Локомотив — Адмирал смотреть онлайн трансляцию 13.02.17

Поклонники хоккея на днях, а именно 13-го февраля 2017 года в 19:00 по МСК смогут увидеть противостояние Локомотив — Адмирал. Оба клуба играют в одном дивизионе и с начала чемпионата стали лидерами, они еще не встречались в этом сезоне, но играли в прошлом и победу по буллитам одержали хозяева. Если же посмотреть на статистику личных встреч, то хозяева в этом году обыграли на два клуба больше, нежели их оппоненты. Но гости, намеренны в этот раз обыграть оппонента, и доказать, что они сильнее. Так, что болельщиков ждет напряженная и захватывающая встреча, где соперники будут бороться за победу до последней секунды игры.

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ХК Локомотив в этом сезоне получил указание от руководства попасть в плей-офф и всеми силами пытается его выполнить. Несмотря на то, что хозяева все это время играли по довольно напряженному графику, они смогли набрать достаточное количество очков и надежно закрепиться на третьем месте. Пройти дальше хоккеистам будет нелегко, но это реальная задача, ведь теперь нужно играть по более легкому графику, где будут перерывы между встречами, которые позволят спортсменам отдохнуть и восстановить силы. За все время чемпионата ХК Локомотив дважды оказывался слабее своего соперника. Один раз со счетом 4-5 отдал победу лидеру второго Дивизиона, а второй раз уступил сопернику по буллитам, когда на лед не смогли выйти через болезнь главные нападающие команды.

Несмотря на то, что ХК Адмирал не первый год выступает на чемпионате, он никак не может начать вести стабильную игру, не говоря уже о том, чтобы попасть в плей-офф. Если посмотреть на статистику личных встреч, то в последних семи матчах было четыре поражения и три победы, причем они чередовались. Прошлую встречу хоккейный клуб проиграл, так, что следующую должен выиграть, тем более, что играет с не очень сильным соперником, хоть и на чужой ледовой арене. Наставнику команды необходимо найти нужную мотивацию для своих подчиненных, ведь они могут показывать высокий класс игры, как дома, так и в гостях, а следовательно имеют не плохие шансы на попадание в плей-офф, но уже в следующем сезоне, так как в этом осталось провести пять игр, а сейчас команда на десятом месте, уже не сможет догнать лидеров.

Онлайн трансляция матча Локомотив — Адмирал будет вестись на этом канале, ссылка внизу.