Борнмут — Манчестер Сити смотреть онлайн трансляцию 13.02.17

Еще за две недели до 13-го февраля 2017 года были раскуплены билеты на матч Борнмут — Манчестер Сити. Арбитр даст свисток о начале встречи в 23:00 по МСК. Каждый год команды встречаются на поле как минимум два раза, а в последних десяти личных встречах четыре победы имеют хозяева, а трижды сильнее становилась гостевая команда.

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Болельщики футбольного клуба Борнмут с нетерпением ожидают данного матча, ведь его игроки проведут под руководством нового наставника. Это первый матч данного тренера, но он уже пообещал фанатам, что подарит им незабываемую победу с несколькими голами. Удастся ли ему воплотить слова в жизнь пока не ясно, ведь Борнмут сейчас находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах было три поражения и две ничьи, и именно такой результат привел к отставке прошлого тренера. На воротах нет надежного голкипера, а защитники довольно часто ошибаются и сами создают моменты нападающим соперника. Кроме того, в лазарете находится основной нападающий команды, на счету которого половина забитых клубом голов.

Футбольный клуб Манчестер Сити лучше остальных выступает на выезде в дивизионе, ведь несмотря на то, что половина сезона уже позади, у команды до сих пор не было ни одного поражения в гостях. Да, пять поединков завершились вничью, но в остальных матчах гости одержали победы. Сейчас Манчестер Сити занимает четвертое место, а до лидера небольшое расстояние в пять очков, так что если поднажать, то вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул. Команда пока не вышла на пик формы, но потенциал есть, а значит, вполне вероятно, что Манчестер Сити продолжит свою победную серию, составляющую пока только четыре матча. К счастью, нет и существенных кадровых потерь, ведь в лазарете находится только один нападающий, но он в этом сезоне вообще не выходил на поле.

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