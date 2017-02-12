Лацио — Милан прогноз специалиста на матч 13.02.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Лацио и команде Милан, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Лацио и команды Милан. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Лацио и команды Милан в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Лацио играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Милан теряются, и не знают, что делать. Если команда Лацио будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Лацио. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Лацио в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Лацио вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

Матч завершится победой Лацио — 1, ничья в матче — , матч завершится победой Милан — .

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