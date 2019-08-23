Прогноз, ставки и коэффициенты Коринтианс — Флуминенсе (23.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Коринтианс — Флуминенсе (23.08.19)

«Коринтианс» — «Флуминенсе». 23.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Южноамериканский Кубок, ¼ финала, первый матч. 

«Коринтианс» — «Флуминенсе». 

Сан-Паулу. Стадион «Арена Коринтианс. 23.08.2019. 03:30 МСК.

В рамках четвертьфинала Южноамериканского Кубка «Коринтианс» сразится с «Флуминенсе». Первый матч пройдёт в Сан-Паулу, и неудивительно, что «Коринтианс» в предстоящей игре выступает заметным фаворитом. «Флуминенсе» в текущем сезоне очень нестабильно выступает, на выезде ребята из Рио совершенно не впечатляют, тогда как на своём поле «триколор» могут дать бой кому угодно в Серии А.

«Коринтианс»: ставка на международный турнир

По меркам бразильской Серии А, у «Коринтианса» пятый по силам состав, «Тимао» уступает лишь «Палмейрасу», «Фламенго», «Гремио» и «Сан-Паулу». При этом, стоит заметить, что в среднем, футболист «триколор» стоит 2,56 млн. евро, тогда как «Коринтианса», 2,80 млн. евро. Текущая форма «Тимао» отличная, команда из Сан-Паулу в пяти последних играх трижды победила при двух ничейных исходах. «Коринтианс» разошёлся миром с «Палмейрасом» в домашнем матче и с «Интернасьоналем» в гостях, оказался сильнее «Монтевидео Уондерерс», «Гояса» и «Ботафого». 

В таблице Серии А «Коринтианс» находится на шестой позиции, с 27-ю очками в активе. Заметим, что столько же у «Атлетико Минейро», но дружина из Белу-Оризонте имеет преимущество над «Коринтиансом» по второстепенным показателям. На своём поле в рамках бразильского первенства «мушкетёры» имеют положительную статистику, в восьми играх «Коринтианс» пять раз победил при трёх ничьих, имеет разницу мячей 9:2. В рамках Южноамериканского Кубка «Тимао» провёл три домашних матча, сыграл вничью с аргентинским «Расингом» 1:1, обыграл «Депортиво Лара» и «Монтевидео Уондерерс» по 2:0.

«Флуминенсе»: нужен Южноамериканский Кубок, но как его выиграть?

Как раз перед предстоящим матчем, боссы «Флуминенсе» наконец-то решились поменять главного тренера. Фернандо Диниза на этом посту сменил Маркао, его ассистент. Пока это временная мера, кто станет главным «триколор» не ясно. Зачастую тренерские перестановки приводят к улучшению результатов, то это происходит в случае назначения на должность опытного наставника. Сейчас же сменщик — всего лишь ассистент, без опыта работы на высшем уровне, а впереди важнейший выездной матч международного уровня против сильного и мотивированного соперника. 

После неприятного домашнего поражения от «Сан-Паулу» 28 июля, у «Флуминенсе» случился всплеск активности. «Триколор» добились двух подряд домашних побед, сперва над «Пеньяролем» в Южноамериканском Кубке, а после, над «Интернасьоналем» в Серии А. Но уже в следующем туре всё вернулось на круги своя. 11 августа «Флу» проиграл «Атлетико Минейро» 1:2 в гостях, а в последнем туре «триколор» оказались слабее 0:1 ССА в родных стенах, и именно после этого поражения был уволен Диниз. 

С одной стороны, Южноамериканский Кубок для «Флуминенсе» важен, т.к. этот турнир является единственной возможностью для «триколор» пробиться в Кубок Либертадорес на будущий сезон. С другой стороны, у «Флу» ужасная ситуация в турнирной таблице Бразилейрао, возможно, клубу сейчас лучше сконцентрироваться на внутреннем турнире?

Травмированные и дисквалифицированные

«Коринтианс»
Травмированных нет.

«Флуминенсе»
Не сыграют: Матеус Ферраз (разрыв коленной связки), Педро (бедро).

История личных встреч

«Коринтианс» и «Флуминенсе» играли между собой 38 раз с сезона 1998 года. За это время «Коринтианс» выиграл 14 матчей при 11-ти ничейных исходах и 13-ти победах «Флуминенсе», разница забитых и пропущенных мячей 39:39. На своём поле команда из Сан-Паулу победила 10 раз в 20-ти встречах при 4-х ничьих и 6-ти выигрышах «Флу», 24:18 разница мячей.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

У «Коринтианса» лучшая оборона в бразильской Серии А, «Тимао» в 15-ти матчах первенства пропустил лишь 8 мячей. В свою очередь «Флуминенсе» после двух качественных матчей против «Пеньяроля» и «Интернасьонала» опять «взялся за старое», проиграл «Атлетико Минейро» и ССА, снова провалившись в зону вылета. 

Мы считаем, что у «Коринтианса» отличные шансы обыграть команду из Рио в предстоящей встрече. Что касается тоталов, то вряд ли поединок будет очень результативным, учитывая высокий статус поединка.

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