках с сезона 1980/1981. Тем не менее шансы обеих команд на победу в предстоящей игре оцениваются букмекерами примерно одинаково. Котировки на успех хозяев в районе 2,6. Коэффициент на успех гостей около 2,7. В борьбе за попадание в следующий раунд фаворитом является английская команда – кэф примерно 1,6. Проход дальше итальянцев можно взять за примерные 2,4.

  

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» в каждом из 4 матчей нынешнего розыгрыша ЛЕ забивал в ворота соперников минимум 2 мяча. Такая же результативность англичан в ближайшей встрече оценивается коэффициентом около 2,6. 

 

При этом в 8 из 9 предыдущих матчах «Торино» в ЛЕ только одной из команд удавалось отметиться забитыми мячами. В этом матче пари «Обе забьют – нет» можно взять за котировку в районе 2,1.

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)
Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Торино — Вулверхэмптон состоится в четверг 22 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Олимпико. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Торино, но в целом в противостоянии фаворитом считается Вулверхэмптон. Торино в этом сезоне провел четыре официальных матча — все в Лиге Европы. Он стартовал со второго отборочного раунда и сначала дважды разгромил венгерский Дебрецен — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем уверенно прошел солигорский Шахтер — победа 5:0 дома и ничья 1:1 в гостях. В последний раз Торино играл в Лиге Европы в сезоне 2014/15, когда дошел до 1/8 финала, уступив Зениту. За все 18 матчей в турнире он потерпел всего два поражения и одержал 11 побед. В 11 поединках на данном отрезке «Быки» оставляли собственные ворота в неприкосновенности. На своем поле Торино не проиграл ни одного из девяти матчей в Лиге Европы, выиграв семь из них. В семи матчах за это время он не пропускал ни одного гола.

Вулверхэмптон в понедельник принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии и сыграл с ним вничью 1:1. С начала сезона он провел шесть официальных матчей и выиграл четыре из них, не потерпев ни одного поражения. В Лиге Европы «Волки» играют впервые. Как и Торино, они стартовали со второго отборочного раунда и на этой стадии дважды обыграли Крусейдерс — 2:0 дома и 4:1 на выезде. Затем Вулверхэмптон два раза с одинаковым счетом 4:0 разгромил Пюник. Эксперты сайта считают, что шансы Торино в этой игре недооценены и итальянский клуб может одержать победу. В данном случае выгодной станет ставка на выигрыш Торино с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Торино — Вулверхэмптон:

Победа Торино — 2.58, ничья — 3.35, победа Вулверхэмптона — 2.75.

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Торино с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Торино 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Торино с нулевой форой принимаются с котировкой 1.71.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

«Эспаньол» — «Заря». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Судува — Ференцварош (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз АЕК — Трабзонспор (22.08.19), ставки и коэффициенты
«Слован Братислава» — «ПАОК». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Партизан — Мольде (22.08.19)
Прогноз Эспаньол — Заря (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз АЕК — Трабзонспор (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Линфилд — Карабах (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Арарат-Армения — Дюделанж (22.08.19)
Прогноз Эспаньол — Заря (22.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Партизан — Мольде (22.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Лудогорец — Марибор (22.08.19)
Прогноз и ставки Легия — Рейнджерс (22.08.19)
«Линфилд» — «Карабах». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name