Брага — Эшторил прогноз профессионала 07.02.17

Команда Брага и команда Эшторил, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Брага и команда Эшторил, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Брага и команды Эшторил – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Игра, которая состоится на поле команды Брага будет иметь принципиальное значение для обеих команд. Команда Брага и команда Эшторил ведут борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы. Но пока результаты команд абсолютно не радостные. Начало сезона оба футбольных клуба откровенно провалили. Причин этого могло быть несколько, однако теперь не время выяснять из-за чего игра у команд не задалась на старте чемпионата. Сейчас клубам главное – постараться наладить игру и начать зарабатывать баллы, которые необходимы для улучшения позиции в турнирной таблице. К очному противостоянию команда Брага подходит в полном составе, поэтому можно ждать, что именно хозяева поля будут играть в этом матче первым номером. Гости были на матч в оптимальном составе за исключением футболистов, которые находятся в лазарете. Нельзя сказать, что команда Эшторил уступает свои оппонентам в игровом плане, но, все же, на родном стадионе фаворитами являются футболисты команды Брага. Наши эксперты рекомендуют ставить на победу хозяев поля в этой игре. Еще мы думаем, что матч получится очень напряженным, так как слишком велика цена победы. Поэтому, в матче будет достаточно нарушений и желтых карточек, тотал которых мы советуем играть на больше. А вот тотал голов мы советуем играть на меньше, так как оба клуба сейчас не в такой хорошей форме, чтобы много забивать в этой игре.

Ничья в противостоянии — , в противостоянии победит Брага — 1, в противостоянии победит Эшторил — .

Команда Брага и команда Эшторил в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

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