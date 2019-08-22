«ПСВ» — «Аполлон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз и ставки ПСВ — Аполлон (22.08.19)

ПСВ — Аполлон Лимасол 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

ПСВ на правах серебряного призёра чемпионата Голландии стартовал во 2-м отборочном раунде ЛЧ, однако по сумме двух встреч уступил «Базелю» и вылетел во 2-й по значимости европейский клубный турнир. В 3-м раунде квалификации ЛЕ голландцы прошли норвежский «Хёугесунн». «Аполлон» является бронзовым призёром чемпионата Кипра. Команда прошла уже 3 этапа ЛЕ.

О матче

Прошлое участие голландцев в Лиге Европы завершилось на стадии третьего отборочного раунда. Киприоты за последние 6 сезонов четырежды доходили до группового этапа ЛЕ. Фаворитом этого матча считается ПСВ. Поставить на их победу можно с кэфом около 1,3. Успех «Аполлона» можно заиграть примерно за 8,8.

Статистика для ставок

В 9 из 11 последних матчей в ЛЕ клуб из Эйндховена пропускал. Клуб из Лимасола в ЛЕ забивает уже 9 игр кряду. Котировки на гол гостей в этом поединке находятся в районе 2,1.

В 4 предыдущих домашних встречах ПСВ в ЛЕ 1-й тайм неизменно завершался вничью. В 3 из 4 последних матчей «Аполлона» в этом турнире, в стартовые 45 минут была ничья. В этой ситуации интересно смотрится пари на ничью в первой половине встречи. Коэффициент на это событие составляет порядка 2,6.

ПСВ — Аполлон: класс хозяев сделает своё дело

ПСВ — Аполлон: класс хозяев сделает своё дело

20.08.2019 15 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Прогноз на первый матч финала квалификации Лиги Европы, в котором между собой сыграют Голландский ПСВ и Кипрский Аполлон. Эта встреча пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» в предстоящий четверг. Начало матча назначено на 21:30 по московскому времени.

П1 (1.38) Х (5.05) П2 (7.80) ПСВ Аполлон Лига Европы. Квалификационный раунд. Финалы. Первый матч. «Филипс». Эйндховен. 22.08.2019 21:30



Ориентировочные составы на матч ПСВ — Аполлон

ПСВ : Зут; Латорре, Виргевер, Думфри, Люккассен; Бергвейн, Мален, Хендрикс, Брума, Лосано; Ламерс. Аполлон : Малл; Агирре, Залай, Юсте, Педру; Кирияку, Маркович, Гианниотас, Перейра, Адриан; Гакпе.



История личных встреч

История личных встреч между ПСВ и Аполлоном еще не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ПСВ начинал свой еврокубковый путь в этом сезоне с раунда четвертьфиналов квалификации Лиги Европы. Но в нём Голландцы достаточно неожиданно уступили Швейцарскому Базелю и оказались в турнире ниже классом. Команда Ван Боммеля с большим трудом смогла преодолеть сопротивление Норвежского Хёугесунна в прошлом раунде, обыграв его с минимально возможным счетом. Тем не менее, голландский чемпионат разгоняется и ПСВ от матча к матчу выглядит всё сильнее. К игре против Аполлона футболисты из Эйндховена должны подойти куда более заряженными, чем неделю тому назад.

Сам Аполлон преодолел уже три раунда квалификации Лиги Европы и собирается пройти в основную часть турнира. На своем пути к играм против ПСВ Киприоты одолели Кауно Жальгирис со счетом 6:0 по сумме двух встреч, 4:3 обыграли Шэмрок Роверс и 5:2 выиграли у Аустрии. Стоит признать, что в атаке у Аполлона все в полном порядке. Однако, защита этого клуба точно не выдержит натиска ПСВ. Но свой гол в Эйндховене гости вполне могут оформить.

Прогноз: Хозяева выиграют этот матч. Он должен стать весьма результативным.

Интересные факты перед матчем

В 2019 календарном году ПСВ еще не проигрывал на своей арене. Аполлон проиграл в 3 из 5 предыдущих гостевых матчей.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ПСВ — Аполлон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Аполлон Ставка: Победа ПСВ с форой (-1) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить ПСВ — Аполлон Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«ПСВ» — «Аполлон». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Квалификация Лиги Европы, плей-офф, первый матч.

«ПСВ» (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр)

Стадион: «Филипс». Эйндховен, Нидерланды

22.08.2019. 21:30 МСК

Судья: Алексей Кульбаков (Беларусь)

Голландский «ПСВ» в родных стенах примет «Аполлон» из Кипра. Команды встретятся в рамках первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы. Клуб из Эйндховена пока не радует своих фанатов стабильной игрой. В некоторых матчах нидерландская команда показала посредственную игру в атаке, действия в обороне также оставляют желать лучшего. Кипрский клуб прошёл интересный путь до стадии плей-офф.

«ПСВ» Эйндховен: ван Боммел точно не рад последним результатам команды

Голландский клуб уже провалился на европейской арене, так как вылетел из квалификационного этапа Лиги чемпионов. «Крестьяне» по сумме двух матчей проиграли швейцарскому «Базелю» и оказались в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде подопечные Марка ван Боммела провели два матча с «Хёугусунном».

На выезде «ПСВ» смог огорчить норвежскую команду со счётом 1:0. На своей же арене футболисты голландского клуба показали слабую игру. Несмотря на преимущество по владению мячом и количеству нанесённых ударов, «ПСВ» позволил сопернику создать пару опасных ситуаций у своих ворот. Можно сказать, что «крестьянам» немного повезло в ответном противостоянии с норвежцами. Что касается выступлений в рамках очередного чемпионата Нидерландов, то ван Боммел и КО находятся на шестой строчке в турнирной таблице. «ПСВ» смог огорчить «Ден Хааг» и «Хераклес», но до этого клуба потерял очки в матче с «Твенте».

«Аполлон»: совершить ещё одну сенсацию на европейской арене

В первом раунде квалификации Лиги Европы кипрский клуб встретился со «Спирис Каунас». «Аполлон» легко прошёл в следующий этап, выиграв оба матча с общим счётом 6:0. Во втором квалификационном раунде соперником команды Софрониса Августи стал «Шэмрок Роверс».

В противостоянии с ирландским клубом уже не было зафиксировано доминирование «беглых». «Аполлон» после поражения на выезде со счётом 1:2 смог добиться необходимого результата в родных стенах. В ответке кипрский клуб огорчил «Шэмрок» — 3:1. За выход в плей-офф «Аполлон» встретился с «Аустрией». Многие отдавали предпочтение австрийской команде, но «беглые» прыгнули выше головы и одержали две победы над фаворитом противостояния.

В предыдущем чемпионате Кипра «Аполлон» занял третье место, уступив только «АЕК Ларнака» и АПОЭЛу. Класс кипрского чемпионата уже был заметен в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Действующий чемпион страны на своей арене дал серьёзный бой полуфиналисту минувшего розыгрыша турнира амстердамскому «Аяксу» — первая игра завершилась со счётом 0:0. Новый сезон в Кипре ещё не начался, клубы сосредоточены на выступлениях на европейской арене.

«ПСВ» — «Аполлон»: травмированные игроки

В предстоящем матче Марк ван Боммел вряд ли выпустит на поле полузащитника Гастона Перейро. Уругвайский футболист пока не восстановился от повреждения. Под вопросом участие в матче следующих футболистов голландской команды: Сэм Ламмерс, Райан Томас, Ларс Уннершталь и Янник ван Ос. Что касается «Аполлона», то тренерский штаб кипрской команды рассчитывает на помощь ведущих футболистов основного состава.

«ПСВ» — «Аполлон»: ориентировочные составы команд

Состав «ПСВ»: Зут, Думфрис, Баумгартль, Виргевер, Садилек, Росарио, Ихаттарен, Гутьеррес, Гакпо, Мален, Бергвейн.

Состав «Аполлона»: Малль, Педро, Юсте, Салаи, Агирре, Маркович, Кирьяку, Сардинеро, Перейра, Гианнотас, Гакпе.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «ПСВ» — «Аполлон»

Марку ван Боммелу, похоже, придётся смириться с потенциальной потерей Ирвинга Лосано, который был одним из лучших футболистов голландской команды на протяжении последних сезонов. Мексиканец уже находится в Италии (возможный переход в «Наполи»). Вероятно, что многое в успешной игре «ПСВ» будет зависеть от Стевена Бергвейна. Вингеру сборной Нидерландов пора доказывать свой уровень. «Аполлон» не является мальчиком для битья и попытается как минимум поразить ворота хозяев поля в предстоящей игре. На матч «ПСВ» – «Аполлон» предлагаем взять следующие линии.

1Х и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,75 в



ПСВ — Аполлон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

ПСВ — Аполлон. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы ПСВ — Аполлон состоится в четверг 22 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Филипс. В этой игре букмекеры ставят на победу ПСВ, оценив вероятность такого исхода существенно выше 50%. К матчу против Аполлона эйндховенский клуб подходит после гостевой победы над Хераклесом в чемпионате Голландии со счетом 2:0. Его беспроигрышная серия насчитывает теперь пять матчей — три победы и две ничьи. Перед этим ПСВ проиграл два поединка подряд. Международный сезон он начинал в Лиге чемпионов и проиграл там первому же сопернику — Базелю. В Лиге Европы ПСВ не играл с 2017 года, когда уступил в третьем отборочном раунде Осиеку. В этом году он на этой же стадии прошел Хеугесунн — победа 1:0 в гостях и нулевая ничья дома. В целом за 11 последних матчей в Лиге Европы ПСВ удалось одержать лишь две победы при трех ничейных результатах и шести поражениях. У себя дома он и вовсе не побеждает в пяти последних встречах, проиграв три из них. Причем забил в них лишь один гол.

Аполлон в прошлом сезоне дошел до групповой стадии Лиги Европы и в квартете с Марселем, Лацио и франкфуртским Айнтрахтом набрал семь очков. В этом футбольном году он начал свой путь с первого отборочного раунда и последовательно проходил каунасский Жальгирис, Шемрок Роверс и Аустрию. За восемь последних матчей в Лиге Европы ему удалось одержать семь побед при всего одном поражении. А на выезде киприоты выиграли три из четырех последних матчей турнира, хотя перед этим проиграли на чужом поле четыре раза подряд. Несмотря на такую статистику, эксперты сайта считают, что в предстоящей игре против ПСВ Аполлон потерпит поражение и при этом проиграет с разницей более, чем в один мяч, что усложнит для него задачу выхода в групповой турнир Лиги Европы.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ПСВ — Аполлон:

Победа ПСВ — 1.34, ничья — 5.21, победа Аполлона — 8.99.

ПСВ — Аполлон. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа ПСВ с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСВ со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Поставить на выигрыш ПСВ с форой (-1.5) можно с котировкой 1.99.

Доставят ли киприоты проблемы ПСВ?

ПСВ

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы ПСВ будет принимать кипрский «Аполон Лимасол». Матч пройдет на стадионе «Филипс» 22 августа. Начало — в 21:30 мск. Прогноз на



Серебряный призер чемпионата Нидерландов ПСВ на евроарене в этом сезоне стартовал в квалификации Лиги чемпионов, однако неожиданно провалился.





В рамках второго раунда квалификации подопечные Марка ван Боммела не смогли пройти швейцарский «Базель». После победы в домашнем матче со счетом 3:2 ПСВ на выезде проиграл 1:2 и уступил из-за правила выездных голов.









После этого команде пришлось проходить третий раунд квалификации уже в Лиге Европы. Здесь ПСВ по сумме двух встреч, но не особо уверенно прошел норвежский «Хаугесунн» — 1:0 и 0:0.









Что касается матчей на внутренней арене, то в поединке за Суперкубок Нидерландов ПСВ уступил «Аяксу» (0:2), а в чемпионате страны набрал 7 очков в трех матчах: ничья с «Твенте» (1:1), победы над «Ден Хаагом» (3:1) и «Хераклесом» (2:0).







«Аполлон»



В прошлом сезоне «Аполлон» завоевал бронзовые медали чемпионата Кипра и получил возможность стартовать в квалификации Лиги Европы с первого раунда.









Таким образом, кипрский клуб прошел уже три стадии, поочередно оставив за бортом турнира литовский «Спирис Каунас», ирландский «Шэмрок Роверс» и австрийскую «Аустрию».





Календарь и таблица Лиги Европы





«Спирис Каунас» удалось дважды обыграть всухую — 2:0 и 4:0. Против «Шэмрок Роверс» «Аполлон» в первом матче проиграл со счетом 1:2, но затем в матче с удалениями у обеих команд одержал домашнюю победу — 3:1. Над «Аустрией» «Аполлон» одержал две победы: 2:1 и 3:1.





Отметим, что игровая практика команды ограничивается пока только Лигой Европы. Чемпионат Кипра еще не стартовал.







Прогноз



На победу ПСВ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,00, а на победу «Аполлона» — 7,70.





Что касается коэффициента на проход в следующий этап, то на ПСВ он равен 1,16, а на «Аполлон» — 5,15.









Наш прогноз на матч — ПСВ не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,71.

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