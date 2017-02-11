Прогнозы и ставки на матч Керетаро — Леон 12.02.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Керетаро и команда Леон имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Керетаро и команды Леон эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Керетаро и команды Леон, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Наши эксперты не согласны с тем, кого букмекеры видят фаворитом в противостоянии команды Керетаро и команды Леон. Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на этот матч, они видят фаворитом игры команду Леон. Однако наши эксперты полагают, что в этом противостоянии фаворитом должны быть хозяева поля. Команда Керетаро сейчас вышла на пик формы, клуб мощно играет в родных стенах, а форварды команды отмечаются забитыми мячами в каждом матче. Фактор родных трибун тоже будет играть не последнюю роль в этой игре, так как все болельщики будут неистово поддерживать хозяев поля. Да, команда Леон тоже выступает довольно мощно в последних матчах, но ее соперниками были команды из второй половины турнирной таблицы, тогда как хозяева поля противостояли клубам из середины турнирной таблицы. Проблем с составами нет ни у одной из команд, а при равной игре наши эксперты отдают предпочтение хозяева поля, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал матча видится на больше, так как в последних матчах оба футбольных клуба продемонстрировали атакующий футбол, а также забили довольно много голов. Личные встречи между этими командами тоже подчеркивают целесообразность этой ставки, так как между собой эти команды обычно играют крупно. Наши эксперты полагают, что матч не будет грубым, так как сейчас командам крайне важно набрать очки, а не выяснять отношения, так что, общий тотал желтых карточек стоит попробовать сыграть на меньше.

Победа достанется Керетаро — 1, ничья по окончанию матча — , победа достанется Леон — .

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