Прогноз на матч Виннипег — Миннесота. Рекомендуемые ставки от экспертов 08.02.17

Мы неоднократно говорили о том, что матчи чемпионата НХЛ отличаются непредсказуемостью. Этот чемпионат не похож на традиционные хоккейные чемпионаты, так как здесь хоккеисты, в первую очередь, стараются проявить все свои лучшие качества, принести пользу своему клубу, добиться победы. Для этого все средства хороши: начиная от слаженной командной игры и заканчивая индивидуальным мастерством в отдельно взятом игровом эпизоде. Команда Виннипег и команда Миннесота – это известные хоккейные клубы, которые имеют богатую историю. Сегодня в составах этих команд выступает достаточно известных хоккеистов, которые показывают отличную командную игру, благодаря чему клубы идут в числе лидеров чемпионата. Однако до конца регулярного сезона НХЛ командам предстоит сыграть еще много матчей, поэтому хоккеисты должны быть готовы к тому, что на пути к плей-офф их ожидает множество непростых противостояний. Примером такого противостояния может служить сегодняшняя игра, так как просто на ледовой площадке не будет ни одной из команд. В очных противостояниях команды Виннипег и команды Миннесота всегда много интересных событий, которые приводят в восторг болельщиков. По словам менеджеров, оба клуба будут выступать в оптимальных составах, что усиливает надежды на интересный хоккей. Наши эксперты тоже подготовились к этому матчу, надеемся, что хоккеисты не подведут.

Только самые подготовленные клубы чемпионата НХЛ могут попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Для этого необходимо побеждать в каждом матче, а учитывая уровень хоккейных клубов, выступающих в чемпионате НХЛ, сделать это очень и очень непросто. Здесь каждый матч – это настоящая битва, в которой встречаются не просто обычные хоккейные клубы, а лучшие команды чемпионата, в составе которых играет большое количество знаменитых хоккеистов. Талант менеджеров хоккейных клубов НХЛ состоит в том, чтобы не просто заставить своих подопечных играть в хоккей, а заставить их действовать командно, максимально эффективно реализуя на площадке замыслы менеджера. Команда Виннипег и команда Миннесота имеют все, что необходимо для попадания в плей-офф. В составах обеих команд выступают лучшие хоккеисты, которых тренируют лучшие менеджеры. Результаты клубов в текущем чемпионате показывают, что команды серьезно настроены на этот сезон, следовательно, от очного противостояния стоит ждать только игры на результат. Причем, независимо от статуса матча, наши эксперты уверены в том, что хоккеисты команды Виннипег и команды Миннесота будут выкладываться по полной программе с первых и до последних минут матча. Поэтому мы обещаем любителям этого вида спорта зрелищное и интересное противостояние. При этом наши эксперты уже нашли несколько интересных прогнозов на этот матч, которые позволят выиграть деньги букмекеров.

В букмекерских конторах, по мнению экспертов нашего сайта, переоценивают текущую форму хоккеистов команды Виннипег, предлагая их явным фаворитом в матче с командой Миннесота. Мы думаем, что у гостей в этой игре есть хорошие шансы для того чтобы не только побороться в этом матче, но и одержать победу. Сейчас ситуация в турнирной таблице не лучшим образом складывается для обеих команд. Поэтому и хозяева площадки, и гостям просто необходимо идти вперед в этом матче. Атака – сильное место в игре обеих хоккейных клубов в нынешнем сезоне, поэтому, если игра будет открытой, то команда Миннесота вполне способна перебросать своих оппонентов. А букмекеры предлагают на победу команды Миннесота весьма высокий коэффициент, следовательно, при равных шансах команд на успех в этом матче, мимо такого предложения пройти довольно тяжело. Поэтому мы и предлагаем в этом матче делать ставки на победу команды Миннесота. Мы уже упоминали, что сейчас обе команды играют в атакующий хоккей. Из этого следует, что победитель будет определяться количеством заброшенных шайб, следовательно, общий тотал шайб в этом матче, скорее всего, команды перебью, так как потерь в передней линии не предвидится ни у одного из соперников. Еще можно попробовать сыграть индивидуальный тотал каждого клуба на больше, так как много бросать по воротам соперника будут хоккеисты одной и другой команды.

В матче победителем станет Виннипег — 1, нет победителей в матче — , в матче победителем станет Миннесота — .

Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Виннипег и команды Миннесота тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru