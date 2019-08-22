«Торино» – «Вулверхэмптон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз Торино — Вулверхэмптон (22.08.19), ставки и коэффициенты

«Вулверхэмптон» не проиграет в Италии

«Торино»

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Торино» будет принимать «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе» в Турине 22 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на



«Торино» получил путевку в Лигу Европы после того, как УЕФА отстранил от еврокубков «Милан». В Серии А в прошлом сезоне подопечные Вальтера Мадзарри финишировали на седьмом месте.





В новом сезоне «Торино» пока проводит официальные матчи только в Лиге Европы, где команда стартовала со второго раунда квалификации.













На старте турнира итальянский клуб без проблем прошел венгерский «Дебрецен», дважды разгромив соперника — 3:0 и 4:1.





Далее «Торино» ждал еще один не самый сильный оппонент — «Шахтер» из Солигорска. Белорусский клуб был разгромлен в первой встрече (5:0), после чего «Торино» уже мог позволить себе сыграть вничью (1:1).







«Вулверхэмптон»



«Вулверхэмптон», который в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ, в Лиге Европы также прошел два раунда квалификации.





Сперва «волки» разобрались с представителем Северной Ирландии «Крузейдерс» — 2:0 дома и 4:1 на выезде.





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Далее команду ждала легкая прогулка в противостоянии с армянским «Пюником». Оба матча третьего раунда квалификации завершились разгромной победой «Вулверхэмптона» со счетом 4:0.





В отличие от «Торино», «Вулверхэмптон» уже стартовал и в своем национальном чемпионате. В рамках АПЛ команда Нуну Эшпириту Санту провела два матча и оба завершила вничью — 0:0 с «Лестером» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед».







Прогноз



На победу «Торино» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 3,32, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,26.









Прогноз на матч — «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1,66.



«Торино» – «Вулверхэмптон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.

«Торино» – «Вулверхэмптон»

Турин. Стадион: «Гранде-Торино». 22.08.2019. 22:00 (МСК)

Центральный матч раунда плей-офф Лиги Европы пройдет между итальянским «Торино» и английским «Вулверхэмптоном». Эти команды являются раздражителями грандов в своих чемпионатах, что в некоторой степени объединяет эти команды. Представитель какого чемпионата выйдет в групповой этап? Какая из команд докажет, чей чемпионат сильнее? Первый матч приоткроет нам завесу.

Форма «Торино»

Сезон в Италии еще не стартовал, но это не про «Торино», который уже прошел две «стадии ада» под названием 2-й и 3-й квалификационный раунд. Причем «Торино» сделал это крайне уверенно. Сначала был пройден венгерский «Дебрецен» (7:1), а затем белорусский «Шахтер» из Солигорска (6:1). Очевидно, что «быки» твердо намерены выйти в групповую стадию ЛЕ.

Форма «Вулверхэмптона»

Сезон в Англии уже стартовал и «Вулверхэмптон» уже сыграл 2 матча в рамках АПЛ. На счастье «волков» в прошлых раундах, как и у «Торино», достойной оппозиции на пути не оказалось. Были разгромлены североирландский «Крузейдерс» (6:1) и армянский «Пюник» (8:0), ведомый Александром Тархановым. Причем «Вулверхэмптон» ротировал состав активнее, чем «Торино». Это говорит о большей глубине состава «волков».

В АПЛ «волки» пока что не одержал ни одной победы, ограничившись двумя ничейными результатами. Но тут можно найти объяснение в виде серьезной оппозиции. Сначала свели матч в нулевую ничью с «Лестером» на «Кинг Пауэр». Затем отстояли ничью с «Манчестер Юнайтед» на «Молинью» – 1:1. Причем на матч против «МЮ», который состоялся за 3 дня до первой игры с «Торино», главный тренер «волков» Нуну выпустил сильнейший состав и не прогадал.

«Вулверхэмптону» немного повезло с своевременным стартом АПЛ и оппозицией в Лиге Европы, на которую можно выпускать не всех сильнейших футболистов и не выкладываться на полную. Поэтому на матч против «Торино» «Вулверхэмптон» выйдет в хорошем физическом состоянии. У «волков» все самое тяжелое только начинается и это очень вовремя произошло.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

Матч обещает быть равным, и мы уверены, что все решится в ответной игре. Целью первого матча является комфортный счёт, с которым можно претендовать на успех в конечном итоге. Поэтому мы полагаем, что матч выйдет не самым радужным на опасные моменты и голы, соответственно. Команды припасут голы на ответный матч, а на этот матч мы предлагаем поставить на тотал меньше 2 голов, который оценивается коэффициентом





Прогноз редакции на матч Торино — Вулверхэмптон



“Торино” и “Вулверхэмптон” сыграют в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 22 августа в итальянском Турине на стадионе “Олимпико ди Торино”. Обе команды прошли два квалификационных раунда турнира до встречи друг с другом. Хозяева не оставили шансов венгерскому “Дебрецену”, разгромив их 3:0 и 4:1.

Далее всю силу подопечных Вальтера Мадзарри почувствовал белорусский “Шахтер”, изначально попавшись под горячую руку и улетев со счетом 0:5, а затем скромненько завершив европейскую эпопею 1:1. Гости аналогично без проблем оставили не у дел североирландский “Крузейдерс” (2:0 и 4:1) и армянский “Пюник” (два раза по 4:0).

Ориентировочные составы на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

“Торино”: (5-3-2) Сиригу — Бремер, Н’Кулу, Бонифаци, Ансальди, Сильвестри — Ринкон, Мейте, Лукич — Дзадза, Белотти

Не сыграют: Эдера, Париджини

“Вулверхэмптон”: (3-5-2) Патрисиу, Беннетт, Коди, Боли — Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутинью, Хонни — Хименес, Жота

Не сыграют: Офосу-Айе

Прогноз на матч “Торино” — “Вулверхэмптон”

Одна из самых интересных пар раунда плей-офф Лиги Европы. Честно говоря, хотелось бы чтобы и “Торино”, и “Вулверхэмптон” оказались в групповом этапе. Но, жребий был жесток. Все самое интересное в этом противостоянии будет уже в Англии в ответном поединке, а пока это лишь небольшие предварительные ласки. “Торино” в присущим для многих итальянских команд стиле попытается удержать ворота на замке, “волки” будут больше времени в разведке, чем в нападении. Поэтому рекомендуем вам поставить на ничейный результат, у которого в “Париматч” коэффициент 3,25.

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Торино — Вулверхэмптон 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – финальная стадия отборочного турнира. Победитель двухматчевого противостояния примет участие в основном этапе второго по значимости клубного европейского турнира, а проигравший покинет еврокубки в этом сезоне.

О матче

Обе команды начали свой путь в ЛЕ со второго отборочного раунда. Последний раз итальянская команда участвовала в ЛЕ в сезоне 2014/15. Тогда туринцы начинали в 3-м отборочном раунде и дошли до 1/8 финала ЛЕ. «Вулверхэмптон» можно назвать дебютантом Лиги Европы. Команда не принимала участия в еврокубках с сезона 1980/1981. Тем не менее шансы обеих команд на победу в предстоящей игре оцениваются букмекерами примерно одинаково. Котировки на успех хозяев в районе 2,6. Коэффициент на успех гостей около 2,7. В борьбе за попадание в следующий раунд фаворитом является английская команда – кэф примерно 1,6. Проход дальше итальянцев можно взять за примерные 2,4.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» в каждом из 4 матчей нынешнего розыгрыша ЛЕ забивал в ворота соперников минимум 2 мяча. Такая же результативность англичан в ближайшей встрече оценивается коэффициентом около 2,6.

При этом в 8 из 9 предыдущих матчах «Торино» в ЛЕ только одной из команд удавалось отметиться забитыми мячами. В этом матче пари «Обе забьют – нет» можно взять за котировку в районе 2,1.

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Торино — Вулверхэмптон состоится в четверг 22 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Олимпико. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы Торино, но в целом в противостоянии фаворитом считается Вулверхэмптон. Торино в этом сезоне провел четыре официальных матча — все в Лиге Европы. Он стартовал со второго отборочного раунда и сначала дважды разгромил венгерский Дебрецен — 3:0 дома и 4:1 на выезде, а затем уверенно прошел солигорский Шахтер — победа 5:0 дома и ничья 1:1 в гостях. В последний раз Торино играл в Лиге Европы в сезоне 2014/15, когда дошел до 1/8 финала, уступив Зениту. За все 18 матчей в турнире он потерпел всего два поражения и одержал 11 побед. В 11 поединках на данном отрезке «Быки» оставляли собственные ворота в неприкосновенности. На своем поле Торино не проиграл ни одного из девяти матчей в Лиге Европы, выиграв семь из них. В семи матчах за это время он не пропускал ни одного гола.

Вулверхэмптон в понедельник принимал на своем поле Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии и сыграл с ним вничью 1:1. С начала сезона он провел шесть официальных матчей и выиграл четыре из них, не потерпев ни одного поражения. В Лиге Европы «Волки» играют впервые. Как и Торино, они стартовали со второго отборочного раунда и на этой стадии дважды обыграли Крусейдерс — 2:0 дома и 4:1 на выезде. Затем Вулверхэмптон два раза с одинаковым счетом 4:0 разгромил Пюник. Эксперты сайта считают, что шансы Торино в этой игре недооценены и итальянский клуб может одержать победу. В данном случае выгодной станет ставка на выигрыш Торино с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Торино — Вулверхэмптон:

Победа Торино — 2.58, ничья — 3.35, победа Вулверхэмптона — 2.75.

Торино — Вулверхэмптон. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Торино с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Торино 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Торино с нулевой форой принимаются с котировкой 1.71.

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