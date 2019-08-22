Прогноз редакции на матч Партизан — Мольде

Прогноз, ставки и коэффициенты Партизан — Мольде (22.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Партизан — Мольде (22.08.19)

«Партизан Белград» — «Мольде». Прогноз на матч 22 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок финала квалификации Лиги Европы, в котором 22 августа «Партизан» принимает «Мольде». Чего ждать от противостояния серьезных соперников? – читайте в нашем материале.
Партизан

«Партизан» стал бронзовым призером минувшего чемпионата Сербии, добыв за сезон 20 побед и девять ничьих, при разнице забитых и пропущенных голов «плюс 30». После четырех туров нового сезона «гробари» идут без поражений – три победы и ничья, а в последнем туре «черно-белые» обыграли «Рад» (3:0).

В квалификации Лиги Европы «каток» вынес из розыгрыша «Коннах Куэй» (4:0) и «Йени Малатьяспор» (3:2).

Партизан — Мольде 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы – финальная стадия отборочного турнира. Победитель двухматчевого противостояния примет участие в основном этапе второго по значимости клубного европейского турнира, а проигравший покинет еврокубки в этом сезоне. 

 

О матче

«Партизан» дошел до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, начав свой путь со второго отборочного раунда. Сербский клуб является постоянным участником еврокубков с сезона 1996/1997, но стоит отметить, что в прошлом розыгрыше ЛЕ «Партизан» закончил выступление именно на этой стадии. «Мольде» стартовал в Лиге Европы с первого отборочного раунда. Для норвежцев это 7 участие в европейском турнире за последние 10 лет. Наивысшим достижением команды остается участие в 1/16 финала ЛЕ в сезоне 2015/2016. В прошлом розыгрыше ЛЕ «Мольде» на этой стадии проиграл питерскому «Зениту» (2:1, 1:3). В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Партизан» — котировки на победу хозяев в районе 1,6. В то время как успех норвежцев оценивается коэффициентом около 6,3. Проход сербской команды в следующий этап можно взять за примерные 1,4, а на попадание в следующий раунд «Мольде» котировки в районе 2,9.

Статистика для ставок

В 8 из 9 последних домашних матчах в ЛЕ футболисты «Партизана» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в ближайшей игре сербский коллектив откроет счет оценивает коэффициентом около 1,5.

Кроме того, «Партизан» забивал минимум 2 мяча в 7 из 10 предыдущих домашних играх в ЛЕ. Высока вероятность, что в этом матче сыграет пари на такую же результативность команды за котировку в районе 1,8.

Одна из команд останется без голов


22 августа в 22:00 по московскому времени в Белграде состоится поединок между «Партизаном» и «Мольде». Матч финальной стадии квалификации Лиги Европы пройдет на арене «Партизан». Арбитром встречи будет Виктор Кашшаи. Прогноз на «Партизан» — «Мольде».

«Партизан»



Целых 8 матчей провел «Партизан» в этом сезоне. Команда Саво Милошевича сумела выиграть 6 из них и всего лишь раз потерпела поражение.


Стоит отметить, что «белградцы» катастрофически мало пропускают — всего 4 мяча в 8 встречах. За 4 тура в чемпионате Сербии «черно-белые» одержали 3 победы и один раз сыграли вничью — «Инжия» 0:1, «Мачва» 4:0, «Напредак» 2:2 и «Рад» 3:0.



Все прогнозы на Лигу Европы


В ЛЕ клуб пропустил всего 2 мяча в четырех играх. В позапрошлом раунде сербы разобрались с «Коннах Куэй» (0:1 и 3:0). В полуфинале коллектив встретился с «Ени Малатьяспором». Первый матч закончился для хозяев победой со счетом 3:1, а в гостях «гробари» уступили 1:0.


В лазарете находится довольно неплохой нападающий Джордже Иванович, который вполне бы мог дополнить основной состав.


«Мольде»



«Мольде» оставался непобежденным в 11 из 12 последних выступлений. Гости уже давно начали новый сезон в чемпионате Норвегии. Не без нервов команде удалось дойти до плей-офф квалификации Лиги Европы.



Довольно напряженным выдалось противостояние с «Арисом». Со счетом 3:0 подопечные Эрлинга Мо выиграли дома. На выезде удалось вырвать путевку в следующий раунд лишь в конце второго тайма, при этом по сумме двух встреч счет на тот момент был равным.



18 августа «сине-белые» провели свой последний матч, выиграв 2:3 у «Ранхейма» в чемпионате.


В глаза бросается то, что «Мольде» чаще пропускает, чем «Партизан».


Прогноз



Коэффициентом 1.79 оценивается вероятность победы «Партизана». Коэфф 4.40 дают на «Мольде». Ничья сопровождается цифрой 3.75.


Дома «Партизан» не проигрывает с марта этого года. Так что гостям будет очень тяжело в Белграде.


В таком принципиальном противостоянии явно не будет много голов. Любая из команд, забив гол, сядет ближе к своим воротам.



Прогнозируем, что в матче забьет только один коллектив. Выбранный исход — «обе забьют: нет» за 1.77.

Прогноз редакции на матч Партизан — Мольде

22 августа в столице Сербии Белграде местный “Партизан” примет в первом матче раунда-плей-офф Лиги Европы норвежский “Мольде”. Хозяева поля до этого противостояния прошли валлийский “Коннас Куэй”, обыграв их 1:0 и 3:1, и турецкий “Йени Малатьяспор” (3:1, 0:1). Гости пронеслись аж через три квалификационных раунда — так ушел в небытие исландский “КР Рейкьявик” (7:1 и 0:0), сербские “Чукарички” (3:1 и 5:0) и греческий “Арис”, с которым получилось все не так просто, как ранее (3:0 и 1:3 в дополнительное время).

Ориентировочные составы на матч “Партизан” — “Мольде”

“Партизан”: (5-4-1) Стойкович — Павлович, Здьелар, Милетич, Урошевич, Остойич — Тошич, Асано, Сума, Шчекич — Умар

Не сыграют:

“Мольде”: (4-4-2) Кранинкс — Габриэльсен, Бьорнбак, Харальдсейд, Хеуген — Хуссейн, Эйкрем, Аурснес, Хестад — Джеймс, Омойджуанфо

Не сыграют: Андерсен, Линде

Прогноз на матч “Партизан” — “Мольде”

“Мольде” столько прошел ради выхода в групповой раунд Лиги Европы, что вот так проиграть уже на ленточке будет очень тяжело. Но и “Партизан” такая команда, которая имеет всегда только самые высокие цели и идет семимильными шагами к их достижению. Обязательно нужно учесть и то, что для сербского клуба это будет встреча в родных стенах. А что представляют из себя их домашние игры, думаем, объяснять не нужно. В любом случае все решит второй поединок, ну а в первом мы отдадим предпочтение победе хозяев поле. У “Париматч” на это достаточно хороший коэффициент 1,71.

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«Партизан Белград» — «Мольде». Прогноз на матч 22 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок финала квалификации Лиги Европы, в котором 22 августа «Партизан» принимает «Мольде». Чего ждать от противостояния серьезных соперников? – читайте в нашем материале.
Партизан

«Партизан» стал бронзовым призером минувшего чемпионата Сербии, добыв за сезон 20 побед и девять ничьих, при разнице забитых и пропущенных голов «плюс 30». После четырех туров нового сезона «гробари» идут без поражений – три победы и ничья, а в последнем туре «черно-белые» обыграли «Рад» (3:0).

В квалификации Лиги Европы «каток» вынес из розыгрыша «Коннах Куэй» (4:0) и «Йени Малатьяспор» (3:2).

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