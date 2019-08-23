Прогноз редакции на матч Ривер Плейт — Серро Портеньо

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«Ривер Плейт» — «Серро Портеньо». 23.08.19. Прогноз и ставки на матч

Ривер Плейт — Серро Портеньо 23 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Кубок Либертадорес является главным клубным турнирном Южной Америки, формат турнира очень похож на европейскую Лигу Чемпионов. Завершилась квалификационная стадия и групповой этап турнира, и сейчас проходят, возможно, самые напряженные матчи стадии плей-офф, ведь до финала остается всего пара шагов. Стоит отметить, что впервые в истории Кубка Либертадорес финал будет состоять из одного матча и пройдет на заранее выбранном стадионе в столице Чили Сантьяго.

О матче

Чемпион Кубка Либертадорес в прошлом сезоне – «Ривер Плейт», пока не может похвастаться чемпионской игрой в нынешнем розыгрыше кубка. Аргентинцы вышли в плей-офф со второго места в группе, а в 1/8 в серии пенальти одолели «Крузейро», завершив двухматчевое противостояние с общим счетом 0:0. «Ривер Плейт» 34 раза принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес и 6 раз доходил до финала, 4 из которых выиграл. В предстоящей игре победу подопечных Марсело Гальярдо букмекеры оценивают коэффициентом около 1,5, а вероятность попадания команды в следующий этап в районе 1,3. «Серро Портеньо» вышел в плей-офф с первого места в группе и в 1/8 одолел в двухматчевом противостоянии «Сан-Лоренсо» с общим счетом 2:1 (0:0, 2:1). Парагвайцы 39 раз принимали участие в розыгрыше Кубка Либертадорес и ни разу не добирались до финала турнира. Котировки на триумф гостей в этой встрече в районе 7,4, а шансы команды пройти дальше оценивается примерным кэфом 3,5.

Статистика для ставок

В 6 из 7 последних выездных матчах в кубке Либертадорес «Серро Пертеньо» забивал своим соперникам минимум 1 мяч. Шансы парагвайцев забить гол в ворота «Ривер Плейт» в предстоящем поединке оценивается коэффициентом около 2.

А в 4 из 5 предыдущих встречах «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес одна из команд покидала поле без забитого мяча в активе. Ставка «Обе забьют — нет» в ближайшей игре аргентинцев можно взять за котировку в районе 1,7.

Прогноз редакции на матч Ривер Плейт — Серро Портеньо



Действующий победитель Кубка Либертадорес “Ривер Плэйт” продолжает защиту титула. На стадии четвертьфинала аргентинцам придется отбиваться от атак парагвайской “Серро Портеньо”. В ⅛ финала “Ривер” лишь благодаря удаче одолел “Крузейро” в серии пенальти, “Серро Портеньо” же выбила из турнира “Сан-Лоренсо”, соседей своего нынешнего соперника, с общим счетом 2:1.

Ориентировочные составы на матч Ривер Плэйт — Серро Портеньо:

“Ривер Плэйт” (4-3-2-1) Франко Армани — Рохас, Каско, Мартинес, Монтиэл — Де Ла Крус, Паласиос, Перес — Фернандес, Суарес — Борре

Не сыграют: —

“Серро Портеньо” (4-4-2): Каррисо — Аморебьета, Кандия, Касерес, Арсамендия — Агиллар, Каррицо, Вилласанте, Родригес — Вальдес, Ларривей

Не сыграют: —

Прогноз на матч Ривер Плэйт — Серро Портеньо:

Обе команды недавно стартовали в национальных чемпионатах. У “Ривер Плэйта” — две победы и ничья, у “Серро Портеньо” — три победы, две ничьих и одно поражение. В Аргентине, конечно, фаворитом по праву считаются хозяева. В чемпионате “полосатые” выступают увереннее с каждой встрече, так, в последнем туре “Ривер” в гостях разгромил “Расинг” — 6:1. А робкое противостояние с “Крузейро” можно списать на то, что это были первые матчи аргентинцев в новом сезоне. Без проблем здесь было не обойтись. Поверим во флагмана южноамериканского футбола и поставим на победу хозяев с форой (-1,5) с коэффициентом 1,92.

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Прогноз на матч «Ривер Плейт» – «Серро Портеньо» (23.08.2019)

Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.

«Ривер Плейт» (Аргентина) – «Серро Портеньо» (Парагвай).

23.08.2019, Стадион: «Монументаль» (Буэнос-Айрес), 01:15 (МСК).

1-й матч.

Парагвайский «Серро Портеньо» будет пытаться остановить действующих обладателей Кубка Либертадорес легендарный аргентинский «Ривер Плейт». Рассмотрим варианты ставок и прогнозы на первый поединок противостояния.

«Ривер Плейт»: второй титул подряд. Возможно ли?

После 2000-го года только бразильскому «Сан-Паулу» и «Боке Хуниорс» удавалось взять Кубок Либертадорес дважды подряд. Посмотрим, удастся ли «Риверу», который, кстати говоря, побеждал в самом престижном клубном футбольном турнире 4 раза.

На групповой стадии «Ривер» был крайне неуступчив, ни разу не проиграл (2 победы, 4 ничьих), пропустил только 5 мячей в 6-и играх, но уступил первую строчку бразильскому «Интернасьоналу». В 1/8 финала аргентинский гранд снова строго сыграл в обороне, не пропустил, но и не забил, и прошёл «Крузейро» лишь в серии послематчевых пенальти. Может «Ривер» и до финала не пропустит… Как насчёт такого прогноза и соответствующей ставки?

Недавно стартовавший чемпионат аргентинской Суперлиги «Ривер Плейт» начал с ничьей и двух разгромных побед. 10:2 – такова разница забитых-пропущенных мячей по итогам трёх встреч.

«Серро Портеньо»: непреодолимый барьер

Парагвайский футбольный клуб «Серро Портеньо» 38 раз принимал участие в Кубке Либертадорес. Наивысшим достижением при этом является лишь полуфинал, куда парагвайцы добирались 6 раз. В последний раз это случилось в 2011-м году, когда «Портеньо» уступил в 1/2 «Сантосу». Неужели эта стадия так и останется непреодолимым барьером для парагвайского гранда?

«Серро Портеньо» в этом сезоне в тяжёлой борьбе выиграл группу у уругвайского «Насьоналя», опередив, правда других соперников, «Атлетико Минейро» и «Замора» (Венесуэла) на 7 и 10 очков, соответственно. В первом раунде плей-офф ни без труда был пройден аргентинский «Сан-Лоренсо» за счёт победы 2:1 на своём поле (первый матч завершился в ничью 0:0).

В чемпионате Парагвая к настоящему моменту сыграно 6 туров. «Серро Портеньо» – третий с 11-ю очками и разницей забитых-пропущенных мячей 11:4.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Как водится, в первых матчах крупных международных турниров редко бывает много голов. Верно это и для Кубка Либертадорес. Ставка на «низ» кажется нерискованной, ещё и учитывая, великолепный футбол «Ривера» у своих ворот. 1,78 за тотал меньше 2,5 от

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