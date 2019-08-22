Прогноз от наших экспертов

«Слован Братислава» — «ПАОК». 22.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Слован» – ПАОК (22.08.2019)

Футбол. Лига Европы УЕФА. Квалификация.

«Слован» (Словакия) – ПАОК (Греция).

22.08.2019, Стадион: «Тегельне поле» (Братислава), 21:45 (МСК).

1-й матч.

ПАОК Ивана Саввиди вновь не сумел пробиться групповой этап Лиги чемпионов. Разберёмся, происходит ли это от того, что в еврокубковых матчах, как в общем-то и в Греции, нельзя выбегать на поле с огнестрельным оружием, а заодно рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый матч решающего раунда квалификации Лиги Европы между ПАОК и братиславским «Слованом».

«Слован»: даже со слабыми командами бывают трудности

«Слован» в этом сезоне обидно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в равном противостоянии черногорской «Сутьеске». Если словацкий гранд хочет пробиться в элиту европейского футбола, или хотя бы приблизиться к ней, таких соперников, как «Сутьеска», безусловно, нужно проходить.

В Лиге Европы всё намного проще. «Слован» выиграл все 4 игры, сломив сопротивление «Фероникели» из Косово и ирландского «Дандолка». Соперники, однако, были не чета предстоящему, ПАОКу. Ставить на «Слован» в игре с греками, по крайней мере, весьма опасно…

ПАОК: опять без Лиги чемпионов

Греческий ПАОК вот уже который год пытается пробиться в финальную стадию главного европейского футбольного турнира. Пока, однако, получается более-менее успешно только в Лиге Европы, где ПАОК в последние годы является частым гостем групповых стадий.

В прошлом сезоне греков на пути к финальному турниру ЛЧ остановила «Бенфика». В этом году не повезло с «Аяксом». Посмотрим, как далеко пройдёт ПАОК в Лиге Европы, каковы здесь прогнозы и ставки?

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Как не рассуждай, с какой стороны не заходи, а класс команд здесь ряд ли сопоставим. Скорей всего, ПАОК решит все вопросы уже в первой игре – вот прогноз. А ставка – ПАОК забьёт 2 гола или больше за коэффициент 2,22 от



Слован Братислава — ПАОК 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Обе команды стартовали в квалификации Лиги чемпионов, но, благодаря регламенту турнира, даже проиграв, продолжили выступать в еврокубках. Сейчас соперники всего в шаге от группового этапа второго по значимости турнира. Победитель этого двухматчевого противостояния сможет выйти в основную стадию Лиги Европы, а вот проигравший попрощается с еврокубками до следующего сезона.

О матче

Фаворитом матча и всего противостояния являются греки. На проход команды в основную стадию Лиги Европы предлагается кэф около 1,3. У «Слована», по мнению букмекеров, шансов пройти далее меньше и котировки на это – примерно 3,4. В последний раз словаки проходили в групповой раунд в 2014/15. После того сезона «Слован» далее 3-го квалификационного этапа Лиги Европы не проходил. ПАОК, начиная с сезона 2010/11 стабильно играл в осенней стадии еврокубка, кроме двух розыгрышей 2012/13 и 2017/18, когда команда остановилась как раз на стадии плей-офф. В первом матче на победу греков предлагается кэф в районе 2,3.

Ставки на игроков

Высокую реализацию демонстрирует Диего Бисесвар. Атакующий полузащитник ПАОКа в 2 матчах в еврокубках сумел забить 2 гола.

Статистика для ставок

Словаки, вероятно, не проиграют во второй половине матча. Кэф на такое событие примерно 1,4. Прогноз имел место во всех 6 последних домашних матчах «Слована» в еврокубках. Также ПАОК в предыдущих 12 матчах в обоих турнирах на выезде во 2-м тайме не выиграл 10 раз (5 ничьих и 5 поражений).

«Слован» может забить во второй половине поединка. В последних 6 домашних матчах в еврокубках это событие сыграло 6 раз. При этом и греки пропускали во всех предыдущих 4 выездных играх. Поставить на гол подопечных Яна Козака во вторые 45 минут можно с кэфом около 2,1.

Слован Братислава

Клуб Слован после своего, не побоюсь этого слова, дурацкого вылета из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА от скромной черногорской Сутьески (1:1, 1:2), затем полностью оперился уже в евротурнире рангом ниже, то есть Лиге Европы. Где братиславцы сумели пройти два отборочных раунда, прогнав с дороги к групповому раунду сначала косовский флагман Фероникели (2:1, 2:0), а затем и достаточно крепкого чемпиона Ирландии ФК Дандолк (3:1, 1:0). Продемонстрировав при всём при этом, как мы видим, дюжие возможности своего нападения, а также временные помутнения в линии собственной обороны.

Ну и вот последним препятствием в борьбе за попадание в группу ЛЕ для Слована стал куда более серьёзный, чем прошлые оппоненты, греческий ПАОК. В столкновении с которым словаки должны уже по настоящему доказать свою еврокубковую компетентность, опираясь при этом на всё более входящую в кураж личную атакующую линию!

ПАОК

Что касается ПАОКа, то он, скорее всего, многим запомнился по прошлой международной двухматчевой тяжбе с голландским Аяксом под флагом кастинга ЛЧ. Где «чёрно-белые» устроили настоящую голевую перестрелку с легендарными «аяксидами», порадовав нейтральных зрителей сначала боевой ничьей на Тумбе (2:2), а затем зрелищным и интригующим спаррингом в Амстердаме (поражение 2:3)…В которых, как прекрасно заметно даже невооружённым взглядом, в корне проявились как наступательный потенциал «орлов», так и их недостатки оборонительного свойства.

Прогноз

Предлагаю в данном противостоянии не стараться найти фаворита, а поставить в нём на стандартный обмен забитыми мячами за чрезвычайно приятный коэффициент!

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Слован Братислава — ПАОК состоится в четверг 22 августа в 22:00 (МСК) на стадионе Народный. В этой паре явным фаворитом является ПАОК и в отдельно взятой первой встрече букмекеры также ставят на него, оценив вероятность победы греков чуть ниже 50%. Сезон он начинал в Лиге чемпионов, но проиграл по сумме двух встреч Аяксу и отправился в турнир рангом ниже. В прошлом сезоне ПАОК дошел до групповой стадии Лиги Европы, но в квартете с Челси, Видеотоном и БАТЭ набрал лишь три очка, потерпев пять поражений. Кстати, сейчас продолжается его безничейная серия в турнире, насчитывающая девять матчей — три победы и шесть поражений. В гостях ПАОК выиграл только один из шести предыдущих поединков Лиги Европы, проиграв три раза. При этом в каждом проигранном матче он оставался без забитых голов.

Слован в выходные разгромил на выезде Середь в матче чемпионата Словакии со счетом 4:0. Это была его девятая подряд победа. В этом сезоне братиславский клуб провел 11 официальных матчей и пока не проиграл ни разу. Как и ПАОК, он начинал сезон в Лиге чемпионов, но проиграл там по пенальти Сутьеске в первом же отборочном раунде. В Лиге Европы он прошел Феронкели и Дандолк, одержав четыре победы в четырех матчах с общим счетом 8:2. Также, как и ПАОК, Слован давно не играет в Лиге Европы вничью — 15 матчей подряд, выиграв десять из них и проиграв пять остальных. У себя дома он выиграл пять предыдущих матчей турнира, забив в них 15 голов и пропустив лишь три. На фоне такой статистики аналитики сайта считают, что шансы Слована в поединке с ПАОК недооценены и он не только не проиграет, но и может одержать в этой встрече победу. В данном случае можно поставить на выигрыш Слована с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Слован Братислава — ПАОК:

Победа Слована — 3.44, ничья — 3.31, победа ПАОК — 2.19.

Слован Братислава — ПАОК. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Слована с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой ПАОК 1:0 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Слована с форой (0) можно с котировкой 2.59.

«Слован» постарается не проиграть на своем поле

«Слован»

22 августа стадион «Тегельне поле» в Братиславе примет матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Слованом» и ПАОКОм. Команды начнут играть в 22:00 по московскому времени. Прогноз на



Изначально «Слован» стартовал с Лиги чемпионов. Однако в первом же квалификационном раунде команда уступила дорогу «Сутьеске» — 1:1 и 2:1.





В ЛЕ клуб сначала справился с «Фероникели» (2:1 и 0:2), а затем попал на ирландский «Дандолк». Там у хозяев тоже особых проблем не возникло. Они выиграли дома со счетом 1:0, а на выезде добились победного результата 1:3.









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На данный момент «Слован» имеет 9-матвевую победную серию. Особенно ярко «небесно-голубые» сморятся в чемпионате Словакии. К примеру, в прошлый раз «короли Братиславы» обыграли «Середь» со счетом 0:4.





В последних 9 играх клуб забивал сопернику в среднем 2-3 гола. Также футболисты Мартина Шевела выиграли 6 из 7 прошлых поединков Лиги Европы.







ПАОК



ПАОКу тоже не повезло. Клуб вылетел из квалификационной стадии ЛЧ, проиграв «Аяксу», хотя борьбу «аяксидам» греки навязали знатную — 2:2 дома и поражение 3:2 на выезде.









Минусом является то, что «черно-белые» провели лишь два официальных матча в новом сезоне. В этом плане своему сопернику команда уступает.





Если смотреть и на товарищеские встречи, то последнее поражение от «Аякса» стало первым за 9 выступлений коллектива. Хотя в ЛЕ команда из Греции проиграла 6 из 7 матчей.









В любом случае «двухглавые орлы Севера» способны навязать борьбу словакам.







Прогноз



Именно ПАОК является фаворитом матча — 4.20 и 1.92 соответственно. На ничью дают 3.40.





Это неспроста. Греческий клуб действительно продемонстрировал хороший футбол в противостоянии с «Аяксом». Подопечные Абела Феррейры показали, что с атакой у них дела обстоят хорошо. Кроме того, коллектив умело выходил из обороны, проводя опасные контратаки.









В любом случае «Слован» повел больше официальных матчей, так что хозяева уже должны набрать хорошую форму. Ставим на то, что они не проиграют на своем поле. Коэффициент составляет 1.88.

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