«ПСВ» — «Аполлон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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ПСВ — Аполлон Лимасол 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О турнире
ПСВ на правах серебряного призёра чемпионата Голландии стартовал во 2-м отборочном раунде ЛЧ, однако по сумме двух встреч уступил «Базелю» и вылетел во 2-й по значимости европейский клубный турнир. В 3-м раунде квалификации ЛЕ голландцы прошли норвежский «Хёугесунн». «Аполлон» является бронзовым призёром чемпионата Кипра. Команда прошла уже 3 этапа ЛЕ.
О матче
Прошлое участие голландцев в Лиге Европы завершилось на стадии третьего отборочного раунда. Киприоты за последние 6 сезонов четырежды доходили до группового этапа ЛЕ. Фаворитом этого матча считается ПСВ. Поставить на их победу можно с кэфом около 1,3. Успех «Аполлона» можно заиграть примерно за 8,8.
Статистика для ставок
В 9 из 11 последних матчей в ЛЕ клуб из Эйндховена пропускал. Клуб из Лимасола в ЛЕ забивает уже 9 игр кряду. Котировки на гол гостей в этом поединке находятся в районе 2,1.
В 4 предыдущих домашних встречах ПСВ в ЛЕ 1-й тайм неизменно завершался вничью. В 3 из 4 последних матчей «Аполлона» в этом турнире, в стартовые 45 минут была ничья. В этой ситуации интересно смотрится пари на ничью в первой половине встречи. Коэффициент на это событие составляет порядка 2,6.
20.08.2019 15 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Петр Назич
Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский ПСВ и Кипрский Аполлон. Эта встреча пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.
П1 (1.38) Х (5.05) П2 (7.80) ПСВ Аполлон Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Филипс». Эйндховен. 22.08.2019 21:30
ПСВ : Зут; Латорре, Виргевер, Думфри, Люккассен; Бергвейн, Мален, Хендрикс, Брума, Лосано; Ламерс. Аполлон : Малл; Агирре, Залай, Юсте, Педру; Кирияку, Маркович, Гианниотас, Перейра, Адриан; Гакпе.
История личных встреч между ПСВ и Аполлоном еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.
ПСВ начинал свой еврокубковый путь в этом сезоне с раунда четвертьфиналов квалификации Лиги Европы. Но в нём Голландцы достаточно неожиданно уступили Швейцарскому Базелю и оказались в турнире ниже классом. Команда Ван Боммеля с большим трудом смогла преодолеть сопротивление Норвежского Хёугесунна в прошлом раунде, обыграв его с минимально возможным счетом. Тем не менее, голландский чемпионат разгоняется и ПСВ от матча к матчу выглядит всё сильнее. К игре против Аполлона футболисты из Эйндховена должны подойти куда более заряженными, чем неделю тому назад.
Сам Аполлон преодолел уже три раунда квалификации Лиги Европы и собирается пройти в основную часть турнира. На своем пути к играм против ПСВ Киприоты одолели Кауно Жальгирис со счетом 6:0 по сумме двух встреч, 4:3 обыграли Шэмрок Роверс и 5:2 выиграли у Аустрии. Стоит признать, что в атаке у Аполлона все в полном порядке. Однако, защита этого клуба точно не выдержит натиска ПСВ. Но свой гол в Эйндховене гости вполне могут оформить.
Прогноз: Хозяева выиграют этот матч. Он должен стать весьма результативным.
Лучшими ставками на матч ПСВ — Аполлон, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Аполлон Ставка: Победа ПСВ с форой (-1) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Аполлон Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Футбол. Квалификация Лиги Европы, плей-офф, первый матч.
«ПСВ» (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)
Стадион: «Филипс». Эйндховен, Нидерланды
22.08.2019. 21:30 МСК
Судья: Алексей Кульбаков (Беларусь)
Голландский «ПСВ» в родных стенах примет «Аполлон» из Кипра. Команды встретятся в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы. Клуб из Эйндховена пока не радует своих фанатов стабильной игрой. В некоторых матчах нидерландская команда показала посредственную игру в атаке, действия в обороне также оставляют желать лучшего. Кипрский клуб прошёл интересный путь до стадии плей-офф.
Голландский клуб уже провалился на европейской арене, так как вылетел из квалификационного этапа Лиги чемпионов. «Крестьяне» по сумме двух матчей проиграли швейцарскому «Базелю» и оказались в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде подопечные Марка ван Боммела провели два матча с «Хёугусунном».
На выезде «ПСВ» смог огорчить норвежскую команду со счётом 1:0. На своей же арене футболисты голландского клуба показали слабую игру. Несмотря на преимущество по владению мячом и количеству нанесённых ударов, «ПСВ» позволил сопернику создать пару опасных ситуаций у своих ворот. Можно сказать, что «крестьянам» немного повезло в ответном противостоянии с норвежцами. Что касается выступлений в рамках очередного чемпионата Нидерландов, то ван Боммел и КО находятся на шестой строчке в турнирной таблице. «ПСВ» смог огорчить «Ден Хааг» и «Хераклес», но до этого клуба потерял очки в матче с «Твенте».
В первом раунде квалификации Лиги Европы кипрский клуб встретился со «Спирис Каунас». «Аполлон» легко прошёл в следующий этап, выиграв оба матча с общим счётом 6:0. Во втором квалификационном раунде соперником команды Софрониса Августи стал «Шэмрок Роверс».
В противостоянии с ирландским клубом уже не было зафиксировано доминирование «беглых». «Аполлон» после поражения на выезде со счётом 1:2 смог добиться необходимого результата в родных стенах. В ответке кипрский клуб огорчил «Шэмрок» — 3:1. За выход в плей-офф «Аполлон» встретился с «Аустрией». Многие отдавали предпочтение австрийской команде, но «беглые» прыгнули выше головы и одержали две победы над фаворитом противостояния.
В предыдущем чемпионате Кипра «Аполлон» занял третье место, уступив только «АЕК Ларнака» и АПОЭЛу. Класс кипрского чемпионата уже был заметен в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Действующий чемпион страны на своей арене дал серьёзный бой полуфиналисту минувшего розыгрыша турнира амстердамскому «Аяксу» — первая игра завершилась со счётом 0:0. Новый сезон в Кипре ещё не начался, клубы сосредоточены на выступлениях на европейской арене.
В предстоящем матче Марк ван Боммел вряд ли выпустит на поле полузащитника Гастона Перейро. Уругвайский футболист пока не восстановился от повреждения. Под вопросом участие в матче следующих футболистов голландской команды: Сэм Ламмерс, Райан Томас, Ларс Уннершталь и Янник ван Ос. Что касается «Аполлона», то тренерский штаб кипрской команды рассчитывает на помощь ведущих футболистов основного состава.
Состав «ПСВ»: Зут, Думфрис, Баумгартль, Виргевер, Садилек, Росарио, Ихаттарен, Гутьеррес, Гакпо, Мален, Бергвейн.
Состав «Аполлона»: Малль, Педро, Юсте, Салаи, Агирре, Маркович, Кирьяку, Сардинеро, Перейра, Гианнотас, Гакпе.
Марку ван Боммелу, похоже, придётся смириться с потенциальной потерей Ирвинга Лосано, который был одним из лучших футболистов голландской команды на протяжении последних сезонов. Мексиканец уже находится в Италии (возможный переход в «Наполи»). Вероятно, что многое в успешной игре «ПСВ» будет зависеть от Стевена Бергвейна. Вингеру сборной Нидерландов пора доказывать свой уровень. «Аполлон» не является мальчиком для битья и попытается как минимум поразить ворота хозяев поля в предстоящей игре. На матч «ПСВ» – «Аполлон» предлагаем взять следующие линии.
1Х и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,75 в
ПСВ — Аполлон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)
Матч отборочного плей-офф Лиги Европы ПСВ — Аполлон состоится в четверг 22 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Филипс. В этой игре букмекеры ставят на победу ПСВ, оценив вероятность такого исхода существенно выше 50%. К матчу против Аполлона эйндховенский клуб подходит после гостевой победы над Хераклесом в чемпионате Голландии со счетом 2:0. Его беспроигрышная серия насчитывает теперь пять матчей — три победы и две ничьи. Перед этим ПСВ проиграл два поединка подряд. Международный сезон он начинал в Лиге чемпионов и проиграл там первому же сопернику — Базелю. В Лиге Европы ПСВ не играл с 2017 года, когда уступил в третьем отборочном раунде Осиеку. В этом году он на этой же стадии прошел Хеугесунн — победа 1:0 в гостях и нулевая ничья дома. В целом за 11 последних матчей в Лиге Европы ПСВ удалось одержать лишь две победы при трех ничейных результатах и шести поражениях. У себя дома он и вовсе не побеждает в пяти последних встречах, проиграв три из них. Причем забил в них лишь один гол.
Аполлон в прошлом сезоне дошел до групповой стадии Лиги Европы и в квартете с Марселем, Лацио и франкфуртским Айнтрахтом набрал семь очков. В этом футбольном году он начал свой путь с первого отборочного раунда и последовательно проходил каунасский Жальгирис, Шемрок Роверс и Аустрию. За восемь последних матчей в Лиге Европы ему удалось одержать семь побед при всего одном поражении. А на выезде киприоты выиграли три из четырех последних матчей турнира, хотя перед этим проиграли на чужом поле четыре раза подряд. Несмотря на такую статистику, эксперты сайта считают, что в предстоящей игре против ПСВ Аполлон потерпит поражение и при этом проиграет с разницей более, чем в один мяч, что усложнит для него задачу выхода в групповой турнир Лиги Европы.
Победа ПСВ — 1.34, ничья — 5.21, победа Аполлона — 8.99.
Победа ПСВ с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСВ со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Поставить на выигрыш ПСВ с форой (-1.5) можно с котировкой 1.99.
Серебряный призер чемпионата Нидерландов ПСВ на евроарене в этом сезоне стартовал в квалификации Лиги чемпионов, однако неожиданно провалился.
В рамках второго раунда квалификации подопечные Марка ван Боммела не смогли пройти швейцарский «Базель». После победы в домашнем матче со счетом 3:2 ПСВ на выезде проиграл 1:2 и уступил из-за правила выездных голов.
После этого команде пришлось проходить третий раунд квалификации уже в Лиге Европы. Здесь ПСВ по сумме двух встреч, но не особо уверенно прошел норвежский «Хаугесунн» — 1:0 и 0:0.
Что касается матчей на внутренней арене, то в поединке за Суперкубок Нидерландов ПСВ уступил «Аяксу» (0:2), а в чемпионате страны набрал 7 очков в трех матчах: ничья с «Твенте» (1:1), победы над «Ден Хаагом» (3:1) и «Хераклесом» (2:0).
В прошлом сезоне «Аполлон» завоевал бронзовые медали чемпионата Кипра и получил возможность стартовать в квалификации Лиги Европы с первого раунда.
Таким образом, кипрский клуб прошел уже три стадии, поочередно оставив за бортом турнира литовский «Спирис Каунас», ирландский «Шэмрок Роверс» и австрийскую «Аустрию».
Календарь и таблица Лиги Европы
«Спирис Каунас» удалось дважды обыграть всухую — 2:0 и 4:0. Против «Шэмрок Роверс» «Аполлон» в первом матче проиграл со счетом 1:2, но затем в матче с удалениями у обеих команд одержал домашнюю победу — 3:1. Над «Аустрией» «Аполлон» одержал две победы: 2:1 и 3:1.
Отметим, что игровая практика команды ограничивается пока только Лигой Европы. Чемпионат Кипра еще не стартовал.
На победу ПСВ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,00, а на победу «Аполлона» — 7,70.
Что касается коэффициента на проход в следующий этап, то на ПСВ он равен 1,16, а на «Аполлон» — 5,15.
Наш прогноз на матч — ПСВ не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,71.
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