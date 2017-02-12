Прогнозы и ставки специалистов на матч Сантос Лагуна — Крус Асуль 13.02.17

Для экспертов нашего ресурса всегда непросто выбирать футбольные матчи для прогнозирования. Сегодня футбол настолько популярен, что его качество улучшается ежедневно, и даже те футбольные клубы, которые еще недавно выступали в низших дивизионах, совершенно безболезненно переходят в высший дивизион, и начинают на равных играх с клубами, которые не один год ведут борьбу за самые высокие места в чемпионате. Современный футбол не терпит никаких преклонений, в нем практически не осталось идолов, а свой высокий статус необходимо подтверждать в каждом матче. В составе команды Сантос Лагуна и команды Крус Асуль, которые сыграют между собой, нет громких имен, так как обоим клубам это не по карману. Зато, футболисты этих команд показывают отличный комбинационный футбол, благодаря которому занимают высокое место в турнирной таблице. Ежегодно из составов этих команд забирают наиболее талантливых футболистов, однако команды чудесным образом подписывают новых молодых исполнителей, которые вновь и вновь выводят клуб на высокий уровень. Работа, которую проделывают в командах, просто поражает своим масштабом, так как найти перспективных молоды футболистов и ввести их в основную команду – задача не из легких, а еще более трудная задача – заставить их играть в командный футбол. Но современные тренеры отлично с этим справляют, благодаря чему болельщики могут наслаждаться прекрасной игрой лучших футбольных команд.

При прогнозировании футбольных матчей необходимо учитывать целый ряд факторов. Это не только фактор домашнего или выездного матча, травмы, взаимоотношения между командами, важность игры с точки зрения распределения сил в турнирной таблице, но и целый ряд мелких второстепенных факторов, которые могут оказать существенное влияние на ход матча в процессе игры. Но, по мнению наших экспертов, одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать при прогнозировании, является судейский фактор. От судьи очень много зависит на футбольном поле. Если судья настоящий профессионал, и непредвзято судит игру, четко разбираясь в каждом моменте, происходящем на футбольном поле, то футболисты не будут устраивать провокации, а будут играть в футбол. В противном случае, одно неверное судейское решение может полностью поломать игру, направив зрелищный матч в русло скандалов, провокации и склок. И это негативно отразится на самой игре, так как футболисты будут провоцировать друг друга и судья. Поэтому, в большинстве чемпионатов негласно принято решение назначать на ответственные матчи арбитров с безупречной репутацией, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, обслуживая футбольные матчи. Такое решение позволяет вздохнуть спокойно и футболистам, и болельщикам, так как первые будут стараться сосредоточиться на игре, а вторые будут наблюдать за действиями футболистов на поле.

Спрогнозировать исход матча между командой Сантос Лагуна и командой Крус Асуль было очень непросто. Но, наши эксперты тщательно проанализировали статистические данные, и смогли найти интересные предложения в линиях букмекерских контор. Итак, хозяева поля сегодня будут играть в несколько ослабленном составе. Буквально перед матчем стало известно, что несколько игроков основы пропустят матч из-за вируса. Вообще, хозяева поля сейчас играют в довольно невнятный футбол, из-за чего пока находятся в середине турнирной таблице. Отсутствие ключевых футболистов должно негативно сказаться на игре команды, так как тренеру придется искать варианты решения проблемы, выбирая резервных футболистов. Гости пока радуют своей игрой. Несмотря на то, что команда пока осваивается в чемпионате, клуб не тушуется перед грандами, стараясь играть в свой футбол. Что-то получается, что-то не получается, но, по крайней мере, футболисты играют с желанием, а иногда и этого вполне достаточно для победы. Наш фаворит в этом матче – команда Крус Асуль, так как команда более сыграна, да и возможность победить в матче, скорее всего, заставит гостей действовать более расковано. Забитых голов в игре должно быть много, так как оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая тот факт, что у хозяев не будет нескольких игроков основы, это может послужить поводом к возникновению разрывов между обороной и атакой, чем непременно должны воспользоваться гости. Так что, общий тотал больше – хорошая игра в этом матче.

Триумфатором матча будет Сантос Лагуна — 1, триумфатором матча будет Крус Асуль — , победителей нет — .

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Сантос Лагуна встретится с командой Крус Асуль, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Сантос Лагуна и команда Крус Асуль не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

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