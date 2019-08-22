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Прогноз, ставки и коэффициенты Эспаньол — Заря (22.08.19)

Прогноз редакции на матч Эспаньол — Заря



22 августа в солнечной Барселоне на стадионе “RCDE — Корнелья-Эль Прат” в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы “Эспаньол” сыграет против украинской “Зари” из Луганска. Хозяева ураганом прошлись по двум квалификационным раундам, одолев исландский “Стьярнан” (4:0 и 3:1) и швейцарский “Люцерн” (3:0 и 3:0). Без шансов для соперников. Гости также пронеслись через два квалификационных раунда, но не таким диким ветром — три победы и все же одна ничья. Досталось черногорской “Будучности” (3:1 и 1:0) и болгарскому ЦСКА (1:1 и 1:0). Остановиться в шаге от группового этапа будет трагедией для обеих команд.

Ориентировочные составы на матч “Эспаньол” — “Заря”

“Эспаньол”: (4-4-2) Диего Лопес — Ллуис Лопес, Вила, Авила, Эспиноса — Гранера, Варгас, Итурраспе, Дардер — Лэй, Кампусано

Не сыграют: Пьятти, Давид Лопес

“Заря”: (3-5-2) Шевченко — Вернидуб, Ханна, Тымчик — Хомченовский, Михайличенко, Кочергин, Юрченко, Иванисеня — Будковский, Русин

Не сыграют: Казаков, Громов

Прогноз на матч “Эспаньол” — “Заря”

Если бы нам нужно было спрогнозировать итоговый результат противостояния этой пары, без единого вопроса мы бы указали на испанскую команду. А вот локально по первому матчу будет чуть сложнее. “Эспаньол” может сыграть на энергосберегающем режиме, сильно не форсируя события и больше времени уделять защите своих ворот, чем нападению на противоположные. Хоть барселонцы и показывают в основном атакующий футбол, и играть им дома, “Заря” будет посерьезнее, чем предыдущие соперники. И они наверняка всеми силами будут добиваться такого нужного гола на выезде. Не будем сильно гадать и поставим на ничью. “Париматч” на такой результат дает лакомый коэффициент 5,4.

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Преподнесет ли «Заря» сенсацию в Испании?

«Эспаньол»

В четверг, 22 августа, в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы испанский клуб «Эспаньол» дома примет украинскую «Зарю». Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на



Испанский коллектив, который отсутствовал в еврокубках 15 лет, начал свой путь со второго раунда квалификации Лиги Европы.





Сначала «попугаи» разбили исландский клуб «Стьярнар» (7:1 по сумме двух встреч). В третьем квалификационном раунде соперник у каталонцев был уже посерьезней — швейцарский «Люцерн». Но «Эспаньол» также не испытал проблем, выиграв обе игры с одинаковым счетом 3:0.









А вот старт в испанском чемпионате выдался для подопечных Хави Лопеса крайне неудачно. В домашнем поединке они по всем статья уступили «Севильи» со счетом 0:2.





Стоит отметить, что этим поражением «бело-синие» прервали свою беспроигрышную серию во всех турниров, которая насчитывала 16 матчей.







«Заря»



Украинская команда также начала свой путь в квалификации ЛЕ со второй стадии. «Черно-белые» на этом этапе не оставили шансов черногорской «Будучности», обыграв ее дважды с суммарным счетом 4:1.









А вот в третьем раунде «Заря» не без труда прошла софийский ЦСКА. Первая игра в Болгарии завершилась вничью 1:1. А дома дружина Виктора Скрипника добыла победу с минимальным счетом 1:0.





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В УПЛ луганчане пока идут вторыми, имея в активе семь очков после четырех туров. Единственное поражение в этом сезоне «Заря» получила накануне, уступив дома «Александрии» (1:3) в чемпионате страны.









Из-за дисквалификации игру в Испании пропустит нападающий Назарий Русин, а из-за травмы — центральный защитник Виталий Вернидуб.







Прогноз на «Эспаньол» — «Заря»



В этом матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.31, победа «Зари» — 9.90, ничья — 5.30.









Луганчане зарекомендовали себя крепким еврокубковым бойцом. Прогнозируем, что в этом поединке «Заря» даст бой фавориту пары.



Эспаньол — Заря 22 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Испанцы прошли уже две стадии турнира. Команда поочерёдно переиграла «Стьярнан» и «Люцерн». Украинцы также стартовали со второго раунда. Сначала «Заря» выбила «Будучность», а затем болгарский ЦСКА.

О матче

«Заря» выступает в ЛЕ 6-й сезон подряд. Клуб из Украины трижды вылетал на текущей стадии турнира. Хозяева являются фаворитами этого матча. Котировки на их победу располагаются в районе 1,4. Поставить на то, что гости хотя бы не проиграют, можно примерно за 3,1. Коэффициент на дальнейший проход команды Виктора Скрипника составляет порядка 5.2.

Статистика для ставок

В 4 последних матчах «Эспаньола» в ЛЕ одна из команд не могла забить в 1-м тайме. В 14 из 16 предыдущих встреч «Зари» в ЛЕ хотя бы одна команда не отличалась в стартовые 45 минут. В этой ситуации интересно выглядит пари «Обе забьют – нет» в 1-м тайме за кэф около 1,2.

Лишь в одном из восьми последних матчей в ЛЕ испанцы выиграли стартовые 45 минут крупнее, чем в 1 мяч. Украинцы не проигрывают 1-й тайм больше чем в 1 гол уже на протяжении 24 игр. Взять победу гостей с форой (+1) в первой половине встречи можно с коэффициентом примерно 1,4.

«Эспаньол» – «Заря». 22.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Европы УЕФА. Раунд плей-офф.

«Эспаньол» – «Заря»

Барселона. Стадион: «Корнелья-Эль Прат». 22.08.2019. 22:00 (МСК)

Луганской «Заре» очень не повезло со жребием в решающем раунде плей-офф. На очереди грозный оппонент из Испании – «Эспаньол». Сумеет ли «Заря» что-то противопоставить каталонцам на «Корнелье Эль-Прат» или жребий все за них решил? Мы считаем, что «Заря» обречена на провал.

Форма «Эспаньола»

«Эспаньол» начал свою еврокампанию со 2-го квалификационного раунда, где «попугаям» на пути попадались такие команды, как «Стьярнан» (7:1) из Исландии и швейцарский «Люцерн» (6:0). «Эспаньол» всерьез нацелен на попадание в групповой этап второго по значимости еврокубка. В прошлые выходные в Испании стартовал новый сезон. «Эспаньол» на своем поле принимал «Севилью» и закономерно влетел андалусийцам со счетом 0:2. Причем Давида Гальего выпустил на матч всех сильнейших игроков. Таким образом Гальего дает понять, что «Эспаньол» без проблем пройдет «Зарю». Плюс в разнице в классе у них огромная, что может позволить «Эспаньолу» пройти «Зарю» с запасом.

Форма «Зари»

«Заря» начала свою еврокампанию так же со 2-го квалификационного раунда, где луганчанам противостояла черногорская «Будучность» (4:1) и болгарская ЦСКА, с которой «Заре» пришлось попотеть. Первый матч в Софии завершился вничью 1:1, а ответный матч в Запорожье завершился трудовой победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 89-й минуте. А тем временем в Украине было сыграно 4 тура и «Заря» занимает высокое для себя второе место. Правда, помимо «Зари», у которой 7 очков после 4 игр, те же 7 очков на счету «Десны» и «Колоса». Плюс «Заря» потерпела домашнее поражение от «Александрии» со счетом 1:2. Причем Виктор Скрипник сделал только 3 замены по сравнению с ответным матчем против ЦСКА. Если в случае с «Эспаньолом» выход всех сильнейших игроков можно объяснить наличием класса, то в случае с «Зарей» это говорит о короткой скамейке. Поэтому «Заре» будет очень тяжело в этом противостоянии не только с тактической, но и с физической точки зрения.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Эспаньол» считается заведомым фаворитом пары, что за выход этой команды в групповую стадию букмекерские конторы дают невысокий коэффициент порядка 1,13. Учитывая, как уверенно на классе «Эспаньол» разбирался со своими соперниками в квалификации, мы уверены в том, что «Заря» не станет исключением для «Эспаньола». БК





Эспаньол — Заря Луганск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Эспаньол — Заря Луганск. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (22.08.2019)

Матч отборочного плей-офф Лиги Европы Эспаньол — Заря Луганск состоится в четверг 22 августа в 22:00 (МСК) на стадионе RCDE. В этой игре букмекеры прогнозируют уверенную победу Эспаньола с разницей не менее, чем в два мяча. В воскресенье в первом туре чемпионата Испании он уступил дома Севилье со счетом 0:2. Это было его первое поражение с конца марта. В этом сезоне до проигрыша Севилье Эспаньол выиграл все четыре матча с общим счетом 13:1. В Лиге Европы он играет впервые и стартовал со второго отборочного раунда, дважды обыграв на этой стадии исландский Стьярнан — 4:0 дома и 3:1 в гостях. А затем каталонцы дважды разгромили Люцерн с одинаковым счетом 3:0.

Заря в выходные тоже проиграла — дома Александрии со счетом 1:2. И это также было ее первое в сезоне поражение — перед этим луганский клуб выиграл пять из семи официальных матчей, еще в двух встречах сыграв вничью. В Лиге Европы в прошлом сезоне Заря остановилась в отборочном плей-офф, проиграв в драматичном противостоянии Лейпцигу. В этом розыгрыше турнира она обыграла Будучность из Черногории (победа 3:1 на выезде и победа 1:0 дома), а затем софийский ЦСКА (ничья 1:1 в гостях и победа 1:0 дома). За восемь последних матчей в Лиге Европы Заря одержала три победы и потерпела только одно поражение. В то же время ей удалось выиграть всего 2 из 11 предыдущих гостевых матчей турнира, еще в двух случаях сыграв вничью и семь раз проиграв. В 6 из 11 этих поединков она пропускала больше одного мяча. Специалисты сайта считают, что в Испании Заря пропустит не менее трех голов и проиграет Эспаньолу, сохраняя совсем небольшие шансы на выход в групповой турнир Лиги Европы.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Эспаньол — Заря Луганск:

Победа Эспаньола — 1.37, ничья — 5.14, победа Зари — 8.09.

Эспаньол — Заря Луганск. Прогноз на матч (Лига Европы, отборочный плей-офф, первый матч, 22 августа):

Победа Эспаньола; индивидуальный тотал Эспаньола больше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Эспаньола со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 7.00 соответственно). Поставить на индивидуальный тотал хозяев поля больше 2 голов можно с котировкой 1.77.

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